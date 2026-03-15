Résultat de l'élection municipale 2026 à Koungou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Koungou

Tête de listeListe
M'Dallah Mahamoudou
M'Dallah Mahamoudou Liste divers droite
EQUIPE POUR L'AVENIR DE KOUNGOU
  • M'Dallah Mahamoudou
  • Toyfati Ahamadi Ali
  • Naïlou Saïd Maenrouf
  • Maoua Said
  • Nidine Madi
  • Bathinati Mbalia
  • Soulaïmana-Ali Abdallah
  • Saloua Mouchitali
  • Musutoihi Alihad
  • Chafika Mouhamed
  • Moudjibourahamane Ahmed Salim Sidi
  • Djazmia Ahmed
  • Manrouf Boinaïdi
  • Dharina-Hyati Attoumani
  • Aly Mohamed Abdou
  • Naïma Aboubacar
  • Saindou Housseni
  • Raïanty Souffou
  • Amiri Ahamed Ousseni Dari
  • Achoura Mdere
  • Abdillah Attoumani
  • Yassir Yssouf Bacar
  • Idrissa Said Issouf
  • Nassuria Haliffa
  • Soudjaï Ibrahim Mohamed
  • Annick Hamada
  • Saïd Abdou
  • Fatoumia Abdou
  • Mouhoutoine Malide
  • Charifa Said Souf
  • Selemani Hamissi
  • Zalihata Madjoini
  • Stéphane Ahamada
  • Nadjima Saïd
  • Soulaïmana Houmadi
  • Fayrouz Madi Mze
  • Rassoulou Toumbou
  • Hassanatte Bacar
  • Anfane Saïd
  • Hachimya Abdallah
  • Mouinzou Ousseni
Ayouba Ridjali
Ayouba Ridjali Liste divers gauche
NOUVEAU SOUFFLE
  • Ayouba Ridjali
  • Soiffati Abdou Ali
  • Ibrahim Ousseni Bacar Baco
  • Iricia Ali
  • Saindou Abdallah Bacar
  • Soifrati Houmadi
  • Stéphane Phoenix
  • Roukia Ada
  • Abdou Ansali
  • Faïka Abderemane Salim
  • Bacar Maoulida Combo
  • Ridhoy Darkaoui Boina-Ntrea
  • Andjilani Bacar
  • Sabila Chibaco
  • Habibi Nassuf
  • Isra Abdou Salim
  • Chadhali Souf Baco
  • Rochni Ibrahim
  • Saindou Abdou
  • Salimata Saindou Bamoudou
  • M'Dallah Mindjaye
  • Youmna Bojani
  • Maanrouf Madi
  • Thouraya Abdallah
  • Mahamoudou Ali
  • Marie Bourhane
  • Moustafidou Ayouba Saïd
  • Souraya Djiady
  • Riziki Said Abdallah
  • Fatima Maoulida
  • Toumani Toumbou Combo
  • Baraka Abderemane
  • Abderemani Oiziri
  • Nassmaoun Velou Voulouoi
  • Ben Charif Colo Boina
  • Soudaïny Moussa
  • Ali Said
  • Soiniani Housseni
  • Aoussi Abdou Ali
  • Nouriati Ali
  • Raphaël Abdou Oili
Amidou Dzanga Hamidou Salim
Amidou Dzanga Hamidou Salim Liste divers droite
JI LA COMINI YA KOUNGOU
  • Amidou Dzanga Hamidou Salim
  • Réhema Matelot Moeva
  • Ali Ousseni Madi
  • Echati Moussa Mroivili
  • Faysoili Bourani
  • Katidja Nidhoire
  • Bacar Soyfidine Mouta
  • Laïkah Ben Alimdine
  • Djamil Abdallah
  • Fatoumia Madjid
  • Nassurou Ali
  • Zaimati Toumbou
  • Abou Attoumani Ali
  • Koumsaty Riziki
  • Radjabou Attoumane
  • Salima Ahamadi
  • Yakoute Massounde
  • Antoinette Moussa
  • Ambdi Attoumani Moussa
  • Moitsoumou Riday
  • Fahar Toto Ramadani
  • Samaouiya Said
  • Hassani Ali Lassadi
  • Fatima Chibaco
  • Abdou Mohamed
  • Raffouzati Ousseni
  • Salimou Madi Mari
  • Djouwayrati Hassani
  • Soilihi M'Déré Abdallah
  • Djasma Ahamed
  • Amed Mfoumby
  • Fatuma Jaffar
  • Sidi Boinaidi
