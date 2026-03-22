Résultat de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Kani-Kéli sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Kani-Kéli.
L'actu des élections municipales 2026 à Kani-Kéli
11:48 - Assadillah Abdourahamani, Hanyou Achirafi et Hamidou Moussa forment le trio de tête à Kani-Kéli
A l'ouverture de l'élection municipale à Kani-Kéli, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 77,75 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Assadillah Abdourahamani (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance avec 27,41 % des votes. À sa suite, Hanyou Achirafi (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 16,26 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Hamidou Moussa, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Assani-Soufiane Ayouba, avec la nuance Divers centre, a récolté 13,72 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Kani-Kéli
Le deuxième tour des élections municipales à Kani-Kéli a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hanyou Achirafi
Liste divers centre
MAZAVA DIA-LE CHEMIN EST CLAIR
|
|
Hamidou Moussa
Liste divers droite
CONSTRUIRE KANI-KELI
|
|
Assadillah Abdourahamani
Liste divers gauche
MAGNA DZARI TANI-MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Assadillah ABDOURAHAMANI (Ballotage) MAGNA DZARI TANI-MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
|855
|27,41%
|Hanyou ACHIRAFI (Ballotage) MAZAVA DIA-LE CHEMIN EST CLAIR
|507
|16,26%
|Hamidou MOUSSA (Ballotage) CONSTRUIRE KANI-KELI
|469
|15,04%
|Assani-Soufiane AYOUBA (Ballotage) FAMPITIA 2026
|428
|13,72%
|Abdou RACHADI (Ballotage) MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE KANI-KELI
|368
|11,80%
|Said ABOUDOU DZERI AREKI - L'UNITE
|260
|8,34%
|Faina OUSSENI L'EDUCATION EN PRIORITE
|232
|7,44%
|Participation au scrutin
|Kani-Kéli
|Taux de participation
|77,75%
|Taux d'abstention
|22,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Nombre de votants
|3 214
Source : ministère de l’Intérieur
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