Résultat municipale 2026 à Kédange-sur-Canner (57920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Kédange-sur-Canner a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Kédange-sur-Canner, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Kédange-sur-Canner [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jennifer HAENSLER
Jennifer HAENSLER (12 élus) Jennifer HAENSLER 		365 58,49%
  • Jennifer HAENSLER
  • Jean Pierre BECKER
  • Aurelie COSTA
  • Eric COILLIOT
  • Marie-Claire GIROUX
  • Norbert THINUS
  • Angelique DEHLINGER
  • Francois CASTRO
  • Stéphanie MULLER
  • Kévin VAUTRIN
  • Nathalie STOCKREISER
  • Jonathan HOUDIN
Stéphane LEFEBVRE
Stéphane LEFEBVRE (3 élus) Kédange un village pour tous 		259 41,51%
  • Stéphane LEFEBVRE
  • Marie-Anne JOST
  • Didier HILBERT
Participation au scrutin Kédange-sur-Canner
Taux de participation 67,92%
Taux d'abstention 32,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Nombre de votants 631

Source : ministère de l’Intérieur

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