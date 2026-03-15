Résultat municipale 2026 à Knutange (57240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Knutange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Knutange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Knutange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice CERBAI
Fabrice CERBAI (19 élus) AGIR ET VIVRE ENSEMBLE A KNUTANGE 		606 62,41%
  • Fabrice CERBAI
  • Charlotte BINANZER
  • Gaetan CORTELLI
  • Martine GALAND BARONI
  • Miguel ANTUNES
  • Nathalie DURRMEYER
  • Bernard RISSER
  • Hayat THOMEN
  • Herve BERTRAND
  • Marina QUINTELA ALEMANY
  • Lionel KLEIN
  • Kristy MAKAYA BERNEDE
  • Kevin MOCELLIN
  • Hajrija RAHMANOVIC
  • Delil M HADHBI
  • Geraldine LUBIN
  • Amire TERRAK
  • Sandrine BISZKO
  • Cuma YILDIRIM
Rachel BECKER
Rachel BECKER (4 élus) Rassembler Knutange 		365 37,59%
  • Rachel BECKER
  • Claude NIKAES
  • Stephanie MULLER
  • Fabrice BRUNNER
Participation au scrutin Knutange
Taux de participation 45,74%
Taux d'abstention 54,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 1 005

Source : ministère de l’Intérieur

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