Résultat de l'élection municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge

Tête de listeListe
Lamia Bensarsa Reda
Lamia Bensarsa Reda Liste divers droite
Juvisy nous unit !
  • Lamia Bensarsa Reda
  • Sébastien Bénéteau
  • Amandine Costa
  • Michel Perrimond
  • Virginie Falguières
  • Raymond Soligo
  • Bénédicte Huriez
  • Jamal Jahouh
  • Valérie Roques
  • Robin Reda
  • Patricia Robin
  • Léo Thibaut
  • Malika Abbaci
  • Clément Dauvergne
  • Stéphanie Béghé
  • Filipe Monteiro
  • Nathalie Rivet
  • Serges Ouedraogo
  • Anaëlle Chouillard
  • Vissouna Ly
  • Océane Parmentelot-Allane
  • Jean-Luc Rimper
  • Valérie Thiery
  • Jean De Dieu Batina
  • Laura Pereira
  • Bakary Soukouna
  • Chantal Guiblin
  • Adnane Bennani
  • Pamela Mendes Silva
  • Adam Ladjadj
  • Sandrine Cagnin
  • Vincent Gransac
  • Nadia Martins
  • Francis Saint-Pierre
  • Marie Sermage
Anne-Claudine Oller
Anne-Claudine Oller Liste de La France insoumise
Agir pour vivre mieux
  • Anne-Claudine Oller
  • Nabyl Jender
  • Laurence Gauthier
  • Patrice Kouama
  • Lucile Rayé Moreau
  • Iban Dard--Merle
  • Kadiatou Barry
  • Sylvain Hubert
  • Nora Badi Taroume
  • Virgile Pottier
  • Natacha Laigle
  • Ihsen Youssef
  • Nolwenn Bouillon
  • Olivier Ferrere
  • Célia Hillah
  • Florian Carry
  • Charlie Gourmelin
  • Ibrahim Elmeshad
  • Léa Marzeliere
  • Gilles Pénissard
  • Éléonore Cozien
  • Mamadou Diallo
  • Anaîs Dolz
  • Quentin Brunel
  • Anétide Legrand
  • Jonas Deconinck
  • Caroline Blanchet
  • Thomas Chaufour
  • Laetitia Nicotra
  • Bouna Mbaye
  • Sylvie Clerc Fusellier-Titone
  • Jean-Christophe Fouillé
  • Jeanne Vauloup
  • Maximilien Rozay
  • Françoise Weill
Samira Kechelal
Samira Kechelal Liste divers gauche
Pour Juvisy, relevons le défi !
  • Samira Kechelal
  • Ludovic Petitdemange
  • Aissatu Mané
  • Bara Diouf
  • Kellya Lawson
  • Marcel Lafontaine
  • Hammami Maysa
  • Hicham Oumouss
  • Isra Nouili
  • Salim Kechelal
  • Amal Ait Lounis
  • Dauda Dabo
  • Salomé Nashed
  • Hervé Fuchmann
  • Laura Ngoma
  • Abdelmalik Chellabi
  • Léa Gbotto
  • Ésaïe Kpetigo
  • Sandrine Théo
  • Mamadi Diouf
  • Micheline Théo
  • Loic Devillers
  • Anita d'Almeida
  • Yahaye Sakho
  • Angélina Moreno
  • Hadramy Teghana
  • Marie Mint Outhmane
  • Youssef Oumouss
  • Aminata Kake
  • Thibaud Dakouri
  • Valérie Balabanian
  • Abdelhamid Bouderbala
  • Laura Royer
Marion Beillard
Marion Beillard Liste d'union à gauche
Juvisy écologique et solidaire
  • Marion Beillard
  • Malo Huillery
  • Virginie Giot
  • Bastien Thibault-Turba
  • Jocelyne Pugliese
  • Bruno Rémy
  • Héloïse Eynard
  • Olivier Cornu
  • Sonia Kantiana
  • Andrei Stoian
  • Sophie Fourtané
  • Zakaria Ksourou
  • Dominique Bouillaud
  • Victor Lauriau
  • Isabelle Vergne
  • Arnaud Beillard
  • Bernadette Avellano
  • Julien Hérail
  • Evelyne Le Ménahèze
  • Alain Villemeur
  • Paola Moro-Charki
  • Bernard Brest
  • Sophie Laroche
  • Vincent Clediére
  • Christelle Jacquin
  • Gabriel Brunier-Coulin
  • Delphine Caamano
  • Bertrand Le Loarer
  • Isabelle de Gracia
  • Patrick Chenu
  • Zaharia Mze
  • Hocine Beggaz
  • Amélie Gaillat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lamia Bensarsa Reda
Lamia Bensarsa Reda (26 élus) Juvisy nous unit 		1 769 53,67%
  • Lamia Bensarsa Reda
  • Sébastien Bénéteau
  • Virginie Falguieres
  • Michel Perrimond
  • Amandine Costa
  • Robin Reda
  • Nathalie Rivet-Mourey
  • Jacques Godron
  • Bénédicte Huriez
  • Jean-Claude Nasse
  • Chantal Guiblin
  • Raymond Soligo
  • Malika Abbaci
  • Christian Loric
  • Marie Sermarge
  • Bakary Soukouna
  • Josette Erfan
  • Cédric Di Tommaso
  • Valérie Roques
  • Jean-François Douteau
  • Stéphanie Béghé
  • Pascal Gomez
  • Patricia Robin
  • Francis Saint-Pierre
  • Arlette Rozenberg
  • Filipe Monteiro
Alain Villemeur
Alain Villemeur (4 élus) Juvisy écologique et solidaire 		930 28,21%
  • Alain Villemeur
  • Coline Rogue
  • Jean-Michel Costes
  • Bernadette Avellano
Laurence Gauthier
Laurence Gauthier (3 élus) Juvisy, relevons le défi citoyen ! 		597 18,11%
  • Laurence Gauthier
  • André Plas
  • Samira Kechelal
Participation au scrutin Juvisy-sur-Orge
Taux de participation 36,68%
Taux d'abstention 63,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 379

