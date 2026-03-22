Résultat de l'élection municipale 2026 à Koungou : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Koungou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Koungou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Koungou.
L'actu des élections municipales 2026 à Koungou
11:52 - Saïd Raos Ahamadi, M'dallah Mahamoudou et Ayouba Ridjali forment le trio de tête à Koungou
Dans le cadre du premier tour des municipales à Koungou, c'est Saïd Raos Ahamadi (Divers gauche) qui a pris la pole position en récoltant 26,90 % des voix. À sa suite, M'dallah Mahamoudou (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 25,56 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 14,77 %, Ayouba Ridjali (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Farda Rachid, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 14,62 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Koungou, le vote a vu 58,02 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Koungou
Le deuxième tour des élections municipales à Koungou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
M'Dallah Mahamoudou
Liste divers droite
EQUIPE POUR L'AVENIR DE KOUNGOU
|
|
Ayouba Ridjali
Liste divers gauche
NOUVEAU SOUFFLE
|
|
Saïd Raos Ahamadi
Liste divers gauche
LE BONHEUR SIMPLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Koungou
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Saïd Raos AHAMADI (Ballotage) LE BONHEUR SIMPLE
|1 279
|26,90%
|M'Dallah MAHAMOUDOU (Ballotage) EQUIPE POUR L'AVENIR DE KOUNGOU
|1 215
|25,56%
|Ayouba RIDJALI (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE
|702
|14,77%
|Farda RACHID (Ballotage) ENSEMBLE CONSTRUISONS LE KOUNGOU DE DEMAIN
|695
|14,62%
|Amidou Dzanga HAMIDOU SALIM (Ballotage) JI LA COMINI YA KOUNGOU
|558
|11,74%
|Ibrahim Moussa MROIVILI LE RENOUVEAU DE KOUNGOU
|305
|6,42%
|Participation au scrutin
|Koungou
|Taux de participation
|58,02%
|Taux d'abstention
|41,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|4 848
Source : ministère de l’Intérieur
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