Résultat de l'élection municipale 2026 à Kourou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Kourou

Tête de listeListe
Sébastien Caugant
Sébastien Caugant Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Sébastien Caugant
  • Maddalena El Habibou
  • Pierrot Froment
  • Dalila Ramus
  • Magno Dos Santos Lima
  • Welma Tombion
  • Romain Lippenoo
  • Nolwenn Aubert
  • Luc Ramus
  • Sandra Fouquet
  • Vincent Guettier
  • Audrey Sanchis
  • Stéphane Abdelmalek
  • Carine Bazin
  • Yann Primault
  • Pauline Bacqué
  • Paulin Retif
  • Laura Varennes
  • Grégoire Papanti
  • Claire Bastin
  • Paul Tamos
  • Chrystel Bouchery
  • Geoffroy Lemonier
  • Marion Hublart
  • Micha Hadlich
  • Félicia Tombion
  • Stéphane Traissac
  • Céline Maroteau
  • Jérôme Goulard
  • Camille Brognard
  • Gérard Tombion
  • Soazig Gilet
  • Théodore Kouachi
  • Nardjes Benkhadda
  • Valentin Smalcerz
François Ringuet
François Ringuet Liste Divers
VIVRE KOUROU ENSEMBLE
  • François Ringuet
  • Françoise Frédoc
  • Jean-Aubéric Charles
  • Martine Papaix
  • Joseph Dorcena
  • Valéria Coelho Maciel Juillerat
  • Jean-Robert Chocho
  • Céline Zulémaro
  • Nicolas Lyonnet
  • Annick André
  • Steeve Lujien
  • Odiale Siesa
  • Rodolphe Horth
  • Audrey Marc
  • Roland Berthier
  • José Lavenaire
  • Gaëtan Stanislas
  • Candida Martinez Carreras
  • Michel Asselos
  • Natacha Pourpoint
  • Sergio Reynoso
  • Gracimara Nascimento Montelo
  • David Penaud
  • Béatrice Hoessler
  • Grégory Mancée
  • Vanessa Prasad
  • Joël Maïpio
  • Esiena Abelinti
  • Richard Espérance
  • Priscka Solega
  • Francivan Boquel
  • Coraline Amina
  • Steven Cazal
  • Audiana Dasman
  • Smith Soké
  • Eliane Charles
  • Wilson Gaspard
Stéphane Antoinette
Stéphane Antoinette Liste Divers
REDORER LE BLASON DE KOUROU
  • Stéphane Antoinette
  • Elodie Duval
  • Samuel Frederick
  • Lyvia Sophie
  • Nicolas Lecoeur
  • Marie-Josette Lindor
  • Jerôme Guimont
  • Yvonne Saint-Eloi
  • Fitz-Patrick Madeleine
  • Fanny Halftermeyer
  • Guy Prudent
  • Lydie de Oliveira Fernandes
  • Ludovic Main
  • Noemie Nigon
  • Enzo Tassera
  • Mylène Ben M'Henni
  • Johan Saïbou
  • Vanessa Paul
  • Grégory Dany
  • Tracy Frederick
  • Jean-Marie Bataillle
  • Sherry-Ann Booth
  • Patrick Ferreira Do Nascimento
  • Manila Bakalimo
  • Bernard Coyo
  • Hélène Dubos
  • Christopher Roux
  • Iramaia Alves Sampaio
  • Franck Larmet
  • Margot Girard
  • Patrick Dima
  • Marie-Aline Tillard
  • Loïc Chantrel
  • Elinda Mahes
  • Florian Rambour
Micheline Antoinette
Micheline Antoinette Liste divers gauche
OSONS POUR KOUROU
  • Micheline Antoinette
  • Davy Rimane
  • Marlène Mabie
  • Paulin Laguerre
  • Pénélope Torvic
  • Arnaud Laridan
  • Alexia Sanna
  • Rony Ringuet
  • Vanessa Mailly
  • Vincent Montabord
  • Kathia Hilaire
  • David Goral
  • Aurelie Achamana Gittens
  • Kénan Stephen
  • Rose Michèle Dechesne
  • Steeve Rimane
  • Sylvie Atchaliso
  • Micaël Bonnet
  • Nicole Chong-A-Thung
  • Fernando Silva Farias
  • Florine Doekoe
  • Emile Coeta
  • Calmène Sanna
  • Asfaneh Putcha
  • Gina Jean
  • Imro Gaaga
  • Audrey Dimanche
  • Jaysone Diomard Laguerre
  • Jessica Clarke
  • Jean-René Pedro-Leal
  • Abena Paul
  • Raphaël Miraca
  • Karine Morisseau
  • Rodney Monrose
  • Suze Lamothe
Jean-Etienne Antoinette
Jean-Etienne Antoinette Liste divers gauche
REPARER KOUROU ET AVANCER
  • Jean-Etienne Antoinette
  • Laura Ringuet
  • Salim Fouhane
  • Linley Berthier
  • Georges-Pierre Mignot
  • Alézia François
  • Schenker Bappa
  • Christelle Chocho
  • Patrick Delor
  • Yvane Raymonde Golitin
  • Jean Junior Casilien
  • Nadine Hipos
  • Fabian Thebyne
  • Line Claudia Letard
  • Gilles Le Gall
  • Isabelle Istace
  • Jean-Christian Nicolas Gabriel
  • Béatrice Edouard
  • Serge-Philippe Bace
  • Marie Marseille
  • Renaud Vincent Servais
  • Elvira Xavira Bakalimo
  • Leandro de Paula Soares Lopes
  • Smailen Rodriguez Vala
  • Christian Renon
  • Veronique Maïs
  • Patrick Gilet
  • Solaine Ferreira Dias
  • Alexandre Leiterholt
  • Mariska Adjako
  • Frans Sante
  • Agathe Gallet
  • Sébastien Collomp
  • Carole Thebyne
  • Jean-Jacques Silva Lopes
Michael Rimane
Michael Rimane Liste Divers
AVENIR KOUROUCIEN
  • Michael Rimane
  • Claudine Ringuet
  • Enrico Berthier
  • Myriam Senes
  • Albert Frank Samuels
  • Keila de Paiva
  • Benjamin Zulemaro
  • Stelly Fernand Laurencin
  • Frédéric Lladeres
  • Marie-France Bango
  • Gilles Dufail
  • Ruanny Cantao Dias
  • Bernard Birebent
  • Mathilde Lubin
  • Jean-Paul Tony
  • Karine Monnera
  • Jean-Marc Blaizot
  • Inès Lindor
  • Laurent Salinier
  • Renata Bragance
  • Eric Louis
  • Juliette Montabord
  • Mafait Seide
  • Chrsitelle Pansa
  • Patrick Fau
  • Aurélie Jacquet
  • Henrique Protasio Botelho
  • Oli-Katiuscia Gueit
  • Jamy Konoe
  • Mariette Pansa
  • Carl Ringuet
  • Tifanny Ferreira de Oliveira
  • Ewald Laurencin
  • Rose Francois Larquet
  • Jean-Michel Modestin
  • Stéphanie Gerbaud Lladeres
  • Lanys Wady
Dario Anatole
Dario Anatole Liste Divers
KOUROU DEBOUT, ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU
  • Dario Anatole
  • Fazila Lomine
  • Ferdinand Covis
  • Christine Ginot
  • Jordan Boy
  • Jessica Jean-Jacques
  • Jean Denis Cavalier
  • Brigitte Schurmanns
  • Olivier Zanettin
  • Agnes Golitin
  • Philippe Pailler
  • Carynsa Azor
  • Renald Lominé
  • Martine Daniel
  • Valéry Kando
  • Elsa Beaufort
  • Jean-Claude Tecinat
  • Alondra Seheux
  • Charley Cadic
  • Nicole Marcellus
  • Jordan Boy
  • Alphonsine Luke
  • Romain Du Bosq
  • Arlene Vildeuil
  • Franck Galion
  • Erika Jewani
  • Landry Kaya
  • Laury-Anne Casca
  • Franck Bergenat
  • Coralie Dalban-Pilon
  • Adrien Schiffmacher
  • Sarendia Vola
  • Jérôme Hebard
  • Valérie Garcia
  • Vivien Gaubert
  • Réséda Curron
  • Jonathan Castor

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Ringuet
François Ringuet (29 élus) Ensemble kourou 2020 		3 032 55,10%
  • François Ringuet
  • Françoise Bruno Frédoc
  • Jean-Aubéric Charles
  • Annick André
  • Frédéric Lladeres
  • Valéria Coelho Maciel
  • Joseph Dorcena
  • Céline Zulemaro
  • Jean-Robert Chocho
  • Martine Papaix
  • Michaël Rimane
  • Magda Soesanna
  • Rodolphe Horth
  • Lyandra Rodrigues
  • Roland Berthier
  • Célia Tarquin
  • Denis Burlot
  • Candida Martinez Carreras
  • Bernard Birebent
  • José Lavenaire
  • Jude Golitin
  • Alexandra Arzur
  • Gaetan Stanislas
  • Vanessa Prasad
  • Nicolas Cheung
  • Laureen Adelson
  • Joël Maïpio
  • Stana Lindor
  • Patrick Fau
Jean-Etienne Antoinette
Jean-Etienne Antoinette (4 élus) Mettons du soleil a l'horizon de kourou 		1 201 21,82%
  • Jean-Etienne Antoinette
  • Francine Danielle Gane
  • Jean-Luc Maîs
  • Isabelle Istace
Davy Rimane
Davy Rimane (2 élus) Engageons-nous pour reussir demain 		699 12,70%
  • Davy Rimane
  • Micheline Antoinette
Georges Mignot
Georges Mignot Kourou, c'est vous ! 		200 3,63%
Jose Mariema
Jose Mariema Decidons pour l'avenir de kourou 		196 3,56%
Annie Robinson Chocho
Annie Robinson Chocho Federer et construire kourou harmonieusement 		174 3,16%
Participation au scrutin Kourou
Taux de participation 53,68%
Taux d'abstention 46,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 685

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Ringuet
François Ringuet (27 élus) Agir ensemble pour l'avenir de kourou 		2 941 51,68%
  • François Ringuet
  • Isabelle Niveau
  • Gilles Dufail
  • Françoise Bruno
  • Jean-Auberic Charles
  • Annie Robinson
  • Wansy Jean Fort
  • Céline Zulemaro
  • Jacquy Pierre-Marie
  • Yamile Guilly
  • Stéphane Antoinette
  • Anne Saunier
  • Edgard Chocho
  • Delphine Darrigade
  • Denis Burlot
  • Armide Marius
  • Rinaldo Toepoe
  • Annick André
  • Joël Maïpio
  • Christelle Ying Ping Ng Kong Chou
  • Joseph Dorcena
  • Christine Jean-Baptiste
  • Rodolphe Horth
  • Candida Martinez
  • Franck Roubaud
  • Natacha Pourpoint
  • Jean-Robert Chocho
Jean-Etienne Antoinette
Jean-Etienne Antoinette (8 élus) Parce que chacun est important 		2 749 48,31%
  • Jean-Etienne Antoinette
  • Annie Roger
  • Eddy Gabriel
  • Marie Jean-Baptiste
  • Bernard Birebent
  • Line Letard
  • Adelson Magloire
  • Nadia Mac Lorin Tijus
Participation au scrutin Kourou
Taux de participation 67,10%
Taux d'abstention 32,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 5 892

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Etienne Antoinette
Jean-Etienne Antoinette Parce que chacun est important 		2 240 42,36%
François Ringuet
François Ringuet Agir ensemble pour l'avenir de kourou 		1 716 32,45%
Isabelle Niveau
Isabelle Niveau Vivre kourou autrement 		629 11,89%
Juliana Rimane
Juliana Rimane A l'écoute de vos ambitions 		377 7,13%
Conrad Desflots
Conrad Desflots Quand diversite devient force 		325 6,14%
Participation au scrutin Kourou
Taux de participation 63,86%
Taux d'abstention 36,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 5 473

Villes voisines de Kourou

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