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lamia Bensarsa Reda
Lamia Bensarsa Reda Juvisy nous unit 		1 725 47,82%
Alain Villemeur
Alain Villemeur Juvisy écologique et solidaire 		1 072 29,71%
Laurence Gauthier
Laurence Gauthier Juvisy, relevons le défi citoyen ! 		810 22,45%
Participation au scrutin Juvisy-sur-Orge
Taux de participation 40,28%
Taux d'abstention 59,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 713

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robin Reda
Robin Reda (26 élus) Pour juvisy osons l'avenir 		2 657 52,57%
  • Robin Reda
  • Isabelle Guinot-Michelet
  • Claude Moreau
  • Chantal Pommereau
  • Jean-Louis Riondet
  • Bénédicte Huriez
  • Michel Perrimond
  • Nathalie Mourey
  • Francis Saint-Pierre
  • Virginie Falguieres
  • Quentin Dezetter
  • Aurélia Marie
  • Jack Perrot
  • Josette Erfan
  • David Leffray
  • Amandine Baustier
  • Filipe Monteiro
  • Arlette Rozenberg
  • Yoann Jadot
  • Christine Bourg
  • Jérôme Carbriand
  • Michaela Catulesco
  • Jacques Godron
  • Fatiha Hamma
  • Pascal Gomez
  • Chantal Guiblin
Etienne Chaufour
Etienne Chaufour (5 élus) Juvisy avancons ensemble 		1 665 32,94%
  • Etienne Chaufour
  • Sylvie Clerc
  • Philippe Salvi
  • Cécile Moutte
  • Nicolas Gonnot
Mounia Benaili
Mounia Benaili (2 élus) Place aux juvisiennes et aux juvisiens 		732 14,48%
  • Mounia Benaili
  • Alain Berthault
Participation au scrutin Juvisy-sur-Orge
Taux de participation 57,97%
Taux d'abstention 42,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,90%
Nombre de votants 5 259

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