  • Soiyhati Attoumani Moussa
  • Zaïdou Inzouddine
  • Mariame Nafion
  • Mkadara Madi
  • Ontoubati Ahamadi
  • Moussa Malaza Soilihi
  • Mariame Abdallah
  • Boura Malide Souffou
Farda Rachid
Farda Rachid Liste divers gauche
ENSEMBLE CONSTRUISONS LE KOUNGOU DE DEMAIN
  • Farda Rachid
  • Maanrifa Ousseni Aboudou
  • Rassinia Madjioini
  • Abdillah Said
  • Djamila Ali Chidou
  • Mourchide Soirffane
  • Hafifa Daoud
  • Assitadhina Saindou
  • Mina Ali
  • Ahmed Ben-Djadidi Abdallah
  • Moustanadati M'Dallah
  • Raphaël Ali Toumane
  • Leïla Abdallah
  • Daoudou Ali
  • Soibirina Madi
  • Boina Ahamadi
  • Nasra M'Dahoma
  • Djack Djamal
  • Saandati Yahadji
  • Nadjim Ahamada
  • Sitti Abdallah
  • Madi Abdou
  • Nazilati Moze
  • Actoibi Saanda
  • Saïnda Boina Saïd
  • Belhadadi Said
  • Moina Maoulida Assani
  • Hadji Tamou
  • Lali Sourourou
  • Saïd M'Dallah Mfoumby
  • Saouda Ousseni Combo
  • Zankiddine Mahamoud
  • Adidja Said
  • Daoud Abdouroihaman
  • Hikmati Abdou
  • Ali Madi
  • Hayati Ali
  • Swaleh Ali Issa
  • Faïra Madi Kopa
  • Maambadi Combo
Ibrahim Moussa Mroivili
Ibrahim Moussa Mroivili Liste divers gauche
LE RENOUVEAU DE KOUNGOU
  • Ibrahim Moussa Mroivili
  • Lamianti Bacar
  • Hedja Ahamadi Oili
  • Nassira Abassi
  • Anli-Abedi Abdallah-Inoussa
  • Dalida Nadhirou
  • Ouirdane Saindou Baco
  • Nadhamati Majani
  • Amiroudine Assani
  • Mariame Said
  • Kazalkarim Issoufi Selemani
  • Anzamtou Mroivili
  • Youssoufi Ali Houmadi
  • Nouraima Bacar
  • Chamssidine Daou Atibou
  • Djamila Salime M'Hadji
  • Amada Andhuime
  • Fayna Assani Mari
  • Marcus Said
  • Moinamaoulida Daou
  • Anli Houmadi Charif
  • Mayat Zakaria Bacar
  • Mouhoudhoir Abdou
  • Rifkati Abdallah
  • Bacar Assoumani
  • Batouli Ousseni
  • Youridou Toybina
  • Zaïtouni Houmadi
  • Dhourl-Ayne Ali Saïd
  • Nawalou Houmadi
  • Naïmoudine Abdou
  • Zarimia Ahmed
  • Attoumani Bourahim
  • Nissiline Asfarati Allaoui
  • Ahamed Mohamed Salim
  • Tayza Abdallah
  • Tarmadhui Madi
  • Fatima Houmadi Oili
  • Ahmed Said
  • Wassulati Ousseni
  • Ansfidine Moussa
Saïd Raos Ahamadi
Saïd Raos Ahamadi Liste divers gauche
LE BONHEUR SIMPLE
  • Saïd Raos Ahamadi
  • Roukia Kassidi
  • Fazouili Manrifa
  • Moina Maoulida Halifa
  • Djamaldine Goulame
  • Mariame Ahamadi
  • Mohammad Ahmed
  • Sitina Assani
  • Sahali Anture
  • Zainabou Assani
  • Anli Laza
  • Fatima Baoumar
  • Elphayède Aboudou
  • Saouda Lepley Ali Mlanao
  • Said Ali
  • Habiba Ahmed
  • Mohamadi Siaka
  • Soibtuya Indjilani
  • Roussi Omar
  • Samianti Ali Ousseni
  • Bacar Issihaka
  • Andjilati Houmadi
  • Haïdar Madi
  • Soidifati Haliffa
  • Bacar Mahamoudou
  • Justine Abdou
  • Houmadi Absoir
  • Rozna Haribou
  • Anzilani M'Dere
  • Taoidoudi Chamssidine
  • Ousmane Ben Hadhrami
  • Mayssara Houmadi
  • Ahmed Ahmed Assane
  • Marina Ali Said
  • Said Madi Mchindra
  • Thamarati Halifa
  • Madina Arhadi
  • Anita Abdou
  • Youssouf Ali Amirdine
  • Laïlati Soilihi Mdallah
  • Saindou Chafion

