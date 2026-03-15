Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Moutier : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Moutier

Tête de listeListe
Aziz Wadaa
Aziz Wadaa Liste Divers
JOUY AVANT TOUT
  • Aziz Wadaa
  • Paule Charleston
  • Florent Plancot
  • Saphia Berry
  • Antoine Peres
  • Françoise Cordier
  • Bruno Rodrigues
  • Awa Niakaté
  • Stéphane Marie-Joseph
  • Farah Husson
  • Hamou Sfayhy
  • Fatima M'Haoui
  • Gilles Pilmee
  • Aurore Valck
  • Jean-Luc Malteau
  • Naïma Georges
  • Marco Da Costa
  • Denise Mendy
  • Gael Capet
  • Sunita Griehser
  • Laurent Diatta
  • Fabienne Battagliola
  • Anthony Bigot
  • Josiane Abadie
  • Jamal Belouahrani
  • Maoulida Abdallah Boina
  • Allan Piedebout
  • Julie Erker
  • Vincent Ferec
  • Gaëlle Millet
  • Evan Rodrigues
  • Maelle Thery
  • Zyad Wadaa
Jean-François Bacari Lagrange
Jean-François Bacari Lagrange Liste d'extrême-gauche
JOUY-LE-MOUTIER POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS SOUTENUE PAR LE P.T
  • Jean-François Bacari Lagrange
  • Sarah Lacchini
  • Jean-Michel Braud
  • Koum-Bemah Coulibaly-Bony
  • Rayan Haddad
  • Françoise Geneix
  • Didier Touchard
  • Denise Duflaut
  • Labissi Senou
  • Mazarine Kouassi
  • Joël Loisel
  • Leyla Benyacoub
  • Sydney Amonchy
  • Martine Sourzac
  • Dimitri Adelaïde
  • Jennifer Courtignon
  • Axel Mankou
  • Véronique Van Broukhoven
  • Samy Chemlal
  • Sylvie Armand
  • Mangone Diop
  • Néné Dienne
  • Samet Phalat
  • Marie-Thérèse Sambou
  • Yannick Martin
  • Fatima Lemsikine
  • Mamadou Diallo
  • Liliane Adèle
  • Essowu Bwanga
  • Catherine Dolbeau
  • Elie Ayoub
  • Georgette Mongengo Manzwa
  • Fabien Houssin
Christophe Flaux
Christophe Flaux Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Christophe Flaux
  • Barbara Géhan
  • Mamoudou Corera
  • Sophia Goui
  • Igor Correia de Brito
  • Orane Flaux
  • Ali Goui
  • Saly Cardon
  • Fathi Trabelsi
  • Barbara Renelus
  • Arthur Flaux
  • Céline Kaya
  • Edenn Rakotondrazafy
  • Godelive Eugenie
  • Belety Pascalin
  • Eugénie Moyo Eyindo
  • Abdoulaye Sissoko
  • Ouafa Zyan
  • Habibou Goudourou
  • Marie-Thérèse Jourdin
  • Hamid Brahmi
  • Marie-Aline Damase
  • Jean Saindor
  • Marina Noiret
  • Joshua Lacchini
  • Mélissa Kaya
  • Thomas T'Joen
  • Karima Mehidi
  • Christian Eugenie
  • Samia Zidane
  • Sébastien Noiret
  • Tamara Laurédant
  • Mehdi Ajina
Hervé Florczak
Hervé Florczak Liste Divers
JOUY, VILLE DURABLE !
  • Hervé Florczak
  • Audrey Nakache
  • Don Abasse Boukari
  • Christine Catarino
  • Maxime Loubar
  • Muriel Tartarin
  • Eric Lobry
  • Siham Touazi
  • Samir Tamine
  • Katia Lecurieux-Clerville
  • Luc Dogbey
  • Claire Pelletier
  • Jérémy Cayzac
  • Mariam Dembele
  • Omar Stoutah
  • Christelle Saint-Just
  • Jimmy Ze
  • Guermia Aphayavong
  • Mustafa Turk
  • Sabah Chergui
  • Alain Battung
  • Sinem Tasdan
  • Samir Kemel
  • Valérie Nedjar-Fautras
  • Pierre Kiani
  • Nathalie Miquelestorena
  • Axel Nicoué
  • Nabila Omichessan
  • Eric Adechian
  • Rabia Bilgen
  • Christophe Dubois
  • Michèle Taiclet
  • Frédéric Mary
  • Béatrice Tordjman
  • Jean-Patrick Miloudi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Florczak
Hervé Florczak (25 élus) Jouy, ville d'avenirs ! 		2 383 48,33%
  • Hervé Florczak
  • Peggy Rognon
  • Don Abasse Boukari
  • Julie Perregaux
  • Yael Radolanirina
  • Muriel Tartarin
  • Pierre Bouteloup
  • Christelle Saint-Just Capalita
  • Eric Lobry
  • Christine Catarino
  • Luc Dogbey
  • Najad Laich
  • Hamid Bachir
  • Linda Hella
  • Jonathan Lebon
  • Audrey Nakache
  • Christian Paul
  • Valérie Zwilling
  • Maxime Loubar
  • Guermia Aphayavong
  • Thibault Le Roux
  • Siham Touazi
  • Jeremy Cayzac
  • Célia Chiakh
  • Samir Tamine
Jean-Christophe Veyrine
Jean-Christophe Veyrine (7 élus) Pour servir jouy 		2 032 41,21%
  • Jean-Christophe Veyrine
  • Nadège Corneloup
  • Philippe Grincourt
  • Laurence Jousseaume
  • Frédéric Lippens
  • Florence Fournier
  • Alban Camus
Gérard Januario
Gérard Januario (1 élu) Jouy-le-moutier en commun 		515 10,44%
  • Gérard Januario
Participation au scrutin Jouy-le-Moutier
Taux de participation 46,36%
Taux d'abstention 53,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 012

