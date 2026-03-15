Résultat municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge (91260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Juvisy-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juvisy-sur-Orge, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lamia BENSARSA REDA (27 élus) Juvisy nous unit !
|2 849
|55,72%
|
|Anne-Claudine OLLER (3 élus) Agir pour vivre mieux
|1 100
|21,51%
|
|Marion BEILLARD (2 élus) Juvisy écologique et solidaire
|798
|15,61%
|
|Samira KECHELAL (1 élu) Pour Juvisy, relevons le défi !
|366
|7,16%
|
|Participation au scrutin
|Juvisy-sur-Orge
|Taux de participation
|54,13%
|Taux d'abstention
|45,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|5 226
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Juvisy-sur-Orge [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Juvisy-sur-Orge en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Juvisy-sur-Orge
19:21 - Analyse socio-économique de Juvisy-sur-Orge : perspectives électorales
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Juvisy-sur-Orge foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,96% de cadres pour 18 978 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 293 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 4 870 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (62,87%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Juvisy-sur-Orge abrite une communauté diversifiée, avec ses 4 175 résidents étrangers, soit 22,00% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,38%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 665 euros/an. À Juvisy-sur-Orge, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Les dernières données du vote RN à Juvisy-sur-Orge
Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections municipales à Juvisy-sur-Orge en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 12,27% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 26,99% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 8,02% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Juvisy-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 17,67% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 16,80% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 13,87% le dimanche suivant.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Juvisy-sur-Orge au crible
Pour rappel, la participation s'élevait à 40,28 % à Juvisy-sur-Orge lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que le Covid planait sur l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 75,21 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente en comparaison des élections locales, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 51,55 % (47,51 % en France), avant de bondir à 66,75 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 50,84 % des électeurs (soit environ 4 789 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée assez peu mobilisée. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Juvisy-sur-Orge sera en définitive fondamentale dans l'issue du scrutin.
15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Juvisy-sur-Orge ?
Claire Lejeune (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Juvisy-sur-Orge en juin 2024 avec 46,31%. Robin Reda (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 33,32%. Le second round n'a pas changé grand chose, Claire Lejeune culminant à 49,46% des votes dans la commune. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Juvisy-sur-Orge s'était cette fois dessiné autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (22,48%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (17,67%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,62%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Juvisy-sur-Orge demeurait à l'époque un bastion de la gauche radicale, sans bouleverser l'équilibre de 2022.
14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Juvisy-sur-Orge ?
La physionomie politique de Juvisy-sur-Orge révèle une localité où la gauche domine largement. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Juvisy-sur-Orge tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 36,33% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,03%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,01% pour Emmanuel Macron, contre 26,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Juvisy-sur-Orge soutenaient en priorité Claire Lejeune (Nupes) avec 40,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,74% des suffrages.
12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Juvisy-sur-Orge
Pour ce qui est des contributions locales à Juvisy-sur-Orge, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 273 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 270 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 54,31 % en 2024 (contre 37,94 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 305 200 euros en 2024. Une somme loin des 5,04352 millions d'euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 18,91 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Juvisy-sur-Orge
Les résultats des municipales de 2020 à Juvisy-sur-Orge ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Lamia Bensarsa Reda (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en obtenant 1 725 voix (47,82%). À ses trousses, Alain Villemeur (Divers) a capté 29,71% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Laurence Gauthier (Divers gauche), rassemblant 810 suffrages (22,45%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Lamia Bensarsa Reda l'a finalement emporté avec 1 769 bulletins (53,67%), face à Alain Villemeur avec 930 électeurs (28,21%) et Laurence Gauthier réunissant 597 suffrages (18,11%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de droite éliminées, engrangeant 44 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Juvisy-sur-Orge : les horaires des 10 bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Juvisy-sur-Orge. Dans le cadre des élections municipales 2026, les 9 509 votants de Juvisy-sur-Orge sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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