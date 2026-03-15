Résultat municipale 2026 à Jouars-Pontchartrain (78760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jouars-Pontchartrain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jouars-Pontchartrain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouars-Pontchartrain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas MENGELLE-TOUYA
Thomas MENGELLE-TOUYA (24 élus) UNIS POUR JOUARS-PONTCHARTRAIN 		1 705 64,12%
  • Thomas MENGELLE-TOUYA
  • Christine STOOS
  • Patryk MAGNIER
  • Hélèna RAMALHO CLAUDIO
  • Wulfran GAMPACKAT
  • Morgane GUEZENEC
  • Alexis GODIN
  • Marie-Laure ROQUELLE
  • Francis COSTARD
  • Hélène SUTRA
  • Willy BOYÉ
  • Fatima D'ASTA
  • Dominique BOGÉ
  • Flavie HOURTOLOU
  • Laurent GISQUET
  • Elodie DUBUS
  • Laurent LE PAVEC
  • Amandine LOTODÉ
  • Anibal ALVES DA COSTA
  • Pierrette DEFRANCE
  • Pierre-Andre FAUCHERY
  • Karine SÉBASTIEN
  • Thierry WINTZENRIETH
  • Audrey DE SAINT POL
Philippe EMMANUEL
Philippe EMMANUEL (3 élus) Continuons Ensemble Avec Philippe EMMANUEL 		590 22,19%
  • Philippe EMMANUEL
  • Aline MÉTAYER
  • John JENEID
Olivier GOUSSEAU
Olivier GOUSSEAU (2 élus) JPDemain 		364 13,69%
  • Olivier GOUSSEAU
  • Julia LYNCH
Participation au scrutin Jouars-Pontchartrain
Taux de participation 61,54%
Taux d'abstention 38,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 2 720

Source : ministère de l’Intérieur

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