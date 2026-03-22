Résultat de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Kani-Kéli

Le deuxième tour des élections municipales à Kani-Kéli a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hanyou Achirafi
Hanyou Achirafi Liste divers centre
MAZAVA DIA-LE CHEMIN EST CLAIR
  • Hanyou Achirafi
  • Houraza Attoumani Foundi
  • Omar-Attoumani Ambririki
  • Inchati Kamarddini
  • Said Aboudou
  • Echati Maanrifa
  • Imadoudine Soilihi-Foundi
  • Amina Abdallah-Mhadji
  • Hatubi Roger Amed
  • Magalie Mohamed Bacar
  • Hifadhi Attibou
  • Chafaouia Darmi
  • Balkini Fahari Ancoub
  • Bastuya Bamana
  • Mouhamadi Issouf
  • Hachimia Idaroussi
  • Salim Abdallah Abdou Salam
  • Marise Ali
  • El-Sadat Anassi
  • Rabianta Hamza
  • Anfane Bourahima
  • Amina Haloirane Nourdine
  • Dawiridine Ousseni
  • Sadjianti Assani
  • Halidi Ben Darouechi
  • Daïma Assani
  • Ali Assani
  • Nadjoua Attoumani
  • Arsen Laza Medard
  • Mariame Attoumani
  • Dhinouraïni Ali Madi
Hamidou Moussa
Hamidou Moussa Liste divers droite
CONSTRUIRE KANI-KELI
  • Hamidou Moussa
  • Assidjadi Antoissi
  • Massoundi Madi-Souffou
  • Tahanlabati Tissianti Oili Ahamadi
  • Assani-Soufiane Ayouba
  • Moidha Said
  • Attoumani Black Abdullah
  • Faina Ousseni
  • Inzouddine Chaduli
  • Liza Djanfar
  • Anffane Touffail
  • Fatima Salim
  • Bensoundi-Ssoiffouane Mohamed
  • Thaouba Mouhiddine
  • Kamal Ben Said Boinali
  • Yasmina Soilihi
  • Youssouf Ousseini
  • Inchati Boura Boinali
  • Attoumani Binchehi Baharia
  • Ounroiti Ali Mchangama
  • Mouboutada Ali
  • Yasminnadja Ahmadi
  • Moussa Gau
  • Mariata Imamou
  • El-Karim Attoumani
  • Kouoiti Abdou
  • Bassoiri Bacar
  • Antouriati Madi
  • Abdallah Antoy
  • Moinamaoulida Chanfi
  • El-Assade Ben Hamada
Assadillah Abdourahamani
Assadillah Abdourahamani Liste divers gauche
MAGNA DZARI TANI-MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
  • Assadillah Abdourahamani
  • Anfiati Haoi Amada
  • Saïd Alisaïd
  • Maouoi Abdallah
  • Dhoulkifli Vitta
  • Hadidjati Binti Houaïlyde Mohamed
  • Anrichidine Chaduli
  • Raïbati Bacar
  • Ahamada Chanfi
  • Mariame Boinali
  • Bacar Abdou N'Tro
  • Toianti Said
  • Kazouini Assani
  • Mahanfou Abdallah
  • Ibrahim Saindou
  • Samianti Harouna
  • Nadjidou Antoissi
  • Souraya Imamou
  • Yasser Noël Ahmed
  • Salama Ahamada
  • Thanlabidine Soumaïla
  • Samaouia Moussa Kassoumba
  • Swabahaddine Moussa
  • Salima Madi Ali Malidi
  • Houssaïni Attoumani
  • Mariama Madiboitcha
  • Mounibou Bamana
  • Ankiati Madisaïd
  • Ibrahim Saindou Mari
  • Fatima Combo
  • Soulaïmana Bacar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Kani-Kéli

Tête de listeListe Voix % des voix
Assadillah ABDOURAHAMANI
Assadillah ABDOURAHAMANI (Ballotage) MAGNA DZARI TANI-MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 		855 27,41%
Hanyou ACHIRAFI
Hanyou ACHIRAFI (Ballotage) MAZAVA DIA-LE CHEMIN EST CLAIR 		507 16,26%
Hamidou MOUSSA
Hamidou MOUSSA (Ballotage) CONSTRUIRE KANI-KELI 		469 15,04%
Assani-Soufiane AYOUBA
Assani-Soufiane AYOUBA (Ballotage) FAMPITIA 2026 		428 13,72%
Abdou RACHADI
Abdou RACHADI (Ballotage) MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE KANI-KELI 		368 11,80%
Said ABOUDOU
Said ABOUDOU DZERI AREKI - L'UNITE 		260 8,34%
Faina OUSSENI
Faina OUSSENI L'EDUCATION EN PRIORITE 		232 7,44%
Participation au scrutin Kani-Kéli
Taux de participation 77,75%
Taux d'abstention 22,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 3 214

Source : ministère de l’Intérieur

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