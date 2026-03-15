Résultat de l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours

Tête de listeListe
Romain Vilaud
Romain Vilaud Liste divers gauche
REUSSIR A JOUE
  • Romain Vilaud
  • Nadia Bureau
  • Samuel Villette
  • Virginia Coelho Macedo (raguin)
  • Stéphane Gelinet
  • Sofia Agnoui
  • Maxime Alain--Guenat
  • Christine Fontaine
  • Vincent Caillis
  • Atika Tadhak
  • Davy-Germain Mba
  • Françoise Baritel
  • Hervé Ferrand
  • Casey Gelinet
  • Alain Froger
  • Florence Barbé
  • Jonathan Servant
  • Marie-France Thorel
  • Edouard Desvignes
  • Emelyne Boudjemaâ
  • Cyril Sobrino
  • Aurélie Bourmani
  • Théophile Mattera
  • Mina Maayai
  • Henri Bru
  • Armelle Mattera
  • Thomas Lehnasch
  • Priscilla Ferreira
  • Réjan Poindessault
  • Nelly Bertin
  • Eric Pointreau
  • Lucie Guichard
  • François Gaume
  • Françoise Jaminet
  • Bernard Guenin
  • Stéphanie Bureau
  • Stéphane Plaziat
  • Fatima Hidasse
  • Joël Pessereau
  • Lamya El-Gou
  • François Chamaillard
Frederic Augis
Frederic Augis Liste divers droite
MON PARTI C'EST JOUÉ # AUGIS 2026
  • Frederic Augis
  • Aylin Gulhan
  • Cyril Palin
  • Valérie Turot
  • Bouzid Bicheri
  • Aude Goblet
  • Antoine Fins
  • Dominique Bouloz
  • Alain Medina
  • Marie-Pierre Prieur
  • Judicael Osmond
  • Gwendoline Courtin
  • Issouf Elli Moussami
  • Annie Laurencin
  • Dominique Boulay
  • Marie Thérèse Lebleu
  • Benoit Jolly
  • Clarisse Bruneau
  • Christophe Dutoit
  • Sylviane Augis
  • Gilles Lherpiniere
  • Laurence Ruffier
  • Michel Roy
  • Dorianne Delabarre
  • Jean Claude Drouet
  • Nathalie Monvoisin
  • Michel Cravenaud
  • Nathalie Delaunay-Mahjoub
  • David Campos
  • Lydia Mazein
  • Guy Fando
  • Latifa Jmaguer
  • Jean-Jacques Beudin
  • Stéphanie Desouches-Gallet
  • Pierre Rocha Da Conceiçao
  • Anne-Sophie Delplanque
  • Michel Allard
  • Sophie Noguier-Quernez
  • Admir Prelic
  • Muriel Chil
  • Americo Ferreira Da Costa
Kévin Gardeau
Kévin Gardeau Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Kévin Gardeau
  • Marie-Claude Neveu
  • Jean-Jacques Prodhomme
  • Madeleine Chiaesses
  • Olivier Mitero
  • Catherine Pinguet
  • Gilles Goubin
  • Sandrine Lehmann
  • Jean-Jacques Gateau
  • Huguette Jublin
  • Jean-Claude Bedouet
  • Catherine Barbier
  • Redouane Ouriachi
  • Adeline Creniaut
  • Guillaume Prudhomme
  • Joëlle Ortemann
  • Alain Brada
  • Patrica Berouard
  • Carl Bournaud-Mournetas
  • Malika Berdal
  • Bruno Chiaesses
  • Nathalie Fourmaux-Schmitt
  • Gérard Jublin
  • Michèle Rochex
  • David Chauveau
  • Laura Van Lierde
  • Philippe Guilbot
  • Karine Jublin
  • Salim Abdessamad
  • Dominique Garcia
  • Michel Amice
  • Séverine Lhéritier
  • Hamidollah Pakzad
  • Catherine Le Dain
  • Carls Deschamps
  • Marylène Jousselin
  • Yves Colin
  • Virginie Delage
  • Daniel Chiaesses
Romain Fredon
Romain Fredon Liste divers gauche
Joué ensemble
  • Romain Fredon
  • Toinon Fouqueux
  • Mohamed Moulay
  • Marie-Line Moroy
  • Quentin Delplanque
  • Ghislaine Dupuis
  • Amine Abdellaoui
  • Laurence Caillaud
  • Guillaume Goubard
  • Pauline Molveau Canet
  • Alain Gabillet
  • Anne Javet
  • Lucas Pharamond
  • Françoise Bezançon-Lesné
  • Emmanuel Deram
  • Marion Chabagno
  • Fabien Garnier
  • Clara Estivals
  • Frederic Lemare
  • Judith Galteau
  • Marc Pérennès
  • Denise Peschet
  • Ludovic Ferré
  • Marie-Claude Bregeon
  • Thomas Rondeau
  • Thérèse Coco
  • Gérard Delaneau
  • Eliane Périnet
  • Antoine Kéranguéven-Asseline
  • Mélanie Sadrin
  • Francis Gérard
  • Elsa Martinez
  • Florent Verraz
  • Perrine Pradal
  • Laurent Lavaux
  • Nadine Bonnet
  • Matthieu Hays
  • Jacqueline Jacquemin
  • Joël Terrier
  • Muriel Casteuble
  • Fabien Lacote

