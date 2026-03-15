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19:16 - Juniville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Juniville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,68% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 632 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,61%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,54%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Juniville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,29% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Rassemblement national à Juniville : les chiffres récents Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Juniville il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 37,46% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,01% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 27,86% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 46,88% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 44,65% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,70% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course en tête avec 53,05% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Flavien Termet.

16:58 - À Juniville, la participation s'annonce forte aux municipales L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Juniville constituera un 'game changer' pour ces municipales. Pour rappel, l'abstention atteignait 38,16 % lors des précédentes élections municipales, une abstention exceptionnellement basse alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part arrêté à 20,31 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,79 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,26 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,17 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire s'affiche donc résolument comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - En 2024, Juniville a choisi l'extrême droite Lors des élections européennes, le résultat à Juniville s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,65%), talonnée par Valérie Hayer (14,88%) et François-Xavier Bellamy (10,90%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Juniville avaient ensuite placé en tête Flavien Termet (Rassemblement National) avec 37,70% au premier tour, devant Lionel Vuibert (Ensemble !) avec 29,94%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Flavien Termet culminant à 53,05% des votes dans la localité. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Juniville demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au regard des élections passées, Juniville reste un territoire orienté vers la droite radicale Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Juniville accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 37,46%, devant Emmanuel Macron avec 28,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,01% pour Marine Le Pen, contre 44,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Juniville portaient leur choix sur Laurent Richard (RN) avec 27,86% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Lionel Vuibert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 53,12% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Juniville se positionne comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les électeurs de Juniville se prononceront-ils sur les impôts ? Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Juniville entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 4,35 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 1 830 € la même année, marquant une forte baisse face aux 47 050 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Juniville a évolué pour se fixer à 38,10 % en 2024 (contre 8,31 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Juniville a représenté 707 euros en 2024 contre 234 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Juniville La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Juniville est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Christian Cogniard a surclassé ses adversaires en totalisant 295 soutiens (57,72%). Dans la position du principal opposant, Bertrand Jenin a capté 216 votes (42,27%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Juniville, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le camp minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de renverser cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.