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19:21 - Joux-la-Ville : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Joux-la-Ville, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 372 logements pour 1 164 habitants, la densité de la commune est de 27 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 37 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 586 foyers fiscaux. Dans le bourg, 10,14% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,66% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 4,12% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 38,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 69,87 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Joux-la-Ville incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Joux-la-Ville ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Joux-la-Ville il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 31,61% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,15% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 32,55% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 48,37% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,45% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 48,44% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira en tête avec 54,20% lors du vote final, actant la victoire pour Sophie-Laurence Roy.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Joux-la-Ville Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Joux-la-Ville, l'abstention touchait 52,55 % des inscrits, une proportion assez classique, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 30,53 % localement. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,87 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 40,24 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 53,11 % d'abstention. Cette photographie des urnes depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une commune distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. Au soir de ces élections municipales, cet élément pèsera en tout cas fatalement sur les résultats de Joux-la-Ville.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Joux-la-Ville a-t-elle voté ? La situation politique de Joux-la-Ville a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le choc des Européennes 2024 à Joux-la-Ville avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (50,45%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 8,48% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Joux-la-Ville avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) avec 48,44% au premier tour, devant André Villiers (Ensemble !) avec 31,83%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sophie-Laurence Roy culminant à 54,20% des voix dans la commune.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Joux-la-Ville demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Joux-la-Ville portaient leur choix sur André Villiers (Ensemble !) avec 36,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, André Villiers virant de nouveau en tête avec 51,63% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Joux-la-Ville qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 31,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,40%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 56,15% pour Marine Le Pen, contre 43,85% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Joux-la-Ville comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Joux-la-Ville En matière d'impôts locaux à Joux-la-Ville, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 409 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 276 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a été maintenu à près de 26,84 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 16 700 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 87 320 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 13,37 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Joux-la-Ville Les résultats des élections municipales il y a six ans à Joux-la-Ville ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Jean-Claude Lemaire a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Joux-la-Ville, cet équilibre pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.