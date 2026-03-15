Résultat municipale 2026 à Juziers (78820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Juziers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Juziers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Juziers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric GUILLAUME
Cédric GUILLAUME (21 élus) Unis pour Juziers 		841 53,33%
  • Cédric GUILLAUME
  • Hélène JANNOT
  • Michel EVRARD
  • Alexandra PLOUZENNEC
  • Gilles CHANTREL
  • Angeline BRAY
  • Pascal DREUX
  • Stéphanie HOUSSARD
  • François NOUGIER
  • Brigitte LAHUPPE
  • Marcel LÉPINAY
  • Delphine VANHOOF
  • Tristan NDEMBET
  • Aurore BODART
  • Arnaud LÉONARD
  • Nafissa TOUHA
  • Sébastien MILLIER
  • Alexandra BARONE
  • Yann COIRIER
  • Stéphanie GONCALVES
  • Mathieu BENOIT
Ketty VARIN
Ketty VARIN (6 élus) JUZIERS EVIDEMMENT 		736 46,67%
  • Ketty VARIN
  • Gaëtan MALONDA
  • Sylvie SAINT-LÉGER DE ZUTTER
  • Emile FOSSO
  • Nadine COTONNEC
  • Marc CHALMANDRIER
Participation au scrutin Juziers
Taux de participation 57,39%
Taux d'abstention 42,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 1 627

Source : ministère de l’Intérieur

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