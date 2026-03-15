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19:19 - Jussey aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Jussey, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 092 logements pour 1 550 habitants, la densité de la commune est de 46 habitants/km². Ses 104 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 12,45% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 34,87% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 34,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 29,65% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 784,60 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Jussey, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le Rassemblement national fermement enraciné à Jussey Le RN était absent lors de la dernière municipale à Jussey il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 35,50% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,00% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,68% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 56,51% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,35% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,77% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,39% le dimanche suivant, et un siège remporté par Antoine Villedieu.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Jussey ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 48,87 % à Jussey lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national, en pleine pandémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 792 personnes qui ont voté au premier tour, soit 70,84 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,69 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,23 % au premier tour, contre 50,45 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Jussey, cette particularité aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Comment Jussey a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Antoine Villedieu (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Jussey en 2024 avec 49,77%. Alain Chretien (Ensemble !) était à la deuxième place avec 36,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Antoine Villedieu culminant à 54,39% des voix dans la localité. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Jussey avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (45,35%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,63% des suffrages. La physionomie politique de Jussey a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Jussey présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Jussey un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Jussey tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,50% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,00% pour Marine Le Pen, contre 43,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Jussey portaient leur choix sur Dimitri Doussot (LR) avec 30,06% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Antoine Villedieu (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 56,51%.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Jussey au cours des dernières années ? À Jussey, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 864 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 442 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a été maintenu à 37,04 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 40 700 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 205 250 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,38 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Municipales 2020 à Jussey : un résultat sans véritable concurrence À Jussey, les résultats des municipales précédentes ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Olivier Rietmann a logiquement recueilli 383 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Jussey, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni.