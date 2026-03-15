Résultat municipale 2026 à Jouarre (77640) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jouarre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jouarre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouarre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien VALLEE
Fabien VALLEE JOUARRE ENSEMBLE 		583 36,97%
Gabriel DAGORN
Gabriel DAGORN UN NOUVEL ELAN POUR JOUARRE ET SES HAMEAUX 		554 35,13%
Amandine FARGET
Amandine FARGET MIEUX VIVRE ENSEMBLE A JOUARRE ET DANS SES HAMEAUX 		440 27,90%
Participation au scrutin Jouarre
Taux de participation 53,55%
Taux d'abstention 46,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 612

Source : ministère de l’Intérieur

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