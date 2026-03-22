Résultat de l'élection municipale 2026 à Kaysersberg Vignoble : les résultats du 2e tour

Programme de Henri Stoll à Kaysersberg Vignoble (Agir)

Proximité avec les habitants

La proximité avec les habitants est une priorité pour l'équipe de Henri STOLL. Quatre comités de quartier seront mis en place à Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim et en Alsace. Les élus référents s'engagent à répondre aux demandes des citoyens dans un délai de huit jours.

Gestion financière

La gestion financière de la ville sera rigoureuse et transparente. Chaque année, 1,3 M€ d'investissements utiles seront réalisés sans avoir recours à la vente du patrimoine. De plus, il est prévu de ne pas augmenter les impôts pour les habitants.

Environnement préservé

La préservation de l'environnement est au cœur des projets de la municipalité. Des centaines d'arbres seront plantés et de nouvelles sources d'eau seront captées. L'objectif est de remettre l'environnement au centre des préoccupations de la ville.

Ville vivante et conviviale

Pour créer une ville vivante, un soutien sera apporté aux associations locales. Chaque mois, une animation culturelle gratuite sera proposée pour dynamiser la vie communautaire. De plus, la fréquence de nettoyage des espaces publics sera augmentée pour garantir un cadre de vie agréable.