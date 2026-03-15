Résultat de l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Joué-lès-Tours sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Joué-lès-Tours.
L'actu des élections municipales 2026 à Joué-lès-Tours
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection à Joué-lès-Tours ?
Lors des élections municipales il y a six ans à Joué-lès-Tours, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Frederic Augis (Les Républicains) a distancé ses rivaux en récoltant 5 751 suffrages (58,92%). À sa poursuite, Francis Gérard (Union de la gauche) a engrangé 24,15% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Laurence Hervé (La République en marche), réunissant 1 166 bulletins (11,94%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Joué-lès-Tours, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Joué-lès-Tours ?
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 19 heures, horaires d’ouverture des 29 bureaux de vote de Joué-lès-Tours. Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Joué-lès-Tours. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours
|Tête de listeListe
|
Romain Vilaud
Liste divers gauche
REUSSIR A JOUE
|
|
Frederic Augis
Liste divers droite
MON PARTI C'EST JOUÉ # AUGIS 2026
|
|
Kévin Gardeau
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Romain Fredon
Liste divers gauche
Joué ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic Augis (32 élus) Mon parti c'est joué #augis2020
|5 751
|58,92%
|
|Francis Gérard (5 élus) La ville au coeur
|2 358
|24,15%
|
|Laurence Hervé (2 élus) Libres citoyens
|1 166
|11,94%
|
|Drice Benama Agir pour ne plus subir à joué-lès-tours
|258
|2,64%
|Kévin Gardeau Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|227
|2,32%
|Participation au scrutin
|Joué-lès-Tours
|Taux de participation
|40,67%
|Taux d'abstention
|59,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 107
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Augis (29 élus) Une nouvelle ambition pour joue
|6 488
|44,84%
|
|Philippe Le Breton (8 élus) La ville au coeur
|6 282
|43,41%
|
|Véronique Péan (2 élus) Joue les tours bleu marine
|1 698
|11,73%
|
|Participation au scrutin
|Joué-lès-Tours
|Taux de participation
|60,30%
|Taux d'abstention
|39,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|14 906
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Le Breton La ville au coeur
|5 467
|40,39%
|Frédéric Augis Une nouvelle ambition pour joue
|4 873
|36,00%
|Véronique Péan Joue les tours bleu marine
|2 454
|18,13%
|Jean-Jacques Prodhomme Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|740
|5,46%
|Participation au scrutin
|Joué-lès-Tours
|Taux de participation
|56,76%
|Taux d'abstention
|43,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,53%
|Nombre de votants
|14 029
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