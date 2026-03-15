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19:20 - Jouarre : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Jouarre, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 262 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 231 entreprises, Jouarre permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,02% des résidents sont des enfants, et 8,28% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Jouarre incarne une communauté diversifiée, avec ses 570 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 708,51 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, Jouarre incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - La commune de Jouarre s'ancre du côté du RN Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Jouarre il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 32,13% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,03% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 27,50% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 51,72% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,33% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 47,01% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,59% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Franck Riester.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Jouarre En ce jour de municipales à Jouarre, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'abstention s'élevait à 56,55 % pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 29,35 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 59,31 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 37,75 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 53,81 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité distancée du processus électoral.

15:59 - Comment a voté Jouarre lors de la dernière année électorale ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Jouarre, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,33%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 47,01% au premier tour, devant Laurie Caenbergs (Union de la gauche) avec 25,47%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Philippe Fontana culminant à 51,59% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Jouarre a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Jouarre demeure un territoire difficile à situer politiquement Lors des législatives de 2022, les votants de Jouarre accordaient leurs suffrages à Franck Riester (Ensemble !) avec 27,95% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant François Lenormand (Rassemblement National) en première position avec 51,72% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Jouarre qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen devant avec 32,13% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,01%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en donnant 55,03% pour Marine Le Pen, contre 44,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Et si l'élection à Jouarre se jouait sur la fiscalité ? Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Jouarre entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,00 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 35 900 euros la même année, loin des 521 520 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Jouarre s'est établi à un peu plus de 37,89 % en 2024 (contre 19,89 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Jouarre a atteint 575 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 507 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la liste "Jouarre Horizon 2026" aux élections de 2020 à Jouarre À Jouarre, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Fabien Vallee (Divers droite) a viré en tête avec 61,54% des voix. Deuxième, Philippe Rimbert (Divers droite) a obtenu 438 voix (38,45%). Ce triomphe au premier tour de Fabien Vallee a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Jouarre, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.