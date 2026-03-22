Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouarre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jouarre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Jouarre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jouarre.
L'actu des élections municipales 2026 à Jouarre
11:46 - Match incertain entre Fabien Vallee et Gabriel Dagorn
Dimanche dernier à Jouarre, le scrutin s'est soldé par une participation de 53,55 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Fabien Vallee qui a pris la tête en s'adjugeant 36,97 % des bulletins valides. Ensuite, Gabriel Dagorn a pris la position de dauphin avec 35,13 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Fabien Vallee a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 24 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Amandine Farget, étiquetée Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jouarre
Le deuxième tour des élections municipales à Jouarre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gabriel Dagorn
Liste Divers
UN NOUVEL ELAN POUR JOUARRE ET SES HAMEAUX
|
|
Fabien Vallee
Liste d'union à l'extrême-droite
JOUARRE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jouarre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien VALLEE (Ballotage) JOUARRE ENSEMBLE
|583
|36,97%
|Gabriel DAGORN (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR JOUARRE ET SES HAMEAUX
|554
|35,13%
|Amandine FARGET (Ballotage) MIEUX VIVRE ENSEMBLE A JOUARRE ET DANS SES HAMEAUX
|440
|27,90%
|Participation au scrutin
|Jouarre
|Taux de participation
|53,55%
|Taux d'abstention
|46,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|1 612
Source : ministère de l’Intérieur
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