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19:17 - L'avenir de la France se décide aussi à Junas La composition démographique et la situation socio-économique de Junas contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,37% et une densité de population de 163 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,83%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 721 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,12%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,13%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (43,83%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Junas, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Junas : des élections marquées par la poussée RN Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Junas il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 28,95% des votes lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,44% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 26,31% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 50,68% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 32,25% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 41,60% pour le parti à la flamme. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Les électeurs de Junas très mobilisés lors des scrutins La fuite des électeurs se montait à 36,51 % à Junas pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux particulièrement faible, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant arrêté à 15,99 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 41,87 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,43 % au premier tour, contre 45,44 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une ville qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. En marge des élections municipales de 2026, cette contingence pèsera quoi qu'il en soit assurément sur les résultats de Junas.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Junas ? À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Junas avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,25% des inscrits. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Junas portaient leur choix sur Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 41,60% au premier tour. Les habitants expédiaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, où l'élection a été pliée d'entrée avec 52,22% La physionomie politique de Junas a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Junas présentait un équilibre complexe lors des dernières élections L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Junas s'affirme comme une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Junas choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,95% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon avec 24,40%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,44% pour Marine Le Pen, contre 49,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Junas accordaient leurs suffrages à Coralie Ghirardi (Nupes) avec 37,33% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,68% des voix.

12:58 - Les contribuables de Junas se prononceront-ils sur la question fiscale ? À Junas, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 10,97 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 25 730 € la même année, en net recul par rapport aux 157 950 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Junas est passé à 43,28 % en 2024 (contre 16,63 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Junas a représenté 722 € en 2024, alors que ce montant se situait à 503 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la liste "Junas À Venir" aux municipales de 2020 à Junas Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle marquées par l'issue du dernier scrutin municipal à Junas. Dès le premier tour de scrutin, Marie-José Pellet a distancé ses rivaux en obtenant 59,88% des soutiens. En deuxième position, Jean-Luc Vauclare a obtenu 40,11% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Marie-José Pellet a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Junas, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.