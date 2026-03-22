Résultat de l'élection municipale 2026 à Kaysersberg Vignoble : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Kaysersberg Vignoble [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Kaysersberg Vignoble sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Kaysersberg Vignoble.
L'actu des élections municipales 2026 à Kaysersberg Vignoble
11:45 - Henri Stoll et Martine Schwartz aux premières places il y a une semaine
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Kaysersberg Vignoble dimanche dernier, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 65,33 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Henri Stoll (Ecologiste) qui s'est placé en première position avec 39,65 % des voix. Dans son sillage, Martine Schwartz (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 34,38 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. En ravissant la première place, Henri Stoll a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même progressé avec 2,63 points de plus. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Charlotte Reinhart, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Kaysersberg Vignoble
Le deuxième tour des élections municipales à Kaysersberg Vignoble a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Henri Stoll
Liste écologiste
Agir
|
|
Charlotte Reinhart
Liste divers gauche
TROIS COMME UNE
|
|
Martine Schwartz
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR KAYSERSBERG VIGNOBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Kaysersberg Vignoble
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri STOLL (Ballotage) Agir
|918
|39,65%
|Martine SCHWARTZ (Ballotage) ENSEMBLE POUR KAYSERSBERG VIGNOBLE
|796
|34,38%
|Charlotte REINHART (Ballotage) TROIS COMME UNE
|601
|25,96%
|Participation au scrutin
|Kaysersberg Vignoble
|Taux de participation
|65,33%
|Taux d'abstention
|34,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|2 386
Source : ministère de l’Intérieur
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