Résultat de l'élection municipale 2026 à Jullouville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jullouville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Jullouville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jullouville.
L'actu des élections municipales 2026 à Jullouville
11:42 - Les résultats du premier tour des élections à Jullouville
Dans le cadre du premier tour des municipales à Jullouville, c'est Alain Brière qui a pris l'avantage en récoltant 40,94 % des bulletins valides. Dans son sillage, Xavier Graff a obtenu la seconde place avec 35,61 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 23,45 %, Florence Grandet a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Jullouville, le rendez-vous électoral a mobilisé 72,98 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Jullouville
Le deuxième tour des élections municipales à Jullouville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Xavier Graff
Divers
Unis Terre et Mer
|
|
Alain Brière
Divers
jullou'ville d'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Jullouville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain BRIÈRE (Ballotage) jullou'ville d'avenir
|707
|40,94%
|Xavier GRAFF (Ballotage) Unis Terre et Mer
|615
|35,61%
|Florence GRANDET (Ballotage) AVENIR ET AMBITIONS
|405
|23,45%
|Participation au scrutin
|Jullouville
|Taux de participation
|72,98%
|Taux d'abstention
|27,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|1 761
Source : ministère de l’Intérieur
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