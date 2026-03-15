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19:20 - Démographie et politique à Juziers, un lien étroit Comment la population de Juziers peut-elle peser sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,89%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (72,97%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (75,97%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1832 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,73% et d'une population étrangère de 8,04% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Juziers mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,13% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Juziers Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Juziers en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 26,49% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 44,61% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 24,53% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Juziers comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,82% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 42,44% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 51,08% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Benjamin Lucas.

16:58 - Les électeurs de Juziers vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 51,16 % à Juziers pour le premier tour des élections il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 23,54 % des habitants inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,66 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 34,12 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 48,25 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire apparaît donc résolument comme une contrée où l'abstention est contenue. En parallèle de ces municipales 2026, cet élément pèsera en conséquence fatalement sur les résultats de Juziers.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Juziers Les élections européennes du printemps 2024 à Juziers avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,82%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,08% des voix. Cyril Nauth (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Juziers une vingtaine de jours plus tard avec 42,44%. Benjamin Lucas (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 27,32%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Cyril Nauth culminant à 51,08% des voix sur place. Le paysage politique de Juziers a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Juziers était complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors des législatives de 2022, les votants de Juziers plébiscitaient Benjamin Lucas (Nupes) avec 27,53% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 55,19%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Juziers votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (26,78%), devant Marine Le Pen crédité de 26,49%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,39% pour Emmanuel Macron, contre 44,61% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Juziers une commune politiquement très disputée.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Juziers ces dernières années ? À Juziers, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,85 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 85 200 € la même année. Un montant loin des 910 280 € perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Juziers s'est établi à 33,94 % en 2024 (contre 22,36 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Juziers a représenté environ 1 009 euros en 2024, affichant une stabilité parfaite par rapport à 2020.

11:59 - Municipales 2020 à Juziers : une élection pliée dès le premier round L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Juziers s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Cédric Guillaume (Divers) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 58,63% des bulletins. Deuxième, Thierry Olivier Hack (Divers) a obtenu 41,36% des voix. Ce succès d'emblée de Cédric Guillaume a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Juziers, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.