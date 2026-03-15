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19:20 - Jouars-Pontchartrain et municipales : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Jouars-Pontchartrain se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 36,39% de cadres pour 5 965 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 525 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 125 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 230 résidents étrangers, représentant 3,86% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 37,21% des ménages sont des couples sans enfant. En somme, à Jouars-Pontchartrain, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quels scores du RN à Jouars-Pontchartrain avant les municipales 2026 ? Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Jouars-Pontchartrain il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 15,47% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 11,13% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Jouars-Pontchartrain comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,49% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,63% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 28,94% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 47,26 % à Jouars-Pontchartrain aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Jouars-Pontchartrain était évaluée à 47,26 % à la fin du premier tour (un niveau conforme à la tendance du pays). C'étaient 1 968 votants qui étaient allés voter alors que le Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 3 510 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,74 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 60,52 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,60 %, contre seulement 55,27 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent former une zone fortement mobilisée aux urnes. Au soir de l'élection municipale, l'état de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Jouars-Pontchartrain.

15:59 - Comment Jouars-Pontchartrain a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Au printemps 2024, les élections législatives à Jouars-Pontchartrain avaient propulsé aux avants-postes Aurore Bergé (Ensemble !) avec 39,58% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 25,63%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurore Bergé culminant à 55,97% des votes sur place. Les Européennes précédemment à Jouars-Pontchartrain avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (23,49%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 19,63% des votes. Le panorama politique de Jouars-Pontchartrain a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Dernière présidentielle à Jouars-Pontchartrain : les résultats qu'il faut analyser La physionomie politique de Jouars-Pontchartrain dessine une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Jouars-Pontchartrain plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 36,26% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 16,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 71,25% pour Emmanuel Macron, contre 28,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Jouars-Pontchartrain accordaient leurs suffrages à Aurore Bergé (Ensemble !) avec 40,76% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,30% des suffrages.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Jouars-Pontchartrain ? À Jouars-Pontchartrain, où la fiscalité locale n'a pas évolué entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,15 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 111 000 euros environ, loin des 1 699 680 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Jouars-Pontchartrain est passé à environ 31,52 % en 2024 (contre 19,94 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Jouars-Pontchartrain a représenté 1 289 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 269 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Jouars-Pontchartrain Les résultats des précédentes municipales à Jouars-Pontchartrain ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Emmanuel (Divers centre) a fait la course en tête en récoltant 766 voix (39,68%). En deuxième position, Laurent Gisquet (Divers droite) a recueilli 656 suffrages en sa faveur (33,98%). La troisième place est revenue à Hervé Lemoine (Divers droite), s'adjugeant 26,32% des bulletins. Une distance significative. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Philippe Emmanuel l'a finalement emporté avec 42,49% des suffrages, face à Laurent Gisquet s'adjugeant 667 électeurs inscrits (34,99%) et Hervé Lemoine avec 22,50% des électeurs inscrits. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., engrangeant 44 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Jouars-Pontchartrain, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques.