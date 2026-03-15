Résultat de l'élection municipale 2026 à Kourou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Kourou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Kourou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Kourou.
L'actu des élections municipales 2026 à Kourou
13:09 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Ensemble Kourou 2020" majoritaire à Kourou
L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Kourou s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, François Ringuet (Divers centre) a imposé son rythme en obtenant 3 032 voix (55,10%). À sa poursuite, Jean-Etienne Antoinette (Divers gauche) a capté 21,82% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Kourou, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les opposants devront gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Kourou
Les 12 bureaux de vote de la ville de Kourou fermeront à 18 h. En 2026, les électeurs de Kourou sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Kourou. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Kourou
|Tête de listeListe
|
Sébastien Caugant
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
François Ringuet
Liste Divers
VIVRE KOUROU ENSEMBLE
|
|
Stéphane Antoinette
Liste Divers
REDORER LE BLASON DE KOUROU
|
|
Micheline Antoinette
Liste divers gauche
OSONS POUR KOUROU
|
|
Jean-Etienne Antoinette
Liste divers gauche
REPARER KOUROU ET AVANCER
|
|
Michael Rimane
Liste Divers
AVENIR KOUROUCIEN
|
|
Dario Anatole
Liste Divers
KOUROU DEBOUT, ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Ringuet (29 élus) Ensemble kourou 2020
|3 032
|55,10%
|
|Jean-Etienne Antoinette (4 élus) Mettons du soleil a l'horizon de kourou
|1 201
|21,82%
|
|Davy Rimane (2 élus) Engageons-nous pour reussir demain
|699
|12,70%
|
|Georges Mignot Kourou, c'est vous !
|200
|3,63%
|Jose Mariema Decidons pour l'avenir de kourou
|196
|3,56%
|Annie Robinson Chocho Federer et construire kourou harmonieusement
|174
|3,16%
|Participation au scrutin
|Kourou
|Taux de participation
|53,68%
|Taux d'abstention
|46,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 685
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Ringuet (27 élus) Agir ensemble pour l'avenir de kourou
|2 941
|51,68%
|
|Jean-Etienne Antoinette (8 élus) Parce que chacun est important
|2 749
|48,31%
|
|Participation au scrutin
|Kourou
|Taux de participation
|67,10%
|Taux d'abstention
|32,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|5 892
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Etienne Antoinette Parce que chacun est important
|2 240
|42,36%
|François Ringuet Agir ensemble pour l'avenir de kourou
|1 716
|32,45%
|Isabelle Niveau Vivre kourou autrement
|629
|11,89%
|Juliana Rimane A l'écoute de vos ambitions
|377
|7,13%
|Conrad Desflots Quand diversite devient force
|325
|6,14%
|Participation au scrutin
|Kourou
|Taux de participation
|63,86%
|Taux d'abstention
|36,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|5 473
Villes voisines de Kourou
- Kourou (97310)
- Ecole primaire à Kourou
- Maternités à Kourou
- Crèches et garderies à Kourou
- Classement des collèges à Kourou
- Salaires à Kourou
- Impôts à Kourou
- Dette et budget de Kourou
- Climat et historique météo de Kourou
- Accidents à Kourou
- Délinquance à Kourou
- Inondations à Kourou
- Nombre de médecins à Kourou
- Pollution à Kourou
- Entreprises à Kourou
- Prix immobilier à Kourou