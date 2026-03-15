Résultat municipale 2026 à Juilly (77230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Juilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Juilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine FAVINO
Christine FAVINO (17 élus) Le coeur de Juilly, au rythme d'aujourd'hui 		608 72,55%
  • Christine FAVINO
  • Nicolas HEURTAUT
  • Myriam VALLON
  • Stéphane ISAAC
  • Coralie BARON
  • Evan LAUDE
  • Delphine BELLYNCK
  • Philippe JENTRELLE
  • Katarzyna GOLA
  • Fabrice HERY
  • Justine GERVAISE
  • Steeve FERREIRA
  • Vanessa MARGUERITTE
  • Christophe COTTENIER
  • Fanny SABIAUX
  • Michel DESSOMMES
  • Chrystelle CARON
Thierry CHOLLET
Thierry CHOLLET (2 élus) JUILLY : MON VILLAGE, NOTRE AVENIR 		230 27,45%
  • Thierry CHOLLET
  • Nathalie FRANQUEVILLE
Participation au scrutin Juilly
Taux de participation 59,58%
Taux d'abstention 40,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 858

Source : ministère de l’Intérieur

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