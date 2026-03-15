Résultat municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge (91260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Juvisy-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juvisy-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lamia BENSARSA REDA
Lamia BENSARSA REDA (27 élus) Juvisy nous unit ! 		2 849 55,72%
  • Lamia BENSARSA REDA
  • Sébastien BÉNÉTEAU
  • Amandine COSTA
  • Michel PERRIMOND
  • Virginie FALGUIÈRES
  • Raymond SOLIGO
  • Bénédicte HURIEZ
  • Jamal JAHOUH
  • Valérie ROQUES
  • Robin REDA
  • Patricia ROBIN
  • Léo THIBAUT
  • Malika ABBACI
  • Clément DAUVERGNE
  • Stéphanie BÉGHÉ
  • Filipe MONTEIRO
  • Nathalie RIVET
  • Serges OUEDRAOGO
  • Anaëlle CHOUILLARD
  • Vissouna LY
  • Océane PARMENTELOT-ALLANE
  • Jean-Luc RIMPER
  • Valérie THIERY
  • Jean De Dieu BATINA
  • Laura PEREIRA
  • Bakary SOUKOUNA
  • Chantal GUIBLIN
Anne-Claudine OLLER
Anne-Claudine OLLER (3 élus) Agir pour vivre mieux 		1 100 21,51%
  • Anne-Claudine OLLER
  • Nabyl JENDER
  • Laurence GAUTHIER
Marion BEILLARD
Marion BEILLARD (2 élus) Juvisy écologique et solidaire 		798 15,61%
  • Marion BEILLARD
  • Malo HUILLERY
Samira KECHELAL
Samira KECHELAL (1 élu) Pour Juvisy, relevons le défi ! 		366 7,16%
  • Samira KECHELAL
Participation au scrutin Juvisy-sur-Orge
Taux de participation 54,13%
Taux d'abstention 45,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 5 226

Source : ministère de l’Intérieur

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