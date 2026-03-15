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19:20 - Analyse démographique et économique des municipales à Juilly Comment la population de Juilly peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? Avec 41% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,64%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 465 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 967 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 4,73% et d'une population immigrée de 9,11% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,91% à Juilly, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Juilly Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Juilly en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 33,15% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 58,29% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 37,90% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement nationaliste réunissait 57,03% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 51,00% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 51,28% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 59,06% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Béatrice Roullaud.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Juilly ? Dans le cadre de ces municipales 2026 à Juilly, le nombre d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, la participation s'élevait à 49,93 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le pays était effrayé par le coronavirus. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois largement mobilisé, avec 77,37 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,63 %). La mobilisation atteignait pour sa part 48,62 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,01 %, contre seulement 40,56 % en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Juilly comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - Comment a voté Juilly l'année de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Juilly. Lors des élections européennes, le podium à Juilly s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (51,00%), devançant Manon Aubry (16,38%) et Raphaël Glucksmann (7,69%). Béatrice Roullaud (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Juilly après la dissolution avec 51,28%. Amal Bentounsi (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 26,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Roullaud culminant à 59,06% des votes sur place.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Juilly ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Juilly soutenaient en priorité Béatrice Roullaud (RN) avec 37,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,03%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Juilly quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,15% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,65%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,29% pour Marine Le Pen, contre 41,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité stable à Juilly : un effet sur le scrutin municipal À Juilly, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,27 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 10 020 € la même année, loin des 327 920 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Juilly atteint désormais 34,01 % en 2024 (contre 16,01 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Juilly s'est chiffrée à 618 euros en 2024 contre 571 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Juilly Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, aujourd'hui encore, conditionnés par le résultat des dernières élections à Juilly. Au terme du premier tour à l'époque, Daniel Haquin a creusé l'écart en obtenant 76,93% des bulletins. À sa poursuite, François Angibaud a capté 23,06% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Daniel Haquin a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Juilly, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche une épreuve titanesque, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.