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19:20 - Jouy-sur-Morin : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Jouy-sur-Morin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 221 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 355 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (76,79%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 190 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,56%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 223 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, à Jouy-sur-Morin, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Jouy-sur-Morin ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Jouy-sur-Morin il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,91% des votes lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,87% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 33,38% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN validait 52,67% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 51,06% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 52,37% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,83% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Julien Limongi.

16:58 - Une participation de 46,93 % à Jouy-sur-Morin aux dernières municipales Il y a six ans à Jouy-sur-Morin, le premier tour des élections municipales avait vu 46,93 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, une proportion assez classique alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 69,76 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 30,24 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 47,10 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,88 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,85 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller. La participation des électeurs de Jouy-sur-Morin constituera en définitive un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Jouy-sur-Morin Julien Limongi (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Jouy-sur-Morin en juin 2024 avec 52,37%. Isabelle Perigault (Les Républicains) était à la deuxième place avec 24,81%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Limongi culminant à 56,83% des voix dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Jouy-sur-Morin avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (51,06%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 9,05% des suffrages. Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Jouy-sur-Morin : ce qu'il faut retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Jouy-sur-Morin comme une commune acquise au camp nationaliste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Jouy-sur-Morin tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,29%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,87% pour Marine Le Pen, contre 38,13% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Jouy-sur-Morin portaient leur choix sur Aymeric Durox (RN) avec 33,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aymeric Durox virant de nouveau en tête avec 52,67% des voix.

12:58 - Impôts locaux à Jouy-sur-Morin : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Jouy-sur-Morin, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 7,04 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 17 190 € la même année. Un montant loin des 173 800 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Jouy-sur-Morin est passé à 33,87 % en 2024 (contre 14,03 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Jouy-sur-Morin a atteint environ 630 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 407 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Jouy-sur-Morin L'étude des résultats des municipales de 2020 à Jouy-sur-Morin est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Michael Rousseau a fait la course en tête en rassemblant 51,38% des voix. À sa poursuite, Luc Neirynck a obtenu 48,61% des votes. Ce succès d'emblée a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Jouy-sur-Morin, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.