Résultat municipale 2026 à Juniville (08310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Juniville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juniville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Juniville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno ROCHON
Bruno ROCHON (12 élus) Juniville, un village vivant tourné vers l'avenir 		343 59,55%
  • Bruno ROCHON
  • Isabelle CLAUSSE
  • Patrick DIÉ
  • Murielle LEBÈGUE
  • Rémy MIRED
  • Géraldine GUILLET
  • Fabien SIMON
  • Malorie BOUDESOCQUE
  • Laurent BOUTRY
  • Brigitte ELSAN
  • Jonathan RIBIÈRE
  • Vanessa GOURDIN
Bertrand JÉNIN
Bertrand JÉNIN (3 élus) Juniville ensemble pour demain 		233 40,45%
  • Bertrand JÉNIN
  • Marie-Christine BISMES
  • Jérôme CHOCARDELLE
Participation au scrutin Juniville
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 602

Source : ministère de l’Intérieur

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