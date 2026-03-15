Résultat municipale 2026 à Jussy (02480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Jussy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Jussy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Jussy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal PETIT
Pascal PETIT (13 élus) Ensemble et unis pour Jussy 		377 72,92%
  • Pascal PETIT
  • Sandra LAURENT
  • Yvon MORET
  • Sandra MEUNIER
  • Olivier DESMARCHELIER
  • Nadège BOITELLE
  • Aurélien MAFILLE
  • Béatrice OUTREQUIN
  • Jean-Marie GONDRY
  • Fanny COLZY
  • Jean-Marc AUBERT
  • Catherine AUGUSTE
  • Laurent Marceau Maurice BIBAUT
Jean-Luc CAZE
Jean-Luc CAZE (2 élus) Ensemble pour l'avenir de Jussy 		140 27,08%
  • Jean-Luc CAZE
  • Laurence DROCOURT
Participation au scrutin Jussy
Taux de participation 59,29%
Taux d'abstention 40,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 552

Source : ministère de l’Intérieur

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