Résultat municipale 2026 à Juvignac (34990) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Juvignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juvignac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Juvignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge GROS
Serge GROS JUVIGNAC J'Y VIS 		1 762 40,13%
Jean-Luc SAVY
Jean-Luc SAVY JUVIGNAC, NOTRE AVENIR EN COMMUN 		1 586 36,12%
Julien LANDAIS
Julien LANDAIS JUVIGNAC ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		1 043 23,75%
Participation au scrutin Juvignac
Taux de participation 51,63%
Taux d'abstention 48,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 4 546

Source : ministère de l’Intérieur

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