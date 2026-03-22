Résultat municipale 2026 à Jumilhac-le-Grand (24630) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jumilhac-le-Grand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jumilhac-le-Grand, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Jumilhac-le-Grand [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe APPEYROUX (12 élus) Bien Vivre à Jumilhac
|355
|55,04%
|
|Agnès VACHEYROUX (3 élus) Agir ensemble pour Jumilhac
|290
|44,96%
|
|Participation au scrutin
|Jumilhac-le-Grand
|Taux de participation
|77,56%
|Taux d'abstention
|22,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,78%
|Nombre de votants
|688
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Jumilhac-le-Grand - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe APPEYROUX (Ballotage) Bien Vivre à Jumilhac
|292
|44,44%
|Agnès VACHEYROUX (Ballotage) Agir ensemble pour Jumilhac
|224
|34,09%
|Francine BOISSARD (Ballotage) Tous unis pour Jumilhac
|141
|21,46%
|Participation au scrutin
|Jumilhac-le-Grand
|Taux de participation
|77,45%
|Taux d'abstention
|22,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|687
Election municipale 2026 à Jumilhac-le-Grand [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Jumilhac-le-Grand sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Jumilhac-le-Grand.
L'actu des élections municipales 2026 à Jumilhac-le-Grand
18:36 - Le choc de l'année de la dissolution à Jumilhac-le-Grand
Les élections européennes du printemps 2024 à Jumilhac-le-Grand avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,25%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 13,27% des suffrages. Florence Joubert (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Jumilhac-le-Grand après la dissolution de l'Assemblée avec 42,72%. Christelle Druillole (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 29,11%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Florence Joubert culminant à 51,08% des votes dans la localité. Le paysage politique de Jumilhac-le-Grand a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Un résultat très serré à la municipale à Jumilhac-le-Grand en 2020
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore marqués par le verdict du dernier scrutin municipal à Jumilhac-le-Grand. Au terme du premier tour, Annick Maurussane a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 244 suffrages (39,10%). Dans la position du principal opposant, Patrick Meynier a engrangé 38,46% des votes. Ce score très serré laissait place à d'incontournables incertitudes en vue du second tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Annick Maurussane l'a finalement emporté avec 311 voix (45,33%), face à Patrick Meynier avec 279 votants (40,67%) et Jean-Marc Buisson avec 13,99% des électeurs inscrits. Comme le laissait entrevoir le premier tour, la confrontation est restée fortement serrée jusqu'à son terme. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 67 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Jumilhac-le-Grand, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Jumilhac-le-Grand, un duel serré
D'après les candidatures au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Philippe Appeyroux (DIV) et la liste menée par Agnès Vacheyroux (DIV). En dépit d'un score à plus de 10 %, Francine Boissard a décidé de ne pas concourir à cette élection décisive. Les 887 inscrits de la commune seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Jumilhac-le-Grand, pour faire leur choix.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection à Jumilhac-le-Grand
Philippe Appeyroux a remporté le premier tour de l'élection municipale à Jumilhac-le-Grand il y a une semaine, avec 44,44 % des bulletins valides. Derrière, Agnès Vacheyroux a obtenu la seconde place avec 34,09 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 21,46 %, Francine Boissard est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Jumilhac-le-Grand, le rendez-vous électoral a vu 77,45 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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