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Assani Saindou Bamcolo
Assani Saindou Bamcolo (28 élus) Equipe pour l'avenir de koungou epak 		1 505 38,75%
  • Assani Saindou Bamcolo
  • Tayza Abdallah
  • Saindou Housseni
  • Yassir Yssouf Bacar
  • Manrouf Boinaïdi
  • Bathinati Mbalia
  • Mourtadhoi Nabouhane
  • Hachimya Abdallah
  • Selemani Hamissi
  • Chafika Mouhamed
  • Idrissa Said Issouf
  • Charifa Said Souf
  • Ali Madi
  • Saloua Mouchitali
  • Swaleh Ali Issa
  • Raïanty Souffou
  • Actoibi Saanda
  • Louhenvelle Leroux
  • Roihim Bourhane
  • Charfia Bacar
  • Nouladou Said
  • Djazmia Ahmed
  • Soulaïmana Abdallah
  • Farda Rachid
  • Moudjibourahamane Ahmed Salim Sidi
  • Antufati Bacar
  • Abdillah Attoumani
  • Mariama Souffou
Saïd Ahamadi
Saïd Ahamadi (7 élus) Mawa 		1 416 36,46%
  • Saïd Ahamadi
  • Yasmine Nidhoire
  • Faysoili Bourani
  • Bahati Houmadi
  • Aly Mohamed Abdou
  • Anrichati Baco
  • Saïd Abdou
Anlimou Souffou Kassim
Anlimou Souffou Kassim (3 élus) Walesi wa koungou - lr 		708 18,23%
  • Anlimou Souffou Kassim
  • Echati Moussa Mroivili
  • Soiyf Chamssidine
Toyfati Ali
Toyfati Ali (1 élu) Pour un elan citoyen 		254 6,54%
  • Toyfati Ali
Participation au scrutin Koungou
Taux de participation 65,43%
Taux d'abstention 34,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 955

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Assani Saindou Bamcolo
Assani Saindou Bamcolo Equipe pour l'avenir de koungou epak 		903 25,32%
Saïd Ahamadi
Saïd Ahamadi Mawa 		829 23,25%
Toyfati Ali
Toyfati Ali Pour un elan citoyen 		568 15,93%
Anlimou Souffou Kassim
Anlimou Souffou Kassim Walezi wa koungou 		544 15,25%
Echati Moussa Mroivili
Echati Moussa Mroivili Lr-nouveau départ pour koungou 		426 11,94%
Maanrouf Madi
Maanrouf Madi Mouvement citoyen hima 		216 6,05%
Bacar Mouta
Bacar Mouta Le renouveau 		43 1,20%
Mohamed Mdallah
Mohamed Mdallah Generation espoir de la commune de koungou 		36 1,00%
Participation au scrutin Koungou
Taux de participation 61,22%
Taux d'abstention 38,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 646

Villes voisines de Koungou

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