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19:20 - Élections à Jouy-le-Châtel : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Jouy-le-Châtel, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 713 logements pour 1 581 habitants, la densité de la commune est de 42 habitants par km². Avec 122 entreprises, Jouy-le-Châtel se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,79%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 29,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 50,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 465,38 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Jouy-le-Châtel, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - La commune de Jouy-le-Châtel s'ancre du côté du RN Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Jouy-le-Châtel en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 38,75% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,48% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 31,74% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 47,29% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 54,01% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 53,13% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,74% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Julien Limongi.

16:58 - Une participation de 64,19 % à Jouy-le-Châtel aux dernières municipales L'abstention atteignait 35,81 % à Jouy-le-Châtel pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau très bas, le Covid-19 ayant lourdement pesé sur le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 20,06 % des citoyens en mesure de voter. Même si les logiques varient selon le type d'élection, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 53,99 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,63 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,88 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette réalité à Jouy-le-Châtel constituera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour ces municipales 2026.

15:59 - Jouy-le-Châtel : retour sur la dernière année électorale en date Le scrutin des Européennes de 2024 à Jouy-le-Châtel avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,01%), suivie par François-Xavier Bellamy qui avait obtenu 8,41% des votes. Les législatives à Jouy-le-Châtel près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Julien Limongi (Rassemblement National) en tête du peloton avec 53,13% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 29,40%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Limongi culminant à 54,74% des voix localement. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Jouy-le-Châtel s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, affermissant encore un peu plus son orientation.

14:57 - Pour les élections 2026, Jouy-le-Châtel reste un territoire arrimé à le Rassemblement national La physionomie politique de Jouy-le-Châtel révèle une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Jouy-le-Châtel votaient en priorité pour Marine Le Pen (38,75%), devant Emmanuel Macron crédité de 19,51%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,48% pour Marine Le Pen, contre 38,52% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Jouy-le-Châtel portaient leur choix sur Aymeric Durox (RN) avec 31,74% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Isabelle Perigault (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,71% des voix.

12:58 - À Jouy-le-Châtel, une fiscalité en hausse qui influencera le résultat Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Jouy-le-Châtel, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,50 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 19 010 € la même année, loin des quelque 204 400 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Jouy-le-Châtel atteint désormais un peu moins de 37,75 % en 2024 (contre 18,75 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Jouy-le-Châtel s'est établi à 732 € en 2024 (contre 620 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Jouy-le-Châtel Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore marqués par le résultat des dernières élections à Jouy-le-Châtel. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Stéphane Bachelet a raflé la première place en recueillant 419 soutiens (71,50%). En deuxième position, Elisabeth Caffin a recueilli 167 suffrages en sa faveur (28,49%). Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Jouy-le-Châtel, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.