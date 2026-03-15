Résultat municipale 2026 à Jouy-en-Josas (78350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jouy-en-Josas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jouy-en-Josas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-en-Josas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul RIGAL
Jean-Paul RIGAL (22 élus) OSEZ LE CHANGEMENT ! 		1 561 51,21%
  • Jean-Paul RIGAL
  • Daniela ORTENZI-QUINT
  • Luc ORY
  • Denise THIBAULT
  • Eric MARGOTO
  • Estelle LAFONT
  • Cyril SCIORTINO
  • Anne BIZIERE
  • Twaseen BACOR
  • Ludivine BLONDEL
  • Christophe PETIT
  • Julie BIURRUN
  • Laurent COPHEIN
  • Valérie THERY
  • Christian COLLARD
  • Emmanuelle NOËL
  • Serge KARIUS
  • Agathe DENIS
  • Dominique BRUNEAU
  • Patricia NAVÉ
  • Pierre BOUTILLIER
  • Corinne BONNARD
Didier MORIN
Didier MORIN (7 élus) GénérationS Jouy 		1 487 48,79%
  • Didier MORIN
  • Marie-France ONESIME
  • Christophe RUAULT
  • Anne-Marie BRIAND
  • François BRÉJOUX
  • Murielle FOUCAULT
  • Jean-François AUBERT
Participation au scrutin Jouy-en-Josas
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 3 126

Source : ministère de l’Intérieur

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