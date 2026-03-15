Résultat municipale 2026 à Jourgnac (87800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jourgnac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jourgnac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jourgnac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëtan GOUMILLOUX
Gaëtan GOUMILLOUX (12 élus) JOURGNAC DEMAIN 		385 56,53%
  • Gaëtan GOUMILLOUX
  • Nathalie PRIEUR
  • Pascal GAYOU
  • Karine NICOT
  • Stéphane FAROUT
  • Hélène MAINGOUTAUD
  • Julien FAUCHER
  • Clara LEROYER
  • Thierry DUR
  • Karine PAROT
  • Régis PECHIERAS
  • Nathalie MASSOT
Jérémy CHOQUET
Jérémy CHOQUET (3 élus) JOURGNAC A VENIR 		296 43,47%
  • Jérémy CHOQUET
  • Séverine COUTADEUR
  • Xavier HÉRAIL
Participation au scrutin Jourgnac
Taux de participation 78,90%
Taux d'abstention 21,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 703

Source : ministère de l’Intérieur

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