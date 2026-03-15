Résultat de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli

Tête de listeListe
Said Aboudou
Said Aboudou Liste divers droite
DZERI AREKI - L'UNITE
  • Said Aboudou
  • Marise Ali
  • Abdallah Assani M'Kadara
  • Chafaouia Darmi
  • Bacar-Mouslim Mtsounga
  • Dhati Koutoubou
  • Andjani N'Daka
  • Julie Perrin
  • Insa Mithe Harouna
  • Toybati Radjabou Boina
  • Madi Abdou N'Tro
  • Mariama Haidari
  • Alikarhine Ayouba
  • Zouhouria Mohamed Bacar
  • Fulbert Bacar
  • Hadidjati Assani Tafara
  • Zakaria Issoufi
  • Mariame Mouayadi
  • Aoudadji Chaduli
  • Siti-Anrafa Said Ali
  • Massoundi Amada
  • Kiboutia Salim
  • Boustoini N'Daka
  • Zalihata Aboudou
  • Basra Maoulida
  • Wahidah Halifa
  • Andjilani Halidi
  • Toiridati Salim
  • Ahamadi Harouna
Abdou Rachadi
Abdou Rachadi Liste divers droite
MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE KANI-KELI
  • Abdou Rachadi
  • Roukia Boina
  • Abdou Ahmed
  • Sinina Ali
  • Toybani Soilihi
  • Riziki Halidi
  • Djamididine Nourdine
  • Samian Toyba Bacar Djoumoi
  • Anliane Ancoub
  • Halimati Djanfar
  • Ayouba Mohamed
  • Sonia Djamali
  • Assani Madi-Bao
  • Nadjaria Houmadi
  • Boucaïri Soulaimana
  • Luyahou Caambi El-Habab
  • Farid Hamada
  • Sittina Ravoay Boura
  • Zaïnoudine Koutoubou
  • Salama Ancoub
  • Al-Wahabe Radjabou Boina
  • Zaouiati Mahamoudou
  • Zoubert Soulouhou
  • Amina Madi-Bao
  • Bacar Abdoulifatahou
  • Oukaya Mkadara
  • Ibourahim Attoumani
  • Moussi Madjidi
  • Soulaïmana Oili
Assani-Soufiane Ayouba
Assani-Soufiane Ayouba Liste divers centre
FAMPITIA 2026
  • Assani-Soufiane Ayouba
  • Thaouba Mouhiddine
  • Mohamadi Abdillahi
  • Sabtia Darouechi
  • Dzoudzou Abaine
  • Hiffadati Ousseni
  • Abdoul-Hafar Colo
  • Yasminnadja Ahmadi
  • Moussa Gau
  • Marie Djanfar
  • Bacar Ahamadi
  • Sarah Boinali
  • Ahamada Madi Anissi
  • Elle Zabelle Assani
  • Naoioui Soueti
  • Ounsia Ahmed Matoir
  • Misbahou Haza
  • Claudine Christiane Marcelle Bienfait
  • Ahamadi Toto
  • Raïka Ousseni
  • Bensoundi-Ssoiffouane Mohamed
  • Antura Chadhouli
  • Mohamed Fayadhu
  • Yassini-Laïna Mtsounga
  • Ben Chaddadi-Dine Ibrahim
  • Assira Houmadi
  • Maoulana Idaroussi
  • Fatima Hamissi
  • Hatibou Saïd Himidi
Hanyou Achirafi
Hanyou Achirafi Liste divers centre
MAZAVA DIA-LE CHEMIN EST CLAIR
  • Hanyou Achirafi
  • Houraza Attoumani Foundi
  • Omar-Attoumani Ambririki
  • Inchati Kamarddini
  • El-Sadat Anassi
  • Echati Maanrifa
  • Hatubi Amed
  • Amina Abdallah-Mhadji
  • Dawiridine Ousseni
  • Magalie Mohamed Bacar
  • Hifadhi Attibou
  • Rabianta Hamza
  • Balkini Fahari Ancoub
  • Bastuya Bamana
  • Mouhamadi Issouf
  • Hachimia Idaroussi
  • Salim Abdallah Abdou Salam
  • Amina Haloirane Nourdine
  • Ibrahima Abdallah
  • Echa Ali
  • Anfane Bourahima
  • Mariame Hamada
  • Ali Assani
  • Sadjianti Assani
  • Halidi Ben Darouechi
  • Daïma Assani
  • Arsen Laza Medard
  • Nadjoua Attoumani
  • Imadoudine Soilihi-Foundi
  • Mariame Attoumani
  • Dhinouraïni Ali Madi
Hamidou Moussa
Hamidou Moussa Liste divers droite
CONSTRUIRE KANI-KELI
  • Hamidou Moussa
  • Assidjadi Antoissi
  • Abdallah Antoy
  • Yasmina Soilihi
  • Inzouddine Chaduli
  • Liza Djanfar
  • Attoumani Black Abdullah
  • Fatima Marie-France Andaza
  • Massoundi Madi-Souffou
  • Moinamaoulida Chanfi
  • Attoumani Hamadi
  • Fatima Salim
  • Anffane Touffail
  • Moidha Said
  • Youssouf Ousseini
  • Tahanlabati Tissianti Oili Ahamadi
  • Kamal Ben Said Boinali
  • Inchati Boura Boinali
  • Attoumani Binchehi Baharia
  • Ounroiti Ali Mchangama
  • Mouboutada Ali
  • Antouriati Madi
  • Djadid Ousseni-Ali
  • Mariata Imamou
  • El-Karim Attoumani
  • Kouoiti Abdou
  • Bassoiri Bacar
  • Zarriyan Hamada
  • El-Assade Ben Hamada
Assadillah Abdourahamani
Assadillah Abdourahamani Liste divers gauche
MAGNA DZARI TANI-MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
  • Assadillah Abdourahamani
  • Anfiati Haoi Amada
  • Saïd Alisaïd
  • Maouoi Abdallah
  • Dhoulkifli Vitta
  • Hadidjati Binti Houaïlyde Mohamed
  • Anrichidine Chaduli
  • Raïbati Bacar
  • Ahamada Chanfi
  • Mariame Boinali
  • Bacar Abdou N'Tro
  • Toianti Said
  • Kazouini Assani
  • Mahanfou Abdallah
  • Ibrahim Saindou
  • Samianti Harouna
  • Nadjidou Antoissi
  • Souraya Imamou
  • Yasser Noël Ahmed
  • Salama Ahamada
  • Thanlabidine Soumaïla
  • Samaouia Moussa Kassoumba
  • Swabahaddine Moussa
  • Salima Madi Ali Malidi
  • Houssaïni Attoumani
  • Mariama Madiboitcha
  • Mounibou Bamana
  • Ankiati Madisaïd
  • Ibrahim Saindou Mari
  • Fatima Combo
  • Soulaïmana Bacar
Faina Ousseni
Faina Ousseni Liste divers droite
L'EDUCATION EN PRIORITE
  • Faina Ousseni
  • Moudathirou Abdou-Lifatahou
  • Assiati Saindou
  • Mohamed Madibacar
  • Fatima Salim Madi
  • Soilihi Ahmed
  • Radhua Mboreha
  • Charafdine Aboudou Silahi
  • Zaina Siaka
  • Thanlabi Souffou
  • Sania Nida Moubalia
  • Jack Madi Megua
  • Soua Fayadhu
  • Ambdilwahabi Mahamoud
  • Sandia Hamada
  • Hafidhou Soumaïla Madi
  • Hadidjati Madi
  • Hariti Mohamed
  • Echat Moelevou
  • El-Anrif Camar-Eddine
  • Echati Chariffou
  • Moussa Ali Toybou
  • Fanny Chantal Liliane Ali
  • Ahmed Day Rama
  • Soidafati Mcolo Boinaidi
  • Moirabou Madi Said
  • Samourati Soueti Soulaimana
  • Naffion Ancoub
  • Chafika Salim
  • Achmed Saïd
  • Courachia Soilihi Ousseni

