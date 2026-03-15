Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Moutier : les infos en direct

Programme de Jean-François Bacari Lagrange à Jouy-le-Moutier (JOUY-LE-MOUTIER POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS)

Services publics

Notre liste, soutenue par le Parti des travailleurs, s'engage à défendre les services publics face aux coupes budgétaires. Nous croyons qu'il est essentiel de garantir l'accès à des services de qualité pour tous les citoyens. Cela inclut la préservation des infrastructures telles que la piscine et les écoles.

Éducation

Nous dénonçons les fermetures d'écoles qui entraînent des classes surchargées et un manque de ressources. Il est crucial de construire de nouvelles infrastructures scolaires et de maintenir les postes d'ATSEM et d'AESH. Nous nous mobilisons pour garantir un environnement d'apprentissage adéquat pour tous les élèves.

Santé

Le développement de l'offre médicale est une priorité pour notre municipalité. Nous plaidons pour la mise à disposition de locaux pour les professionnels de santé afin d'attirer des médecins dans notre commune. La création d'une crèche municipale de santé est également envisagée pour répondre aux besoins des familles.

Petite enfance

Les capacités d'accueil en crèche sont actuellement insuffisantes pour répondre à la demande croissante. Nous soutenons la création d'au minimum une crèche municipale supplémentaire. Cela permettra d'assurer un meilleur accompagnement pour les jeunes enfants et leurs familles.