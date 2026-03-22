Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouarre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jouarre

Le deuxième tour des élections municipales à Jouarre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gabriel Dagorn
Gabriel Dagorn Liste Divers
UN NOUVEL ELAN POUR JOUARRE ET SES HAMEAUX
  • Gabriel Dagorn
  • Magali Weber
  • Philippe Rimbert
  • Isabelle Leclercq
  • Rodolphe Benkovic
  • Amanda Sec
  • Fabrice Evrard
  • Aurélie Montoya
  • Jérôme Bastaraud-Sopha
  • Leïla Boulier Iarichene
  • Franck Boquet
  • Muriel Villanova
  • Patrick Viet
  • Cécile Hénot
  • Arnaud Ruiz
  • Céline Kuenegel
  • Émile Alves de Oliveira
  • Sylvie Cherrier
  • Germain Bigot
  • Murielle Bagassien
  • Gilbert Murinson
  • Naomi Vaz
  • Gabriel Mermuys-Zigante
  • Nadia Dostuni
  • Matthieu Roger
  • Magali Vinzant
  • Jean-Guy Lucas
  • Cécile Madelénat
  • Didier Hedin
Fabien Vallee
Fabien Vallee Liste d'union à l'extrême-droite
JOUARRE ENSEMBLE
  • Fabien Vallee
  • Martine Lescure
  • Kamel Berradouan
  • Elodie Bergh
  • Jean-Luc Mondat
  • Veronique Saller
  • Stephane Pochet
  • Carinne Gustave
  • Philippe Rolland
  • Jennifer Kiezer
  • Laïd Fezzai
  • Cindy Saing
  • Laurent Desert
  • Véronique Jacquot
  • Gilbert Anceret
  • Emilia de Carvalho
  • Frédéric Andre
  • Andrada Vaida
  • Lorlan Le Henaff
  • Jacqueline Lorine
  • Gino Labbe
  • Ludivine Moussart
  • Jean-François Guidez
  • Nathalie de Faria
  • Dominique Lescure
  • Carine Hue
  • Vasile Risco
  • Catherine Douhay
  • Théo Bernaudin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jouarre

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien VALLEE
Fabien VALLEE (Ballotage) JOUARRE ENSEMBLE 		583 36,97%
Gabriel DAGORN
Gabriel DAGORN (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR JOUARRE ET SES HAMEAUX 		554 35,13%
Amandine FARGET
Amandine FARGET (Ballotage) MIEUX VIVRE ENSEMBLE A JOUARRE ET DANS SES HAMEAUX 		440 27,90%
Participation au scrutin Jouarre
Taux de participation 53,55%
Taux d'abstention 46,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 612

Source : ministère de l’Intérieur

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