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic Augis
Frederic Augis (32 élus) Mon parti c'est joué #augis2020 		5 751 58,92%
  • Frederic Augis
  • Aude Goblet
  • Bernard Sol
  • Aylin Gulhan
  • Lionel Audiger
  • Dominique Bouloz
  • Arnault Bertrand
  • Elodie Huault
  • Judicael Osmond
  • Sandrine Fouquet
  • Michel Cravenaud
  • Valerie Turot
  • Cyril Palin
  • Muriel Chil
  • Alain Medina
  • Caroline Chalopin
  • Jean-Claude Drouet
  • Anais Williez
  • Pascal Carre
  • Annie Laurencin
  • Philippe Lacarte
  • Sylviane Augis
  • Guy Fando
  • Marie-Therese Lebleu
  • Gilles Lherpiniere
  • Benedicte Saint-Paul
  • Michel Allard
  • Tifenn Moyse
  • Guy Limouzineau
  • Caroline Alliot
  • Mickael Risch
  • Lindsay Gentilhomme
Francis Gérard
Francis Gérard (5 élus) La ville au coeur 		2 358 24,15%
  • Francis Gérard
  • Anne Javet
  • Francis Barbé
  • Marie-Pauline Malet
  • Mohamed Moulay
Laurence Hervé
Laurence Hervé (2 élus) Libres citoyens 		1 166 11,94%
  • Laurence Hervé
  • Stéphane Plaziat
Drice Benama
Drice Benama Agir pour ne plus subir à joué-lès-tours 		258 2,64%
Kévin Gardeau
Kévin Gardeau Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		227 2,32%
Participation au scrutin Joué-lès-Tours
Taux de participation 40,67%
Taux d'abstention 59,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 107

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Augis
Frédéric Augis (29 élus) Une nouvelle ambition pour joue 		6 488 44,84%
  • Frédéric Augis
  • Aude Goblet
  • Bernard Sol
  • Dominique Belin
  • Judicaël Osmond
  • Sandrine Fouquet
  • Bernard Humblot
  • Martine Ode
  • Serge Canadell
  • Maria Ludovina Campos
  • Arnault Bertrand
  • Monique Chevalier
  • Jean-Christophe Turot
  • Annie Laurencin
  • Christian Brault
  • Natacha Delabarre
  • Jean-Claude Drouet
  • Isabelle Da Silva
  • Guy Limouzineau
  • Sylviane Augis
  • Louis Henry
  • Valérie Turot
  • Vincent Téléga
  • Marie-Thérèse Lebleu
  • Jacques Pacouil
  • Dominique Bouloz
  • Lionel Audiger
  • Annie Bureau
  • Jean-Claude Leblanc
Philippe Le Breton
Philippe Le Breton (8 élus) La ville au coeur 		6 282 43,41%
  • Philippe Le Breton
  • Laurence Hervé
  • Vincent Tison
  • Marie-Line Moroy
  • Francis Gerard
  • Catherine Rabier
  • Florent Petit
  • Kheira Ferraoun
Véronique Péan
Véronique Péan (2 élus) Joue les tours bleu marine 		1 698 11,73%
  • Véronique Péan
  • Jean-Pierre Sanchez
Participation au scrutin Joué-lès-Tours
Taux de participation 60,30%
Taux d'abstention 39,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 14 906

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Le Breton
Philippe Le Breton La ville au coeur 		5 467 40,39%
Frédéric Augis
Frédéric Augis Une nouvelle ambition pour joue 		4 873 36,00%
Véronique Péan
Véronique Péan Joue les tours bleu marine 		2 454 18,13%
Jean-Jacques Prodhomme
Jean-Jacques Prodhomme Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		740 5,46%
Participation au scrutin Joué-lès-Tours
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Nombre de votants 14 029

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