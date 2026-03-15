Résultat municipale 2026 à Kilstett (67840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Kilstett a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Kilstett, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Kilstett [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier MEYER
Olivier MEYER (19 élus) KILSTETT ET VOUS 		859 63,72%
  • Olivier MEYER
  • Simone BAUER
  • Alain KISTNER
  • Audrey KRIEGER
  • Jean-Philippe LIENHARD
  • Esther GREINER
  • Olivier SIEGEL
  • Christine Jeanne ZINCK
  • Francis ADAM
  • Evelyne SCHMITTER
  • Julien MORITZ
  • Nathalie MOURER
  • Sébastien JUNG
  • Emelyne-Anne BRAME
  • Damien DONNOT
  • Cathie MANTZ
  • Hervé OTTO
  • Clara CANCEMI
  • François LEGROS
Benoit ROMILLY
Benoit ROMILLY (4 élus) GENERATIONS KILSTETT 		489 36,28%
  • Benoit ROMILLY
  • Emeline KRATZ
  • Raphael FAUVELLE
  • Sylvie MATHIS
Participation au scrutin Kilstett
Taux de participation 62,98%
Taux d'abstention 37,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 390

Source : ministère de l’Intérieur

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