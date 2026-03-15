Résultat municipale 2026 à Joux-la-Ville (89440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Joux-la-Ville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Joux-la-Ville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Joux-la-Ville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra PICART
Sandra PICART (13 élus) "S'ENGAGER ET AGIR POUR VOUS" 		272 81,44%
  • Sandra PICART
  • Fabien CHATENET
  • Frédérique BOUSIGNAC
  • Jean- Michel SABAN
  • Jessica Carole Khady VASSEUR
  • Bertrand LEBLANC
  • Severine CONNANT
  • Jean-François BRETAGNE
  • Mélanie CRÉVOT
  • Cécilia CHAIF
  • Dominique BILE
  • Evelyne CALLEJA
  • Yaya KOUNDOUR
Pascal CARRÉ
Pascal CARRÉ (1 élu) "Une ère nouvelle" 		62 18,56%
  • Pascal CARRÉ
Participation au scrutin Joux-la-Ville
Taux de participation 73,49%
Taux d'abstention 26,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 341

Source : ministère de l’Intérieur

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