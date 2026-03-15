Résultat municipale 2026 à Jouy-le-Châtel (77970) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jouy-le-Châtel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jouy-le-Châtel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Châtel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane BACHELET
Stéphane BACHELET (17 élus) L'EXPÉRIENCE ET L'AUDACE AU SERVICE DE JOUY-LE-CHÂTEL 		528 73,95%
  • Stéphane BACHELET
  • Patricia SOULEYREAU
  • Denis POINT
  • Isabelle LECLERC
  • Vincent THIBAULT
  • Josiane DUPUIS
  • Christophe PARIZY
  • Karine PARIZY
  • Walter VILLARD
  • Corinne DE MEULENAERE
  • Thierry MASSON
  • Éloïse PREUDHOMME
  • William DELANGUE-CHEVALIER
  • Miguelle SABAS
  • Alain LENOIR
  • Aurore PÉRIN
  • Mickaël SURET-LISO
Elisabeth CAFFIN
Elisabeth CAFFIN (2 élus) BIEN VIVRE À JOUY-LE-CHATEL 		186 26,05%
  • Elisabeth CAFFIN
  • André ARDIOT
Participation au scrutin Jouy-le-Châtel
Taux de participation 71,05%
Taux d'abstention 28,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 741

Source : ministère de l’Intérieur

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