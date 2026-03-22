Résultat municipale 2026 à Jumilhac-le-Grand (24630) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jumilhac-le-Grand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jumilhac-le-Grand, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jumilhac-le-Grand [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe APPEYROUX
Philippe APPEYROUX (12 élus) Bien Vivre à Jumilhac 		355 55,04%
  • Philippe APPEYROUX
  • Maryse MEYNIER
  • François BOISSARD
  • Anne-Marie POUYADOUX
  • Pascal COURNARIE
  • Nathalie SEILIEZ
  • Gilbert MEYNIER
  • Julia GERMAIN
  • Laurent QUEYROI
  • Perle TAGOT
  • Jean-Yves DESVALOIS
  • Fiona OPIGEZ
Agnès VACHEYROUX
Agnès VACHEYROUX (3 élus) Agir ensemble pour Jumilhac 		290 44,96%
  • Agnès VACHEYROUX
  • Pascal BOULONNE
  • Carmena PERBET
Participation au scrutin Jumilhac-le-Grand
Taux de participation 77,56%
Taux d'abstention 22,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,78%
Nombre de votants 688

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Jumilhac-le-Grand - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe APPEYROUX
Philippe APPEYROUX (Ballotage) Bien Vivre à Jumilhac 		292 44,44%
Agnès VACHEYROUX
Agnès VACHEYROUX (Ballotage) Agir ensemble pour Jumilhac 		224 34,09%
Francine BOISSARD
Francine BOISSARD (Ballotage) Tous unis pour Jumilhac 		141 21,46%
Participation au scrutin Jumilhac-le-Grand
Taux de participation 77,45%
Taux d'abstention 22,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Nombre de votants 687

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