Résultat de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Kani-Kéli sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Kani-Kéli.
L'actu des élections municipales 2026 à Kani-Kéli
13:45 - La fiscalité à Kani-Kéli : une tendance en baisse ces dernières années
À Kani-Kéli, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne réglée par ménage imposable a atteint environ 140 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 190 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à un peu plus de 11,70 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 88 060 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 232 400 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 25,01 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Kani-Kéli ?
Comment s'étaient achevées les précédentes municipales à Kani-Kéli ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Assani-Soufiane Ayouba (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 733 bulletins (28,31%). Derrière, Abdou Rachadi (Divers droite) a obtenu 599 votes (23,13%). Enfin, on retrouvait Hanyou Achirafi (Divers), réunissant 21,08% des bulletins. Avec une marge aussi étroite, la clôture du 2e tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Abdou Rachadi l'a finalement emporté avec 1 044 suffrages (37,35%), face à Assani-Soufiane Ayouba avec 36,95% des électeurs inscrits et Hanyou Achirafi réunissant 25,68% des bulletins. La dynamique a fini par s'inverser, matérialisant le renversement que ce résultat serré laissait entrevoir. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Assani-Soufiane Ayouba a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 434 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Les municipales à Kani-Kéli, c'est aujourd'hui
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de réagir sur les défis qui concernent leur commune. À Kani-Kéli comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Quel candidat succédera à Abdou Rachadi, qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Kani-Kéli est disponible ci-dessous. Les 8 bureaux de vote de la ville de Kani-Kéli seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les habitants. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Kani-Kéli dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli
|Tête de listeListe
|
Said Aboudou
Liste divers droite
DZERI AREKI - L'UNITE
|
|
Abdou Rachadi
Liste divers droite
MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE KANI-KELI
|
|
Assani-Soufiane Ayouba
Liste divers centre
FAMPITIA 2026
|
|
Hanyou Achirafi
Liste divers centre
MAZAVA DIA-LE CHEMIN EST CLAIR
|
|
Hamidou Moussa
Liste divers droite
CONSTRUIRE KANI-KELI
|
|
Assadillah Abdourahamani
Liste divers gauche
MAGNA DZARI TANI-MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
|
|
Faina Ousseni
Liste divers droite
L'EDUCATION EN PRIORITE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdou Rachadi (20 élus) Mouvement pour le developpement de kani-keli
|1 044
|37,35%
|
|Assani-Soufiane Ayouba (5 élus) Ensemble tout est possible / fampitia
|1 033
|36,95%
|
|Hanyou Achirafi (4 élus) Mazava dia
|718
|25,68%
|
|Participation au scrutin
|Kani-Kéli
|Taux de participation
|76,75%
|Taux d'abstention
|23,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 865
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Assani-Soufiane Ayouba Ensemble tout est possible/fampitia
|733
|28,31%
|Abdou Rachadi Mouvement pour le developpement de kani-keli
|599
|23,13%
|Hanyou Achirafi Mazava dia
|546
|21,08%
|Soilihi Ahmed Les republicains-alliance
|257
|9,92%
|Omar-Attoumani Ambririki La france insoumise
|237
|9,15%
|Amd-El-Kader Ravoay Boura Rassemblement pour le progrès et le renouveau de la commune de kani-kéli
|217
|8,38%
|Participation au scrutin
|Kani-Kéli
|Taux de participation
|72,75%
|Taux d'abstention
|27,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 673
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