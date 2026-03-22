Résultat municipale 2026 à Juvignac (34990) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Juvignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juvignac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Juvignac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge GROS (25 élus) JUVIGNAC J'Y VIS
|2 253
|48,19%
|
|Jean-Luc SAVY (6 élus) JUVIGNAC, NOTRE AVENIR EN COMMUN
|1 656
|35,42%
|
|Julien LANDAIS (2 élus) JUVIGNAC ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|766
|16,39%
|
|Participation au scrutin
|Juvignac
|Taux de participation
|54,26%
|Taux d'abstention
|45,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|4 777
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Juvignac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge GROS (Ballotage) JUVIGNAC J'Y VIS
|1 762
|40,13%
|Jean-Luc SAVY (Ballotage) JUVIGNAC, NOTRE AVENIR EN COMMUN
|1 586
|36,12%
|Julien LANDAIS (Ballotage) JUVIGNAC ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|1 043
|23,75%
|Participation au scrutin
|Juvignac
|Taux de participation
|51,63%
|Taux d'abstention
|48,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|4 546
Election municipale 2026 à Juvignac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Juvignac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Juvignac.
L'actu des élections municipales 2026 à Juvignac
18:38 - Juvignac classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Juvignac plébiscitaient Cédric Delapierre (Rassemblement National) avec 34,63% au premier tour. C'est pourtant Sylvain Carriere (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,29% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Juvignac s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,02%), devant Manon Aubry (15,81%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,65%). L'orientation des électeurs de Juvignac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Juvignac
Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Juvignac ? Dès le premier tour, Jean-Luc Savy (Divers) a imposé son rythme en récoltant 50,66% des suffrages. Sur la seconde marche, Patricia Weber (Divers) a capté 34,95% des voix. Ce succès d'emblée de Jean-Luc Savy a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Juvignac, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour des élections à Juvignac
Sont officiellement qualifiés pour ce nouveau tour ce dimanche : la liste menée par Jean-Luc Savy (LDIV), la liste menée par Serge Gros (LDIV) et la liste de Julien Landais (LDVG), d'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 10 bureaux de vote de la ville de Juvignac permettent aux 8 805 électeurs de s'exprimer.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Juvignac pour la municipale
Dans le cadre du premier tour des municipales à Juvignac, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 48,37 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Serge Gros qui s'est placé en première position en récoltant 40,13 % des votes. Derrière, Jean-Luc Savy est arrivé en deuxième position avec 36,12 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Julien Landais (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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