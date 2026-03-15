Résultat municipale 2026 à Jussey (70500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jussey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jussey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jussey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie CHEVILLEY
Nathalie CHEVILLEY (16 élus) JUSSEY TERRE D'AVENIR 		396 57,64%
  • Nathalie CHEVILLEY
  • Jean-Louis BILLY
  • Evelyne MIGNARD
  • Didier PETRIGNET
  • Béatrice LARCHER
  • Hafedh LIMAM
  • Angélique BUSSY
  • Christophe GANDIT
  • Catherine LAIGNEL
  • Philippe HUGUENOT
  • Mélissa MOUGIN
  • Didier HUGARD
  • Dominique DIDIER
  • Christophe MASSARDI
  • Marine ODRION
  • Alexis RAYMOND
Olivier SIMONIN
Olivier SIMONIN (2 élus) Ensemble, construisons l'avenir de Jussey 		169 24,60%
  • Olivier SIMONIN
  • Charlette GARNIER
Annie VIAL-MARCHISET
Annie VIAL-MARCHISET (1 élu) JUSSEY ENSEMBLE 		122 17,76%
  • Annie VIAL-MARCHISET
Participation au scrutin Jussey
Taux de participation 65,23%
Taux d'abstention 34,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 713

Source : ministère de l’Intérieur

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