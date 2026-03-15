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19:21 - Analyse socio-économique de Juvisy-sur-Orge : perspectives électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Juvisy-sur-Orge foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,96% de cadres pour 18 978 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 293 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 4 870 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (62,87%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Juvisy-sur-Orge abrite une communauté diversifiée, avec ses 4 175 résidents étrangers, soit 22,00% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,38%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 665 euros/an. À Juvisy-sur-Orge, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Juvisy-sur-Orge Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections municipales à Juvisy-sur-Orge en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 12,27% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 26,99% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 8,02% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Juvisy-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 17,67% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 16,80% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 13,87% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Juvisy-sur-Orge au crible Pour rappel, la participation s'élevait à 40,28 % à Juvisy-sur-Orge lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que le Covid planait sur l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 75,21 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente en comparaison des élections locales, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 51,55 % (47,51 % en France), avant de bondir à 66,75 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 50,84 % des électeurs (soit environ 4 789 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée assez peu mobilisée. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Juvisy-sur-Orge sera en définitive fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Juvisy-sur-Orge ? Claire Lejeune (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Juvisy-sur-Orge en juin 2024 avec 46,31%. Robin Reda (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 33,32%. Le second round n'a pas changé grand chose, Claire Lejeune culminant à 49,46% des votes dans la commune. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Juvisy-sur-Orge s'était cette fois dessiné autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (22,48%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (17,67%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,62%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Juvisy-sur-Orge demeurait à l'époque un bastion de la gauche radicale, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Juvisy-sur-Orge ? La physionomie politique de Juvisy-sur-Orge révèle une localité où la gauche domine largement. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Juvisy-sur-Orge tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 36,33% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,03%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,01% pour Emmanuel Macron, contre 26,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Juvisy-sur-Orge soutenaient en priorité Claire Lejeune (Nupes) avec 40,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,74% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Juvisy-sur-Orge Pour ce qui est des contributions locales à Juvisy-sur-Orge, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 273 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 270 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 54,31 % en 2024 (contre 37,94 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 305 200 euros en 2024. Une somme loin des 5,04352 millions d'euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 18,91 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Juvisy-sur-Orge Les résultats des municipales de 2020 à Juvisy-sur-Orge ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Lamia Bensarsa Reda (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en obtenant 1 725 voix (47,82%). À ses trousses, Alain Villemeur (Divers) a capté 29,71% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Laurence Gauthier (Divers gauche), rassemblant 810 suffrages (22,45%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Lamia Bensarsa Reda l'a finalement emporté avec 1 769 bulletins (53,67%), face à Alain Villemeur avec 930 électeurs (28,21%) et Laurence Gauthier réunissant 597 suffrages (18,11%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de droite éliminées, engrangeant 44 voix supplémentaires entre les deux tours.