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19:19 - Comment la composition démographique de Knutange façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Knutange, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 1319 habitants/km² et un taux de chômage de 15,84%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles détenant au moins une automobile (69,82%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 992 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,16% et d'une population immigrée de 16,87% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Knutange mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,37% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Avant les municipales 2026, l'avancée du Rassemblement national à Knutange Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Knutange en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 37,71% des voix lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 59,66% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 39,53% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 55,84% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,69% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 53,44% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,10% le dimanche suivant, et un siège remporté par Laurent Jacobelli.

16:58 - Knutange : 34,03 % de votants aux dernières municipales En ce jour de municipales 2026 à Knutange, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 65,97 % des inscrits, une abstention plutôt forte alors qu'en raison du Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 40,00 % dans la ville (contre 60,00 % de participation). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 67,47 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 53,43 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 62,86 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Knutange Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Knutange plébiscitaient Laurent Jacobelli (Rassemblement National) avec 53,44% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Jacobelli culminant à 60,10% des voix sur place. Les élections européennes avant la dissolution à Knutange avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (45,69%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 10,42% des suffrages. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Knutange : retour sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Knutange accordaient leurs suffrages à Laurent Jacobelli (RN) avec 39,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,84%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Knutange accordaient auparavant leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 37,71%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,61%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,66% pour Marine Le Pen, contre 40,34% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Knutange se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils été maîtrisés à Knutange en amont des municipales 2026 ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Knutange, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 618 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 632 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 31,62 % en 2024 (contre 14,75 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne du pays, approchant les 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 74 900 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 715 600 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 17,37 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Fabrice Cerbai s'est imposé à Knutange S'intéresser aux scores des dernières municipales à Knutange peut se révéler instructif. Dès le premier tour à l'époque, Fabrice Cerbai a terminé en tête en récoltant 74,82% des bulletins. Deuxième, Erico Del Ciotto a engrangé 179 votes (25,17%). Cette victoire sans appel de Fabrice Cerbai a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Knutange, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.