Résultat de l'élection municipale 2026 à Koungou : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Koungou

Le deuxième tour des élections municipales à Koungou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
M'Dallah Mahamoudou
M'Dallah Mahamoudou Liste divers droite
EQUIPE POUR L'AVENIR DE KOUNGOU
  • M'Dallah Mahamoudou
  • Toyfati Ahamadi Ali
  • Naïlou Saïd Maenrouf
  • Maoua Said
  • Nidine Madi
  • Bathinati Mbalia
  • Soulaïmana-Ali Abdallah
  • Saloua Mouchitali
  • Musutoihi Alihad
  • Chafika Mouhamed
  • Moudjibourahamane Ahmed Salim Sidi
  • Djazmia Ahmed
  • Manrouf Boinaïdi
  • Dharina-Hyati Attoumani
  • Aly Mohamed Abdou
  • Naïma Aboubacar
  • Saindou Housseni
  • Raïanty Souffou
  • Amiri Ahamed Ousseni Dari
  • Achoura Mdere
  • Abdillah Attoumani
  • Yassir Yssouf Bacar
  • Idrissa Said Issouf
  • Nassuria Haliffa
  • Soudjaï Ibrahim Mohamed
  • Annick Hamada
  • Saïd Abdou
  • Fatoumia Abdou
  • Mouhoutoine Malide
  • Charifa Said Souf
  • Selemani Hamissi
  • Zalihata Madjoini
  • Stéphane Ahamada
  • Nadjima Saïd
  • Soulaïmana Houmadi
  • Fayrouz Madi Mze
  • Rassoulou Toumbou
  • Hassanatte Bacar
  • Anfane Saïd
  • Hachimya Abdallah
  • Mouinzou Ousseni
Ayouba Ridjali
Ayouba Ridjali Liste divers gauche
NOUVEAU SOUFFLE
  • Ayouba Ridjali
  • Soiffati Abdou Ali
  • Ibrahim Ousseni Bacar Baco
  • Iricia Ali
  • Saindou Abdallah Bacar
  • Soifrati Houmadi
  • Stéphane Phoenix
  • Roukia Ada
  • Abdou Ansali
  • Faïka Abderemane Salim
  • Bacar Maoulida Combo
  • Ridhoy Darkaoui Boina-Ntrea
  • Andjilani Bacar
  • Sabila Chibaco
  • Habibi Nassuf
  • Isra Abdou Salim
  • Chadhali Souf Baco
  • Rochni Ibrahim
  • Saindou Abdou
  • Salimata Saindou Bamoudou
  • M'Dallah Mindjaye
  • Youmna Bojani
  • Maanrouf Madi
  • Thouraya Abdallah
  • Mahamoudou Ali
  • Marie Bourhane
  • Moustafidou Ayouba Saïd
  • Souraya Djiady
  • Riziki Said Abdallah
  • Fatima Maoulida
  • Toumani Toumbou Combo
  • Baraka Abderemane
  • Abderemani Oiziri
  • Nassmaoun Velou Voulouoi
  • Ben Charif Colo Boina
  • Soudaïny Moussa
  • Ali Said
  • Soiniani Housseni
  • Aoussi Abdou Ali
  • Nouriati Ali
  • Raphaël Abdou Oili
Saïd Raos Ahamadi
Saïd Raos Ahamadi Liste divers gauche
LE BONHEUR SIMPLE
  • Saïd Raos Ahamadi
  • Roukia Kassidi
  • Fazouili Manrifa
  • Moina Maoulida Halifa
  • Djamaldine Goulame
  • Mariame Ahamadi
  • Mohammad Ahmed
  • Sitina Assani
  • Sahali Anture
  • Zainabou Assani
  • Anli Laza
  • Fatima Baoumar
  • Elphayède Aboudou
  • Saouda Lepley Ali Mlanao
  • Said Ali
  • Habiba Ahmed
  • Mohamadi Siaka
  • Soibtuya Indjilani
  • Roussi Omar
  • Samianti Ali Ousseni
  • Bacar Issihaka
  • Andjilati Houmadi
  • Haïdar Madi
  • Soidifati Haliffa
  • Bacar Mahamoudou
  • Justine Abdou
  • Houmadi Absoir
  • Rozna Haribou
  • Anzilani M'Dere
  • Taoidoudi Chamssidine
  • Ousmane Ben Hadhrami
  • Mayssara Houmadi
  • Ahmed Ahmed Assane
  • Marina Ali Said
  • Said Madi Mchindra
  • Thamarati Halifa
  • Madina Arhadi
  • Anita Abdou
  • Youssouf Ali Amirdine
  • Laïlati Soilihi Mdallah
  • Saindou Chafion

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Koungou

Tête de listeListe Voix % des voix
Saïd Raos AHAMADI
Saïd Raos AHAMADI (Ballotage) LE BONHEUR SIMPLE 		1 279 26,90%
M'Dallah MAHAMOUDOU
M'Dallah MAHAMOUDOU (Ballotage) EQUIPE POUR L'AVENIR DE KOUNGOU 		1 215 25,56%
Ayouba RIDJALI
Ayouba RIDJALI (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE 		702 14,77%
Farda RACHID
Farda RACHID (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS LE KOUNGOU DE DEMAIN 		695 14,62%
Amidou Dzanga HAMIDOU SALIM
Amidou Dzanga HAMIDOU SALIM (Ballotage) JI LA COMINI YA KOUNGOU 		558 11,74%
Ibrahim Moussa MROIVILI
Ibrahim Moussa MROIVILI LE RENOUVEAU DE KOUNGOU 		305 6,42%
Participation au scrutin Koungou
Taux de participation 58,02%
Taux d'abstention 41,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 4 848

Source : ministère de l’Intérieur

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