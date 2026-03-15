Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Moutier : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Moutier [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Jouy-le-Moutier sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jouy-le-Moutier.
L'actu des élections municipales 2026 à Jouy-le-Moutier
13:09 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Jouy-le-Moutier
Dans la commune de Jouy-le-Moutier, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore marquées par l'issue du dernier scrutin municipal. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Hervé Florczak (Divers centre) a viré en tête en recueillant 43,71% des voix. En deuxième position, Jean-Christophe Veyrine (Divers centre) a obtenu 38,95% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Gérard Januario (Divers gauche), réunissant 697 bulletins (15,64%). Avec un écart aussi étroit, la clôture du 2e tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Hervé Florczak l'a finalement emporté avec 48,33% des votes, face à Jean-Christophe Veyrine avec 41,21% des électeurs inscrits et Gérard Januario obtenant 515 suffrages (10,44%). La tension s’est finalement dissipé au profit d’ un écart considérable et un succès indiscutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., ajoutant 435 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Jouy-le-Moutier
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les années à venir. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le second tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Les 11 bureaux de vote de la commune de Jouy-le-Moutier sont accessibles jusqu'à 20 h pour recevoir les votants. Pour être informé gratuitement des résultats des élections à Jouy-le-Moutier dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Moutier
|Tête de listeListe
|
Aziz Wadaa
Liste Divers
JOUY AVANT TOUT
|
|
Jean-François Bacari Lagrange
Liste d'extrême-gauche
JOUY-LE-MOUTIER POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS SOUTENUE PAR LE P.T
|
|
Christophe Flaux
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Hervé Florczak
Liste Divers
JOUY, VILLE DURABLE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Florczak (25 élus) Jouy, ville d'avenirs !
|2 383
|48,33%
|
|Jean-Christophe Veyrine (7 élus) Pour servir jouy
|2 032
|41,21%
|
|Gérard Januario (1 élu) Jouy-le-moutier en commun
|515
|10,44%
|
|Participation au scrutin
|Jouy-le-Moutier
|Taux de participation
|46,36%
|Taux d'abstention
|53,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 012
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Florczak Jouy, ville d'avenirs !
|1 948
|43,71%
|Jean-Christophe Veyrine Pour servir jouy
|1 736
|38,95%
|Gérard Januario Jouy-le-moutier en commun
|697
|15,64%
|Christophe Flaux Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|75
|1,68%
|Participation au scrutin
|Jouy-le-Moutier
|Taux de participation
|42,38%
|Taux d'abstention
|57,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 559
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Veyrine (26 élus) Un nouvel elan pour jouy
|3 350
|54,46%
|
|Gilbert Marsac (7 élus) Continuons ensemble !
|2 801
|45,53%
|
|Participation au scrutin
|Jouy-le-Moutier
|Taux de participation
|58,50%
|Taux d'abstention
|41,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,67%
|Nombre de votants
|6 320
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Veyrine Un nouvel elan pour jouy
|2 625
|46,60%
|Gilbert Marsac Continuons ensemble!
|2 239
|39,74%
|Sylvie Foliguet Jouy autre gauche
|554
|9,83%
|Bruno Potrel Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|215
|3,81%
|Participation au scrutin
|Jouy-le-Moutier
|Taux de participation
|54,12%
|Taux d'abstention
|45,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,66%
|Nombre de votants
|5 847
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