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Florczak
Hervé Florczak Jouy, ville d'avenirs ! 		1 948 43,71%
Jean-Christophe Veyrine
Jean-Christophe Veyrine Pour servir jouy 		1 736 38,95%
Gérard Januario
Gérard Januario Jouy-le-moutier en commun 		697 15,64%
Christophe Flaux
Christophe Flaux Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		75 1,68%
Participation au scrutin Jouy-le-Moutier
Taux de participation 42,38%
Taux d'abstention 57,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 559

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Veyrine
Jean-Christophe Veyrine (26 élus) Un nouvel elan pour jouy 		3 350 54,46%
  • Jean-Christophe Veyrine
  • Nadège Corneloup
  • Daniel Digne
  • Béatrice Breda
  • Hamid Bachir Bendaoud
  • Françoise Cordier
  • Louis Pene
  • Florence Fournier
  • Philippe Grincourt
  • Josiane Abadie
  • Frédéric Lippens
  • Gaëlle Bergopsom
  • Alban Camus
  • Nadège Matisse
  • Gilles Marchand
  • Laurence Jousseaume
  • Philippe Bot
  • Diane Scomazzon
  • Ayoub Akka
  • Brigitte Jalabert
  • Éric Morel
  • Delphine Thomas
  • Didier Vennekens
  • Caroline Deraedt
  • Jean-Marc Deschodt
  • Claudine Brossard
Gilbert Marsac
Gilbert Marsac (7 élus) Continuons ensemble ! 		2 801 45,53%
  • Gilbert Marsac
  • Janine Maupertuis
  • Eric Lobry
  • Valérie Zwilling
  • Bernard Maillard
  • Sylvie Foliguet
  • Samir Tamine
Participation au scrutin Jouy-le-Moutier
Taux de participation 58,50%
Taux d'abstention 41,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Nombre de votants 6 320

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Veyrine
Jean-Christophe Veyrine Un nouvel elan pour jouy 		2 625 46,60%
Gilbert Marsac
Gilbert Marsac Continuons ensemble! 		2 239 39,74%
Sylvie Foliguet
Sylvie Foliguet Jouy autre gauche 		554 9,83%
Bruno Potrel
Bruno Potrel Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		215 3,81%
Participation au scrutin Jouy-le-Moutier
Taux de participation 54,12%
Taux d'abstention 45,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,66%
Nombre de votants 5 847

Villes voisines de Jouy-le-Moutier

En savoir plus sur Jouy-le-Moutier