Résultat de l'élection municipale 2026 à Kingersheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Kingersheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Kingersheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Kingersheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Kingersheim
13:10 - Une victoire écrasante aux dernières élections municipales à Kingersheim
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Kingersheim est très instructive. À l'occasion du premier vote, Laurent Riche (Divers gauche) a terminé en tête en totalisant 64,69% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Philippe Maupin (Divers droite) a rassemblé 29,18% des votes. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Fadi Hachem (Divers centre), glanant 6,11% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Laurent Riche a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Kingersheim, ce décor pose les bases. Renverser une telle majorité représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Kingersheim ?
Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Kingersheim. Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Kingersheim sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Lors des élections municipales précédentes, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Kingersheim
|Tête de listeListe
|
Laurent Riche
Liste divers centre
Kingersheim une ville qui rassemble
|
|
Michel Cheray
Liste divers droite
Kingersheim, la force commune
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Riche (28 élus) Kingersheim, une ville qui rassemble
|1 853
|64,69%
|
|Philippe Maupin (4 élus) Kingersheim nouvelle ère
|836
|29,18%
|
|Fadi Hachem (1 élu) Kingersheim la vie ensemble
|175
|6,11%
|
|Participation au scrutin
|Kingersheim
|Taux de participation
|32,51%
|Taux d'abstention
|67,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 003
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jo Spiegel (27 élus) Kingersheim une ville qui rassemble
|3 048
|59,15%
|
|Philippe Maupin (6 élus) Kingersheim nouvelle ere
|2 105
|40,84%
|
|Participation au scrutin
|Kingersheim
|Taux de participation
|55,99%
|Taux d'abstention
|44,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|5 387
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