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19:21 - Jouy-le-Moutier : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le profil socio-économique de Jouy-le-Moutier déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 2527 hab/km² et un taux de chômage de 11,07%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,89%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 7655 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,91% et d'une population étrangère de 8,53% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,77% à Jouy-le-Moutier, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel score pour le RN à Jouy-le-Moutier aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Jouy-le-Moutier en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 16,75% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,67% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 15,27% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Jouy-le-Moutier comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,85% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 24,90% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,71% lors du vote définitif.

16:58 - Jouy-le-Moutier : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Il y a six ans, le premier round des élections municipales à Jouy-le-Moutier avait été marqué par une abstention de 57,62 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 42,38 %) alors que le Covid-19 perturbait l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 23,87 % des inscrits. Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,70 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 33,07 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 48,16 %. Regarder cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Jouy-le-Moutier comme une commune souvent détournée des bureaux de vote. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Jouy-le-Moutier sera en conséquence capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Le vote de Jouy-le-Moutier nettement ancré à droite il y a deux ans Pour le tour unique des européennes 2024 à Jouy-le-Moutier, les choix s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,85%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Jouy-le-Moutier avaient ensuite favorisé Aurélien Taché (Union de la gauche) avec 40,94% au premier tour, devant Lisbeth Macé (Rassemblement National) avec 24,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Aurélien Taché culminant à 67,29% des suffrages exprimés dans la localité. Le paysage politique de Jouy-le-Moutier a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Jouy-le-Moutier s'était résolument dirigée vers la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Jouy-le-Moutier portaient leur choix sur Aurélien Taché (Nupes) avec 34,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,56%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Jouy-le-Moutier plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 36,36% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,33% pour Emmanuel Macron, contre 32,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Jouy-le-Moutier dessine donc un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les données de Jouy-le-Moutier Si l'on observe la fiscalité de Jouy-le-Moutier, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,98 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 66 000 euros. Une somme bien en-dessous des 3 423 750 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Jouy-le-Moutier est passé à 43,06 % en 2024 (contre 25,88 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Jouy-le-Moutier s'est chiffrée à 1 141 € en 2024, alors que ce montant se situait à 986 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Jouy-le-Moutier Dans la commune de Jouy-le-Moutier, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore marquées par l'issue du dernier scrutin municipal. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Hervé Florczak (Divers centre) a viré en tête en recueillant 43,71% des voix. En deuxième position, Jean-Christophe Veyrine (Divers centre) a obtenu 38,95% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Gérard Januario (Divers gauche), réunissant 697 bulletins (15,64%). Avec un écart aussi étroit, la clôture du 2e tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Hervé Florczak l'a finalement emporté avec 48,33% des votes, face à Jean-Christophe Veyrine avec 41,21% des électeurs inscrits et Gérard Januario obtenant 515 suffrages (10,44%). La tension s’est finalement dissipé au profit d’ un écart considérable et un succès indiscutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., ajoutant 435 voix supplémentaires entre les deux tours.