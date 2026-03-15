Résultat municipale 2026 à Junas (30250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Junas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Junas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Junas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément ROUSSEL
Clément ROUSSEL (12 élus) JUNAS MODERNE & AUTHENTIQUE 		362 51,64%
  • Clément ROUSSEL
  • Anne VINCK
  • Alain ROUSSEL
  • Paola FOURNIER
  • Gurwallik DE SAINT JEAN
  • Madeleine BUCQUET
  • Pascal SUCCI
  • Delphine COMBIER
  • Frédéric DAIRE
  • Anne-Sophie VICEDO
  • Eric BURAY
  • Sophie CHOQUE
Éric NÈGRE
Éric NÈGRE (3 élus) JUNAS : l'Énergie de l'Humain 		339 48,36%
  • Éric NÈGRE
  • Anne-Sophie FRETEL SORIN
  • Christian BOURREL
Participation au scrutin Junas
Taux de participation 71,16%
Taux d'abstention 28,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 728

Source : ministère de l’Intérieur

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