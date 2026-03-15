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19:16 - Élections à Jussy : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Jussy, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 186 habitants répartis dans 585 logements, ce village présente une densité de 89 habitants par km². Avec 44 entreprises, Jussy offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (81,71%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 29,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,10% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 524,17 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Ainsi, à Jussy, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Vers une montée du RN à Jussy aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Jussy en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 49,54% des voix lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 69,47% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 38,18% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 53,35% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 58,68% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 60,00% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 61,16% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Julien Dive.

16:58 - Jussy classée chez les abstentionnistes avant ces municipales L'abstention des électeurs à Jussy sera l'un des tournants de cette élection municipale 2026. En 2020, l'abstention avait grimpé à 50,17 % au premier round, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 452 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était impacté par l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 27,53 % dans la ville (72,47 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 51,62 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 35,62 % au premier tour, contre 58,01 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire s'affiche donc plutôt comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Jussy classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Jussy avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 58,68% des inscrits. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Jussy soutenaient en priorité Philippe Torre (Rassemblement National) avec 60,00% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Philippe Torre culminant à 61,16% des votes sur place.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Jussy ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Jussy tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 49,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 17,75%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 69,47% pour Marine Le Pen, contre 30,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Jussy soutenaient en priorité Lola Puissant (RN) avec 38,18% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lola Puissant virant de nouveau en tête avec 53,35% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Jussy une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Jussy Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Jussy entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,14 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 6 990 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 120 500 euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Jussy a évolué pour se fixer à 43,54 % en 2024 (contre 9,55 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Jussy s'est chiffrée à 901 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 391 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Jussy L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Jussy est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Jean-Marie Gondry a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 54,67% des soutiens. En deuxième position, Patrick Dupuis a recueilli 45,32% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Jussy, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de contester cette suprématie, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.