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdou Rachadi
Abdou Rachadi (20 élus) Mouvement pour le developpement de kani-keli 		1 044 37,35%
  • Abdou Rachadi
  • Tahanlabati Tissianti Oili Ahamadi
  • Hatubi Roger Amed
  • Salama Ahamada
  • Hamidou Moussa
  • Rissalati Ahamada
  • Saïd Aboudou
  • Anissa Mohamed
  • Attoumani Black Abdullah
  • Houraza Antoumani Foundi
  • Imadi Harouna
  • Marise Ali
  • Halidi Ben Darouechi
  • Maïdati Harouna
  • Mohamadi Colo Soilihi-Madi
  • Fatima Salim
  • Imadoudine Soilihi Foundi
  • Roukia Boina
  • Attoumani Baharia
  • Tissianti Ali Mcolo
Assani-Soufiane Ayouba
Assani-Soufiane Ayouba (5 élus) Ensemble tout est possible / fampitia 		1 033 36,95%
  • Assani-Soufiane Ayouba
  • Affoussati Izoudine
  • Dawiridine Ousseni
  • Fatima Saindou
  • Dzoudzou Abaine
Hanyou Achirafi
Hanyou Achirafi (4 élus) Mazava dia 		718 25,68%
  • Hanyou Achirafi
  • Echati Maanrifa
  • Zakaria Godessa
  • Zaïfati Harouna
Participation au scrutin Kani-Kéli
Taux de participation 76,75%
Taux d'abstention 23,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 865

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Assani-Soufiane Ayouba
Assani-Soufiane Ayouba Ensemble tout est possible/fampitia 		733 28,31%
Abdou Rachadi
Abdou Rachadi Mouvement pour le developpement de kani-keli 		599 23,13%
Hanyou Achirafi
Hanyou Achirafi Mazava dia 		546 21,08%
Soilihi Ahmed
Soilihi Ahmed Les republicains-alliance 		257 9,92%
Omar-Attoumani Ambririki
Omar-Attoumani Ambririki La france insoumise 		237 9,15%
Amd-El-Kader Ravoay Boura
Amd-El-Kader Ravoay Boura Rassemblement pour le progrès et le renouveau de la commune de kani-kéli 		217 8,38%
Participation au scrutin Kani-Kéli
Taux de participation 72,75%
Taux d'abstention 27,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 673

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