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19:19 - Comment la composition démographique de Kilstett façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Kilstett, les élections s'achèvent. Avec ses 26,18% de cadres supérieurs pour 2 548 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 206 entreprises, Kilstett offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 34,58% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 4,67%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 523 € par an. À Kilstett, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel poids pour le RN à Kilstett lors des dernières élections ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière élection municipale à Kilstett en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 25,49% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 38,23% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 20,12% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 34,96% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 35,14% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 39,77% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 43,68% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Kilstett Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales à Kilstett avait été marqué par une abstention de 54,76 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 45,24 %) alors que le scrutin se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 21,48 % dans la ville (et donc 78,52 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 53,61 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,87 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,31 %. Si on suit la trajectoire globale, la ville se positionne visiblement comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Kilstett, ce paramètre jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Kilstett a-t-elle voté ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Kilstett portaient leur choix sur Marc Wolff (Rassemblement National) avec 39,77% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Vincent Thiebaut (Majorité présidentielle) en tête avec 56,32%. Lors du match européen avant la dissolution, les électeurs de Kilstett avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 35,14% des inscrits. La préférence des électeurs de Kilstett a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Les électeurs de Kilstett avaient privilégié le centre il y a 4 ans La physionomie politique de Kilstett dessine un fief de la majorité présidentielle. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Kilstett tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 38,17% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 25,49%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,77% pour Emmanuel Macron, contre 38,23% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Kilstett plébiscitaient Vincent Thiebaut (Ensemble !) avec 31,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,04%.

12:58 - Francis LAAS a-t-il augmenté la fiscalité locale à Kilstett ? S'agissant de la pression fiscale de Kilstett, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 617 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 541 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 25,55 % en 2024 (contre environ 11,39 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 20 600 euros en 2024, contre 400 340 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,81 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Kilstett ? Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Kilstett. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Francis Laas a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 518 voix (53,01%). À sa poursuite, Francine Hummel a recueilli 459 voix (46,98%). Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Kilstett, ce décor pose les bases. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.