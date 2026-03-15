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19:17 - Les enjeux locaux de Juillac : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Juillac mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 25% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,12%. De plus, le taux de familles propriétaires (78,83%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (69,34%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 617 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,08%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,96%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 21,02%, comme à Juillac, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Juillac Le parti nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Juillac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 23,28% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 41,43% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 21,55% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Juillac comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,20% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 35,78% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,28% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 66,56 % à Juillac aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 66,56 % à Juillac lors des municipales de 2020 (une affluence particulièrement forte) alors que l'épidémie de coronavirus avait découragé un grand nombre de votants. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche suscité un fort engouement, avec 78,35 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 21,65 %). La mobilisation atteignait pour sa part 57,98 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,48 %, contre seulement 54,54 % en 2022. Avec du recul, le secteur se révèle in fine comme une contrée soucieuse de voter. Pour ces municipales, cette particularité à Juillac sera en définitive essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Juillac s'était tournée vers la droite La préférence des électeurs de Juillac a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Juillac avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,20% des votes. Valéry Elophe (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Juillac après la dissolution de l'Assemblée avec 35,78%. Frédérique Meunier (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 35,43%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Frédérique Meunier (Les Républicains) en tête avec 59,72%.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Juillac ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Juillac portaient leur choix sur Frédérique Meunier (LR) avec 23,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,71%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Juillac plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 26,79% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,28%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 58,57% pour Emmanuel Macron, contre 41,43% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les premières élections à Juillac depuis la réforme fiscale À Juillac, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,91 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 46 570 € la même année. Une recette bien loin des 177 300 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Juillac atteint désormais un peu plus de 42,69 % en 2024 (contre 21,34 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Juillac s'est chiffrée à 880 € en 2024 contre 662 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Juillac ? Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Juillac ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Josette Fargetas a pris les commandes en obtenant 58,49% des bulletins. Sur la seconde marche, Thierry Crouzillat a obtenu 237 votes (41,50%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Juillac, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.