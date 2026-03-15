Résultat de l'élection municipale 2026 à Kingersheim : les infos en direct

Programme de Laurent Riche à Kingersheim (Kingersheim une ville qui rassemble)

Engagement citoyen

Le maire Laurent Riche souligne l'importance de l'écoute active et du dialogue permanent avec les habitants de Kingersheim. Son équipe s'est engagée à répondre aux attentes et besoins des citoyens en matière de services publics. Cet engagement se traduit par des actes concrets et une gestion responsable du budget communal.

Réalisations locales

Durant son mandat, l'équipe municipale a mis en œuvre de nombreuses réalisations qui ont contribué au dynamisme de Kingersheim. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie et à garantir la tranquillité publique. Les efforts se concentrent sur des axes tels que l'éducation, la solidarité et la transition écologique.

Équipe municipale

Le maire Laurent Riche présente une équipe soudée et compétente, composée d'élus expérimentés et de nouveaux talents. Cette diversité permet d'apporter des perspectives variées pour le développement de la ville. Ensemble, ils visent à consolider les acquis et à construire un avenir prometteur pour Kingersheim.

Communication et transparence

La transparence est un principe fondamental de l'action municipale, comme le montre la distribution de journaux d'information aux habitants. Ces publications visent à informer sur le bilan du mandat et les projets futurs. La communication ouverte est essentielle pour permettre aux citoyens de faire des choix éclairés lors des élections.