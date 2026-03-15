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19:21 - Comment la composition démographique de Joué-lès-Tours façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale municipale, Joué-lès-Tours est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 38 432 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 061 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 22 622 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (77,78%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 4 151 personnes (10,80%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 983,75 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Joué-lès-Tours incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Joué-lès-Tours ? Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Joué-lès-Tours en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 17,84% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 31,26% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,41% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Joué-lès-Tours comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 25,71% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,66% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,54% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 59,33 % à Joué-lès-Tours aux dernières municipales Pour ces municipales, l'affluence aux urnes à Joué-lès-Tours sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 40,67 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine épidémie à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 72,88 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 48,40 % des électeurs (soit environ 12 232 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 64,78 %, bien au-delà des 46,31 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Joué-lès-Tours en 2024 Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Joué-lès-Tours avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,71%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 16,67% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Joué-lès-Tours soutenaient en priorité Laurent Baumel (Union de la gauche) avec 36,33% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Baumel culminant à 65,46% des votes localement. Le panorama politique de Joué-lès-Tours a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une zone pivot.

14:57 - Les électeurs de Joué-lès-Tours avaient résolument privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Joué-lès-Tours plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,56% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 26,51%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,74% pour Emmanuel Macron, contre 31,26% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Joué-lès-Tours soutenaient en priorité Fabienne Colboc (Ensemble !) avec 32,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,83%.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Joué-lès-Tours ces dernières années ? Si on analyse la fiscalité de Joué-lès-Tours, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,28 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 720 710 €. Un montant loin des 10,5446 millions d'euros (10 544 600 € très exactement) récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Joué-lès-Tours a évolué pour se fixer à environ 37,09 % en 2024 (contre 20,61 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Joué-lès-Tours s'est établi à environ 904 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 926 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Joué-lès-Tours ? Lors des élections municipales il y a six ans à Joué-lès-Tours, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Frederic Augis (Les Républicains) a distancé ses rivaux en récoltant 5 751 suffrages (58,92%). À sa poursuite, Francis Gérard (Union de la gauche) a engrangé 24,15% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Laurence Hervé (La République en marche), réunissant 1 166 bulletins (11,94%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Joué-lès-Tours, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.