Résultat de l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours : les infos en direct

Programme de Romain Vilaud à Joué-lès-Tours (REUSSIR A JOUE)

Engagement citoyen

La mairie de Joué-Lès-Tours souhaite établir une relation de proximité avec les habitants. Cela passe par une écoute active et une participation des citoyens aux décisions municipales. Un budget participatif et des référendums locaux seront mis en place pour impliquer les habitants dans les projets structurants.

Accompagnement des habitants

Un des objectifs principaux est d'accompagner tous les âges de la vie, des familles aux seniors. Cela inclut la création de nouvelles structures comme des crèches et des épiceries solidaires. L'accent sera également mis sur le développement du lien intergénérationnel à travers divers événements.

Écologie et cadre de vie

La municipalité s'engage à promouvoir une écologie concrète et populaire, avec des initiatives comme la création de micro-forêts urbaines. L'amélioration du cadre de vie sera également une priorité, avec des actions pour la sécurité et la propreté des espaces publics. L'objectif est de rendre la ville plus verte et plus agréable à vivre.

Solidarité et justice sociale

La protection des plus fragiles est au cœur des préoccupations de l'équipe municipale. Des mesures comme la création d'une complémentaire santé municipale et d'un bouclier social pour les familles monoparentales seront mises en place. L'engagement envers la justice sociale se traduira également par des actions contre les violences faites aux femmes.