Résultat de l'élection municipale 2026 à Koungou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Koungou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Koungou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Koungou.
L'actu des élections municipales 2026 à Koungou
13:10 - Les résultats de la liste "Equipe Pour L'avenir De Koungou Epak" aux élections municipales de 2020 à Koungou
Lors des municipales précédentes à Koungou, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au soir du premier tour, Assani Saindou Bamcolo (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 903 voix (25,32%). Dans la position du principal opposant, Saïd Ahamadi (Divers gauche) a obtenu 829 suffrages en sa faveur (23,25%). Toyfati Ali (Divers centre) complétait le trio de tête, avec 15,93% des suffrages. Ce score particulièrement ténu laissait planer de nombreuses incertitudes en vue du second tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes alignées. Assani Saindou Bamcolo l'a finalement emporté avec 38,75% des bulletins, face à Saïd Ahamadi avec 1 416 électeurs (36,46%) et Anlimou Souffou Kassim réunissant 18,23% des suffrages. La confrontation a répondu à toutes les attentes avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a probablement bénéficié des voix des listes éliminées, récupérant 602 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Koungou ?
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la façon dont est gérée leur ville. À Koungou et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Assani Saindou Bamcolo, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Koungou. N'oubliez pas que les 12 bureaux de vote de la ville de Koungou ferment à 18 h pour le dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Koungou dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Koungou
|Tête de listeListe
|
M'Dallah Mahamoudou
Liste divers droite
EQUIPE POUR L'AVENIR DE KOUNGOU
|
|
Ayouba Ridjali
Liste divers gauche
NOUVEAU SOUFFLE
|
|
Amidou Dzanga Hamidou Salim
Liste divers droite
JI LA COMINI YA KOUNGOU
|
|
Farda Rachid
Liste divers gauche
ENSEMBLE CONSTRUISONS LE KOUNGOU DE DEMAIN
|
|
Ibrahim Moussa Mroivili
Liste divers gauche
LE RENOUVEAU DE KOUNGOU
|
|
Saïd Raos Ahamadi
Liste divers gauche
LE BONHEUR SIMPLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Assani Saindou Bamcolo (28 élus) Equipe pour l'avenir de koungou epak
|1 505
|38,75%
|
|Saïd Ahamadi (7 élus) Mawa
|1 416
|36,46%
|
|Anlimou Souffou Kassim (3 élus) Walesi wa koungou - lr
|708
|18,23%
|
|Toyfati Ali (1 élu) Pour un elan citoyen
|254
|6,54%
|
|Participation au scrutin
|Koungou
|Taux de participation
|65,43%
|Taux d'abstention
|34,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 955
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Assani Saindou Bamcolo Equipe pour l'avenir de koungou epak
|903
|25,32%
|Saïd Ahamadi Mawa
|829
|23,25%
|Toyfati Ali Pour un elan citoyen
|568
|15,93%
|Anlimou Souffou Kassim Walezi wa koungou
|544
|15,25%
|Echati Moussa Mroivili Lr-nouveau départ pour koungou
|426
|11,94%
|Maanrouf Madi Mouvement citoyen hima
|216
|6,05%
|Bacar Mouta Le renouveau
|43
|1,20%
|Mohamed Mdallah Generation espoir de la commune de koungou
|36
|1,00%
|Participation au scrutin
|Koungou
|Taux de participation
|61,22%
|Taux d'abstention
|38,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 646
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