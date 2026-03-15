Résultat municipale 2026 à Juillac (19350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Juillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juillac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Juillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel AUMAÎTRE
Lionel AUMAÎTRE (12 élus) JUILLAC, AUTREMENT ! 		382 58,23%
  • Lionel AUMAÎTRE
  • Pascale BOISSIERAS
  • Vincent CHARRIERAS
  • Stéphanie DAURAT
  • Michel PEYRAMAURE
  • Céline BINZ
  • Jérôme AUBERTY
  • Clarisse BAYOL
  • Alexis LE SOLLIEC
  • Aurore TREUIL
  • Maxime COMBY
  • Nathalie CANNESAN
Josette FARGETAS
Josette FARGETAS (3 élus) JUILLAC Pour TOUS 		274 41,77%
  • Josette FARGETAS
  • Olivier GUIGNARD
  • Marion ROYER
Participation au scrutin Juillac
Taux de participation 74,94%
Taux d'abstention 25,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 679

Source : ministère de l’Intérieur

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