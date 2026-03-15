Résultat de l'élection municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Juvisy-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Juvisy-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Juvisy-sur-Orge
13:09 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Juvisy-sur-Orge
Les résultats des municipales de 2020 à Juvisy-sur-Orge ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Lamia Bensarsa Reda (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en obtenant 1 725 voix (47,82%). À ses trousses, Alain Villemeur (Divers) a capté 29,71% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Laurence Gauthier (Divers gauche), rassemblant 810 suffrages (22,45%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Lamia Bensarsa Reda l'a finalement emporté avec 1 769 bulletins (53,67%), face à Alain Villemeur avec 930 électeurs (28,21%) et Laurence Gauthier réunissant 597 suffrages (18,11%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de droite éliminées, engrangeant 44 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Juvisy-sur-Orge : les horaires des 10 bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Juvisy-sur-Orge. Dans le cadre des élections municipales 2026, les 9 509 votants de Juvisy-sur-Orge sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge
|Tête de listeListe
|
Lamia Bensarsa Reda
Liste divers droite
Juvisy nous unit !
|
|
Anne-Claudine Oller
Liste de La France insoumise
Agir pour vivre mieux
|
|
Samira Kechelal
Liste divers gauche
Pour Juvisy, relevons le défi !
|
|
Marion Beillard
Liste d'union à gauche
Juvisy écologique et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lamia Bensarsa Reda (26 élus) Juvisy nous unit
|1 769
|53,67%
|
|Alain Villemeur (4 élus) Juvisy écologique et solidaire
|930
|28,21%
|
|Laurence Gauthier (3 élus) Juvisy, relevons le défi citoyen !
|597
|18,11%
|
|Participation au scrutin
|Juvisy-sur-Orge
|Taux de participation
|36,68%
|Taux d'abstention
|63,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 379
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lamia Bensarsa Reda Juvisy nous unit
|1 725
|47,82%
|Alain Villemeur Juvisy écologique et solidaire
|1 072
|29,71%
|Laurence Gauthier Juvisy, relevons le défi citoyen !
|810
|22,45%
|Participation au scrutin
|Juvisy-sur-Orge
|Taux de participation
|40,28%
|Taux d'abstention
|59,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 713
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robin Reda (26 élus) Pour juvisy osons l'avenir
|2 657
|52,57%
|
|Etienne Chaufour (5 élus) Juvisy avancons ensemble
|1 665
|32,94%
|
|Mounia Benaili (2 élus) Place aux juvisiennes et aux juvisiens
|732
|14,48%
|
|Participation au scrutin
|Juvisy-sur-Orge
|Taux de participation
|57,97%
|Taux d'abstention
|42,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,90%
|Nombre de votants
|5 259
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