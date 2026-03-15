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19:17 - Les enjeux locaux de Juvignac : tour d'horizon démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Juvignac façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,67%. Un salaire moyen mensuel net de 2 475 € par mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 5829 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,74% et d'une population immigrée de 12,10% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Juvignac, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel est le poids du RN à Juvignac ? Le RN avait récolté 14,38% des suffrages lors des municipales à Juvignac en 2020. Il n'y aura pas de second tour, Jean-Luc Savy étant élu dès le premier. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 21,24% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 40,26% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,52% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste arrachait 48,46% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 31,02% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,63% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 45,71% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Juvignac avant 2026 Six ans avant l'élection de ce dimanche à Juvignac, le premier tour des élections municipales avait vu 37,85 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 62,15 %) alors que la pandémie du Covid-19 ajoutait un contexte particulier à l'événement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,20 %. La mobilisation atteignait quant à elle 54,73 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,67 %, contre seulement 45,39 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle donc résolument comme une contrée en déficit de participation. Au soir de cette élection municipale, l'état de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Juvignac.

15:59 - Comment a voté Juvignac l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Juvignac, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (31,02%). Les élections législatives à Juvignac une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Cédric Delapierre (Rassemblement National) en tête avec 34,63% au premier tour, devant Sylvain Carriere (Union de la gauche) avec 33,40%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Sylvain Carriere (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 54,29%. La préférence des électeurs de Juvignac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Pour les élections 2026, Juvignac apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir La synthèse des votes de 2022 dépeint Juvignac comme un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Juvignac était en effet marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 25,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,43%. Lors de la finale de l'élection à Juvignac, les électeurs accordaient 59,74% pour Emmanuel Macron, contre 40,26% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Juvignac portaient leur choix sur Jean-François Audrin (Ensemble !) avec 29,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Sylvain Carriere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,54% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Juvignac Pour ce qui est des contributions locales à Juvignac, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 306 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 1 425 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais environ 56,18 % en 2024 (contre environ 34,73 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 169 650 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 4,60369 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 21,01 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Juvignac L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Juvignac est riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Luc Savy (Divers) a pris les commandes en obtenant 1 409 suffrages (50,66%). Deuxième, Patricia Weber (Divers) a capté 34,95% des votes. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Fabrice Thiry (Rassemblement National), s'adjugeant 400 voix (14,38%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Juvignac, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire sans appel, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.