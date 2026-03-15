Résultat municipale 2026 à Jouy-sur-Morin (77320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jouy-sur-Morin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jouy-sur-Morin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jouy-sur-Morin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michael ROUSSEAU
Michael ROUSSEAU (15 élus) ÉLAN JOUYSSIEN 		491 57,36%
  • Michael ROUSSEAU
  • Valérie ENFRUIT
  • Michel BERTHAUT
  • Elisabeth ALVES
  • Vincent MORET
  • Marjorie COSTA PAGET
  • Jean-Yves GAUTRON
  • Michèle THIRY
  • Jean-François MAILLET
  • Valérie PREUDHOMME
  • Gabriel TRICOTTET
  • Aurélie MOUNIER
  • Denis SAINT-OMER
  • Armelle BALESTIÉ
  • Steven PEIXOTO GONCALVES
Sylvie THIBAULT
Sylvie THIBAULT (4 élus) CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		365 42,64%
  • Sylvie THIBAULT
  • Luc NEIRYNCK
  • Maria Da Luz BORDAS
  • Philippe MAHAUD
Participation au scrutin Jouy-sur-Morin
Taux de participation 56,26%
Taux d'abstention 43,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 876

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Seine-et-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-et-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Jouy-sur-Morin