Résultat municipale 2026 à Jussey (70500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Jussey - Tour 1
- Election municipale 2026 à Jussey [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Jussey
- Jussey (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jussey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jussey, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Jussey [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie CHEVILLEY (16 élus) JUSSEY TERRE D'AVENIR
|396
|57,64%
|
|Olivier SIMONIN (2 élus) Ensemble, construisons l'avenir de Jussey
|169
|24,60%
|
|Annie VIAL-MARCHISET (1 élu) JUSSEY ENSEMBLE
|122
|17,76%
|
|Participation au scrutin
|Jussey
|Taux de participation
|65,23%
|Taux d'abstention
|34,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Nombre de votants
|713
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Jussey [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Jussey en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Jussey
19:19 - Jussey aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Jussey, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 092 logements pour 1 550 habitants, la densité de la commune est de 46 habitants/km². Ses 104 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 12,45% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 34,87% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 34,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 29,65% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 784,60 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Jussey, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.
17:57 - Le Rassemblement national fermement enraciné à Jussey
Le RN était absent lors de la dernière municipale à Jussey il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 35,50% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,00% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,68% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 56,51% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,35% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,77% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,39% le dimanche suivant, et un siège remporté par Antoine Villedieu.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Jussey ?
Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 48,87 % à Jussey lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national, en pleine pandémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 792 personnes qui ont voté au premier tour, soit 70,84 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,69 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,23 % au premier tour, contre 50,45 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Jussey, cette particularité aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.
15:59 - Comment Jussey a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Antoine Villedieu (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Jussey en 2024 avec 49,77%. Alain Chretien (Ensemble !) était à la deuxième place avec 36,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Antoine Villedieu culminant à 54,39% des voix dans la localité. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Jussey avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (45,35%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,63% des suffrages. La physionomie politique de Jussey a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.
14:57 - Jussey présentait un profil politique atypique il y a 4 ans
Globalement, le paysage électoral fait de Jussey un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Jussey tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,50% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,00% pour Marine Le Pen, contre 43,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Jussey portaient leur choix sur Dimitri Doussot (LR) avec 30,06% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Antoine Villedieu (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 56,51%.
12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Jussey au cours des dernières années ?
À Jussey, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 864 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 442 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a été maintenu à 37,04 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 40 700 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 205 250 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,38 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Municipales 2020 à Jussey : un résultat sans véritable concurrence
À Jussey, les résultats des municipales précédentes ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Olivier Rietmann a logiquement recueilli 383 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Jussey, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Jussey ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants de Jussey devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la commune. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Les 3 bureaux de vote de la commune de Jussey sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour recevoir les habitants. La diffusion des résultats à Jussey débutera ici même à partir de 20 heures.
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