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19:20 - Comprendre l'électorat de Jouy-en-Josas : un regard sur la démographie locale En marge des municipales, Jouy-en-Josas regorge de diversité et d'activités. Avec ses 45,32% de cadres pour 7 985 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 624 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 748 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 48% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,56% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 942 résidents étrangers, soit 11,80% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,52%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 56 032 euros par an. À Jouy-en-Josas, où la jeunesse équivaut à 48% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

17:57 - À Jouy-en-Josas, le vote RN reste anecdotique Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Jouy-en-Josas en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 8,43% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 20,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 5,64% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Jouy-en-Josas comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 14,89% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 17,37% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 22,88% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 51,99 % à Jouy-en-Josas aux dernières municipales Dans le cadre de la municipale de 2026 à Jouy-en-Josas, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 51,99 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 48,01 %), en pleine épidémie à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part élevé à 16,13 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 35,59 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 22,82 %, contre 38,78 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Jouy-en-Josas Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avait remporté au premier tour des législatives à Jouy-en-Josas suite à la dissolution en 2024 avec 39,96%. Maïté Carrive-Bédouani (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 23,86%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Noël Barrot culminant à 77,12% des votes dans la localité. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Jouy-en-Josas avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,71%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,72% des voix. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Jouy-en-Josas s'affirmait alors toujours comme une zone acquise au bloc central.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Jouy-en-Josas il y a 4 ans ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Jouy-en-Josas plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 42,12% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 14,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 79,62% pour Emmanuel Macron, contre 20,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Jouy-en-Josas portaient leur choix sur Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 38,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,89%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Jouy-en-Josas comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à Jouy-en-Josas : quel impact sur les municipales À Jouy-en-Josas, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 1 454 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 280 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 34,25 % en 2024 (contre 15,82 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 181 300 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 2 586 710 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 14,55 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Jouy-en-Josas Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore à ce jour, façonnés par l'issue du dernier scrutin municipal à Jouy-en-Josas. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Marie-Hélène Aubert (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 65,85% des bulletins. Sur la seconde marche, Grégoire Ekmekdje (Divers centre) a capté 814 voix (34,14%). Ce triomphe au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Jouy-en-Josas, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large constituera une épreuve titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.