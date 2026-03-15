Résultat municipale 2026 à Joué-lès-Tours (37300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Joué-lès-Tours. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Joué-lès-Tours, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Frederic AUGIS
Frederic AUGIS MON PARTI C'EST JOUÉ # AUGIS 2026 		5 959 60,82%
Romain FREDON
Romain FREDON Joué ensemble 		2 249 22,96%
Romain VILAUD
Romain VILAUD REUSSIR A JOUE 		1 349 13,77%
Kévin GARDEAU
Kévin GARDEAU Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		240 2,45%
Participation au scrutin Joué-lès-Tours Partiels *
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 10 062

* Résultats partiels sur 79% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Indre-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Indre-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Joué-lès-Tours

En savoir plus sur Joué-lès-Tours