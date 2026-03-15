Résultat municipale 2026 à Joué-lès-Tours (37300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Joué-lès-Tours. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Joué-lès-Tours, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Joué-lès-Tours [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Frederic AUGIS MON PARTI C'EST JOUÉ # AUGIS 2026
|5 959
|60,82%
|Romain FREDON Joué ensemble
|2 249
|22,96%
|Romain VILAUD REUSSIR A JOUE
|1 349
|13,77%
|Kévin GARDEAU Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|240
|2,45%
|Participation au scrutin
|Joué-lès-Tours Partiels *
|Taux de participation
|52,64%
|Taux d'abstention
|47,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|10 062
* Résultats partiels sur 79% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Joué-lès-Tours [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Joué-lès-Tours en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Joué-lès-Tours
19:21 - Comment la composition démographique de Joué-lès-Tours façonne les résultats électoraux ?
En pleine campagne électorale municipale, Joué-lès-Tours est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 38 432 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 061 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 22 622 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (77,78%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 4 151 personnes (10,80%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 983,75 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Joué-lès-Tours incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.
17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Joué-lès-Tours ?
Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Joué-lès-Tours en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 17,84% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 31,26% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,41% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Joué-lès-Tours comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 25,71% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,66% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,54% lors du vote définitif.
16:58 - Une abstention de 59,33 % à Joué-lès-Tours aux dernières municipales
Pour ces municipales, l'affluence aux urnes à Joué-lès-Tours sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 40,67 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine épidémie à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 72,88 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 48,40 % des électeurs (soit environ 12 232 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 64,78 %, bien au-delà des 46,31 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Joué-lès-Tours en 2024
Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Joué-lès-Tours avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,71%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 16,67% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Joué-lès-Tours soutenaient en priorité Laurent Baumel (Union de la gauche) avec 36,33% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Baumel culminant à 65,46% des votes localement. Le panorama politique de Joué-lès-Tours a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une zone pivot.
14:57 - Les électeurs de Joué-lès-Tours avaient résolument privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Joué-lès-Tours plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,56% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 26,51%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,74% pour Emmanuel Macron, contre 31,26% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Joué-lès-Tours soutenaient en priorité Fabienne Colboc (Ensemble !) avec 32,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,83%.
12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Joué-lès-Tours ces dernières années ?
Si on analyse la fiscalité de Joué-lès-Tours, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,28 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 720 710 €. Un montant loin des 10,5446 millions d'euros (10 544 600 € très exactement) récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Joué-lès-Tours a évolué pour se fixer à environ 37,09 % en 2024 (contre 20,61 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Joué-lès-Tours s'est établi à environ 904 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 926 € relevés en 2020.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Joué-lès-Tours ?
Lors des élections municipales il y a six ans à Joué-lès-Tours, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Frederic Augis (Les Républicains) a distancé ses rivaux en récoltant 5 751 suffrages (58,92%). À sa poursuite, Francis Gérard (Union de la gauche) a engrangé 24,15% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Laurence Hervé (La République en marche), réunissant 1 166 bulletins (11,94%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Joué-lès-Tours, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Joué-lès-Tours ?
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 19 heures, horaires d’ouverture des 29 bureaux de vote de Joué-lès-Tours. Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Joué-lès-Tours. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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