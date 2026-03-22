Résultat de l'élection municipale 2026 à Kaysersberg Vignoble : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Kaysersberg Vignoble

Le deuxième tour des élections municipales à Kaysersberg Vignoble a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Henri Stoll
Henri Stoll Liste écologiste
Agir
  • Henri Stoll
  • Agnes Castelli
  • Martin Pilz
  • Christine Kaplan
  • François Bertino
  • Magali Gilbert
  • Mostafa Kouhaîli
  • Nathalie Tebano - Vanroyen
  • Patrick Peter
  • Marguerite Aiolfi - Knuchel
  • Lucas Ancel
  • Sandrine Charmant
  • Yoan Jacquet
  • Caroline Heimburger
  • Emmanuel Caussinus
  • Fanny Baradel
  • Jean Fallay
  • Isabelle Letscher
  • Alexandre Schmitt
  • Isabelle Salvi
  • Thomas Guillerez
  • Elodie Ory
  • Fabrice Scandella
  • Bénédicte Praom
  • Yannick Schweiss
  • Charlotte Haxaire
  • Jérôme Bentzinger
  • Brigitte Girard
  • Hubert Becker
Charlotte Reinhart
Charlotte Reinhart Liste divers gauche
TROIS COMME UNE
  • Charlotte Reinhart
  • Henri Eckentschwiller
  • Anne Steffann Lauer
  • Léo Logiou
  • Caroline Baillot
  • William Kreittner
  • Richarde Traber
  • Xavier Gaud
  • Blandine Laurent
  • Bruno Manguy
  • Emilie Tavares
  • Guillaume Geneve
  • Elodie Benoni
  • Eloi Knoerr
  • Héléna Reutter
  • Jonathan Lebrun
  • Sandy Lithard
  • Romain Burckbuchler
  • Laura Marin
  • Claude Delforge
  • Frédérique Tebini
  • Julien Lafitte
  • Noémie Augris
  • Benjamin Travers
  • Aurélie Steffann Thevenet
  • David Erbacher
  • Fabienne Cayel Morhain
  • Louis Buttighoffer
  • Fanny Ryckembusch
  • Jean-François Baillot
  • Béatrice Fearn
Martine Schwartz
Martine Schwartz Liste divers centre
ENSEMBLE POUR KAYSERSBERG VIGNOBLE
  • Martine Schwartz
  • Bernard Carabin
  • Patricia Bexon
  • Benoit Kuster
  • Marie-Paule Balerna
  • Gilles Longhino
  • Agnes Bleger
  • Michel Blanck
  • Eliane Stahl
  • Vincent Tempe
  • Simone Pultar-Wolliung
  • Jean Jacques Gsell-Herold
  • Anne Hillbrand
  • Rudy Ferry
  • Caroline Mettler
  • Philippe Tempé
  • Marie-Odile Steinsultz
  • Gérôme Gaudel
  • Typhaine Leforestier
  • Patrick Schiffmann
  • Josiane Rinkenbach
  • Jean-Richard Gsell
  • Zahia Gheddar
  • Ignace Kuehn
  • Léda Haas
  • Jean-Christophe Cluzel
  • Lucie Nouvel
  • Jean Pierre Gimenez
  • Anna Logiou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Kaysersberg Vignoble

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri STOLL
Henri STOLL (Ballotage) Agir 		918 39,65%
Martine SCHWARTZ
Martine SCHWARTZ (Ballotage) ENSEMBLE POUR KAYSERSBERG VIGNOBLE 		796 34,38%
Charlotte REINHART
Charlotte REINHART (Ballotage) TROIS COMME UNE 		601 25,96%
Participation au scrutin Kaysersberg Vignoble
Taux de participation 65,33%
Taux d'abstention 34,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 2 386

Source : ministère de l’Intérieur

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