Résultat municipale 2026 à Juvignac (34990) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Juvignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juvignac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Juvignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge GROS
Serge GROS (25 élus) JUVIGNAC J'Y VIS 		2 253 48,19%
  • Serge GROS
  • Régine VELAY
  • Olivier SIMON
  • Laurence SALVI
  • Hicham FADILI
  • Christine CABROL
  • Théodor BRUNO
  • Violette MANISSIER-RAMIREZ
  • Rémi PAUTHE
  • Stéphanie DIAZ
  • Daniel VAN BRUSSEL
  • Béatrice MICHEL
  • Philippe GALIBERT
  • Virginie SABOURET
  • Paul VIEUBLED
  • Delphine DEMOUVEAUX
  • Axel VALEY
  • Marie CACCIAPAGLIA
  • Franck DUPRE
  • Maria DIAZ
  • Mickael ROQUE
  • Marjorie VIEL
  • François BARBIE
  • Émilie ANIEN
  • Alain SENNANE
Jean-Luc SAVY
Jean-Luc SAVY (6 élus) JUVIGNAC, NOTRE AVENIR EN COMMUN 		1 656 35,42%
  • Jean-Luc SAVY
  • Hélène MERLET
  • Vincent MICHEL
  • Marie-Delphine PARPILLON
  • Laurent ROESCH
  • Samira SALHI
Julien LANDAIS
Julien LANDAIS (2 élus) JUVIGNAC ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		766 16,39%
  • Julien LANDAIS
  • Dalila BOUALLEG
Participation au scrutin Juvignac
Taux de participation 54,26%
Taux d'abstention 45,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 4 777

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Juvignac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge GROS
Serge GROS (Ballotage) JUVIGNAC J'Y VIS 		1 762 40,13%
Jean-Luc SAVY
Jean-Luc SAVY (Ballotage) JUVIGNAC, NOTRE AVENIR EN COMMUN 		1 586 36,12%
Julien LANDAIS
Julien LANDAIS (Ballotage) JUVIGNAC ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		1 043 23,75%
Participation au scrutin Juvignac
Taux de participation 51,63%
Taux d'abstention 48,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 4 546

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