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19:20 - Analyse socio-économique de Jourgnac : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Jourgnac, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 495 logements pour 1 112 habitants, la densité de la commune est de 77 hab par km². Ses 49 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,90%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 40,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 322,69 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, à Jourgnac, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Jourgnac ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Jourgnac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 24,80% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 43,64% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 17,72% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 33,49% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,36% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,35% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 43,75% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Jourgnac Lors des municipales de 2020, la participation à Jourgnac s'était établie à 50,48 % à la fin du premier round (une proportion assez classique) alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 88,42 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 60,25 % (47,51 % au national), avant de bondir à 82,30 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 63,72 % des électeurs (soit environ 562 votants). Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Jourgnac comme une zone fortement mobilisée aux urnes. La participation des électeurs de Jourgnac constituera en tout cas une clé pour cette municipale.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Jourgnac L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Jourgnac restait à l'époque une zone de flou électoral, dans la logique de 2022. Le choc des Européennes de juin 2024 à Jourgnac avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (35,36%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,42% des voix. Les élections des députés à Jourgnac qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Stéphane Delautrette (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 41,86% au premier tour, devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) avec 37,35%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Delautrette culminant à 56,25% des voix dans la localité.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Jourgnac ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Jourgnac plaçait Emmanuel Macron en tête avec 26,56% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,36% pour Emmanuel Macron, contre 43,64% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Jourgnac soutenaient en priorité Stéphane Delautrette (Nupes) avec 41,14% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,51%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Jourgnac comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Jourgnac avant les élections municipales de 2026 ? Pour ce qui est des contributions locales à Jourgnac, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 706 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 619 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 36,03 % en 2024 (contre 16,01 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence utile. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 6 500 euros en 2024, contre quelque 189 900 euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 13,48 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Jourgnac Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Jourgnac ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Seule en lice, la liste menée par Francis Thomasson a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Jourgnac, cet équilibre pose les bases. Cette année, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été donné.