Résultat de l'élection municipale 2026 à Kingersheim : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Kingersheim

Tête de listeListe
Laurent Riche
Laurent Riche Liste divers centre
Kingersheim une ville qui rassemble
  • Laurent Riche
  • Severine Chevalier
  • Gilles Bretzner
  • Emilie Hammerer
  • Arnaud Rollin
  • Dorothée Dumortier
  • Alain Winckelmuller
  • Sandrine Ackermann-Baums
  • Denis Brand
  • Martine Pierrez
  • Christian Brombacher
  • Nathalie Boesch
  • Gregoire Freyburger
  • Brigitte Berthaud
  • Frederic Wald
  • Myrna Jacquin
  • Francis Gattesco
  • Claudia Frittolini
  • Paul Hank
  • Céline Namur
  • Denis Suss
  • Giulia Acha
  • Luca Quartucci
  • Sanae Laabid
  • Jerome Cano
  • Corine Litzler
  • Joel Boesinger
  • Nathalie Bonnet
  • Damien Bonnel
  • Martine Michard
  • Thomas Gacoin
  • Caroline Reith
  • Patrick Untereiner
  • Helene Bratuljevic
  • Dominique Haeger
Michel Cheray
Michel Cheray Liste divers droite
Kingersheim, la force commune
  • Michel Cheray
  • Denise Essomba Essomba
  • Pascal Heyer
  • Monia Fattizzo
  • Julien Lachater
  • Mariam Kribs-Chefrour
  • Hubert Musil
  • Priscilla Grondin
  • Yves Bertrand
  • Anne Ducournau
  • Luc Rapp
  • Nathalie Heck
  • Laurent Roth
  • Manuela Da Silva
  • Patrick Perrain
  • Camille Moritz
  • Pascal Chapoy
  • Audrey Leicht
  • Jeremie Pech
  • Lucie Noel
  • Olivier Revel-Costes
  • Catherine Droulez
  • Roland Bochelen
  • Carine Thoumsin
  • Alain Muller
  • Darete Chhum
  • Martial Schwarzentruber
  • Corinne Carriot
  • Denis Richert
  • Chantal Ruf
  • Stephane Crista
  • Alzira Colomera
  • Roland Grieneisen
  • Irene Mey
  • Arnaud Pelligrini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Riche
Laurent Riche (28 élus) Kingersheim, une ville qui rassemble 		1 853 64,69%
  • Laurent Riche
  • Valérie Gerrer
  • Gilles Bretzner
  • Sylvie Gensbeitel
  • Daniel Leggeri
  • Dorothée Dumortier
  • Arnaud Rollin
  • Nathalie Boesch
  • Michel Cheray
  • Céline Namur
  • Christian Brombacher
  • Sandrine Ackermann-Baums
  • Alain Winckelmuller
  • Myrna Jacquin
  • Nabil Ourouh
  • Silvia Ramundi
  • Francis Gattesco
  • Hélène Leib
  • Daniel Weber
  • Caroline Mayoral
  • Patrick Untereiner
  • Claudia Frittolini
  • Frederic Wald
  • Emilie Hammerer
  • Denis Brand
  • Corine Litzler
  • Thomas Gacoin
  • Giulia Acha
Philippe Maupin
Philippe Maupin (4 élus) Kingersheim nouvelle ère 		836 29,18%
  • Philippe Maupin
  • Anne Catherine Gasztych
  • Pascal Heyer
  • Muriel Allemand-Boucheron
Fadi Hachem
Fadi Hachem (1 élu) Kingersheim la vie ensemble 		175 6,11%
  • Fadi Hachem
Participation au scrutin Kingersheim
Taux de participation 32,51%
Taux d'abstention 67,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 003

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jo Spiegel
Jo Spiegel (27 élus) Kingersheim une ville qui rassemble 		3 048 59,15%
  • Jo Spiegel
  • Marie-Odile Lemasson
  • Laurent Riche
  • Isaline Cauchetiez
  • Daniel Leggeri
  • Myrna Jacquin
  • Michel Cheray
  • Valérie Gerrer
  • Christian Brombacher
  • Dominique Jorand
  • Raymond Schmitt
  • Edith Chuette
  • Alain Winckelmuller
  • Caroline Reith
  • Gilles Baum
  • Nathalie Boesch
  • Didier Fuchs
  • Nadine Dicque
  • Jacques Cuny
  • Hélène Leib
  • Patrick Untereiner
  • Jacqueline Beringuier
  • Francis Gattesco
  • Claudia Frittolini
  • Fabrice Keller
  • Corine Litzler
  • André Barthelme
Philippe Maupin
Philippe Maupin (6 élus) Kingersheim nouvelle ere 		2 105 40,84%
  • Philippe Maupin
  • Muriel Allemand
  • Pascal Heyer
  • Nathalie Joho
  • Fadi Hachem
  • Anne Catherine Gasztych
Participation au scrutin Kingersheim
Taux de participation 55,99%
Taux d'abstention 44,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,34%
Nombre de votants 5 387

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