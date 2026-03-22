Résultat de l'élection municipale 2026 à Jullouville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jullouville

Le deuxième tour des élections municipales à Jullouville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Xavier Graff
Xavier Graff Divers
Unis Terre et Mer
  • Xavier Graff
  • Annie Gourdel
  • Sébastien Dolo
  • Stéphanie Arico
  • Pierre Cheron
  • Aurèle de la Bretèche
  • Jérôme Suquet
  • Elisabeth Arendsen
  • Laurent Teillet
  • Sabine Ricour
  • Bastien Lemaile
  • Alexandra Barbot
  • Maël Coupevent
  • Audrey Briand
  • Adrien Emile
  • Florence Berton
  • Vincent Arnaud
  • Laure Blanchard
  • Gauthier Heron
  • Catherine Chartrin
  • Sean O'Sullivan
Alain Brière
Alain Brière Divers
jullou'ville d'avenir
  • Alain Brière
  • Marie-Laure Leroux
  • Rémi Harivel
  • Anne Margollé
  • Abel Lemarchand
  • Valérie Klein Hervieu
  • Yves Thubeuf
  • Stéphanie Boissée
  • Christian Gesnouin
  • Elisabeth Blondeau
  • Gilles Duthil
  • Evelyne Groussard
  • Cyriaque Lair
  • Caroline Tabur
  • Bernard Prévosto
  • Laurence Villette
  • Jean-Baptiste Vallée
  • Christine Pierrot
  • Noël Docq
  • Sabine Casanova
  • Christian Charlot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jullouville

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain BRIÈRE
Alain BRIÈRE (Ballotage) jullou'ville d'avenir 		707 40,94%
Xavier GRAFF
Xavier GRAFF (Ballotage) Unis Terre et Mer 		615 35,61%
Florence GRANDET
Florence GRANDET (Ballotage) AVENIR ET AMBITIONS 		405 23,45%
Participation au scrutin Jullouville
Taux de participation 72,98%
Taux d'abstention 27,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 1 761

Source : ministère de l’Intérieur

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