En direct

19:19 - Analyse socio-économique de Kédange-sur-Canner : perspectives électorales Quel portrait faire de Kédange-sur-Canner, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 502 logements pour 1 060 habitants, la densité de la commune est de 271 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 634 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (83,47%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 32,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 46,99% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1524,14 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. En résumé, à Kédange-sur-Canner, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - À Kédange-sur-Canner, le vote RN s'annonce massif aux élections de 2026 Le RN n'était pas représenté à la dernière municipale à Kédange-sur-Canner il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 32,79% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,97% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 26,01% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Kédange-sur-Canner comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,28% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,95% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 55,41% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Isabelle Rauch.

16:58 - Une participation de 31,92 % à Kédange-sur-Canner aux dernières municipales Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Kédange-sur-Canner sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 31,92 % lors des municipales de 2020 (un niveau inférieur aux 44,7 % du pays) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 633 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 74,38 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 41,74 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 62,83 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 49,18 % des électeurs (soit environ 418 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - Kédange-sur-Canner : le vote des électeurs l'année de la dissolution Baptiste Philippo (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Kédange-sur-Canner après la dissolution de 2024 avec 50,95%. Isabelle Rauch (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 29,58%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Baptiste Philippo culminant à 55,41% des votes dans la commune. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Kédange-sur-Canner avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,28% des votes. Le panorama politique de Kédange-sur-Canner a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Kédange-sur-Canner présentait un paysage particulier lors des dernières élections Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Kédange-sur-Canner plébiscitaient Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 28,90% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,38% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Kédange-sur-Canner qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen devant avec 32,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,94%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 56,97% pour Marine Le Pen, contre 43,03% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Kédange-sur-Canner laisse ainsi apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Kédange-sur-Canner Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Kédange-sur-Canner, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,92 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 12 400 euros, marquant une forte baisse face aux quelque 137 200 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Kédange-sur-Canner est passé à 30,38 % en 2024 (contre 13,42 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Kédange-sur-Canner a représenté 556 € en 2024, alors que ce montant se situait à 475 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "2020 : Une Union Nouvelle Pour Kedange" à l'élection de 2020 à Kédange-sur-Canner À Kédange-sur-Canner, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Jean Kieffer a sans surprise obtenu 183 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Kédange-sur-Canner, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.