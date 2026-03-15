Résultat municipale 2026 à Jouy-le-Moutier (95280) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Jouy-le-Moutier. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Jouy-le-Moutier, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-le-Moutier [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Hervé FLORCZAK
Hervé FLORCZAK JOUY, VILLE DURABLE ! 		3 946 73,07%
Aziz WADAA
Aziz WADAA JOUY AVANT TOUT 		1 071 19,83%
Jean-François BACARI LAGRANGE
Jean-François BACARI LAGRANGE JOUY-LE-MOUTIER POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS SOUTENUE PAR LE P.T 		207 3,83%
Christophe FLAUX
Christophe FLAUX Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		176 3,26%
Participation au scrutin Jouy-le-Moutier Partiels *
Taux de participation 52,70%
Taux d'abstention 47,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 5 606

* Résultats partiels sur 90% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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