Résultat de l'élection municipale 2026 à Kourou : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Kourou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Kourou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Kourou.
L'actu des élections municipales 2026 à Kourou
11:51 - Match indécis entre Michael Rimane et François Ringuet
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Kourou dimanche dernier, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 50,95 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Michael Rimane qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 26,95 % des suffrages exprimés. À sa suite, François Ringuet est arrivé en deuxième position avec 25,31 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Etienne Antoinette (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Micheline Antoinette, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 18,65 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Kourou
Le deuxième tour des élections municipales à Kourou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Ringuet
Liste Divers
VIVRE KOUROU ENSEMBLE
|
|
Micheline Antoinette
Liste divers gauche
OSONS POUR KOUROU
|
|
Jean-Etienne Antoinette
Liste divers gauche
REPARER KOUROU ET AVANCER
|
|
Michael Rimane
Liste Divers
AVENIR KOUROUCIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Kourou
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michael RIMANE (Ballotage) AVENIR KOUROUCIEN
|1 581
|26,95%
|François RINGUET (Ballotage) VIVRE KOUROU ENSEMBLE
|1 485
|25,31%
|Jean-Etienne ANTOINETTE (Ballotage) REPARER KOUROU ET AVANCER
|1 179
|20,10%
|Micheline ANTOINETTE (Ballotage) OSONS POUR KOUROU
|1 094
|18,65%
|Dario ANATOLE KOUROU DEBOUT, ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU
|276
|4,70%
|Sébastien CAUGANT LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|141
|2,40%
|Stéphane ANTOINETTE REDORER LE BLASON DE KOUROU
|111
|1,89%
|Participation au scrutin
|Kourou
|Taux de participation
|50,95%
|Taux d'abstention
|49,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Nombre de votants
|6 083
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Kourou
- Kourou (97310)
- Ecole primaire à Kourou
- Maternités à Kourou
- Crèches et garderies à Kourou
- Classement des collèges à Kourou
- Salaires à Kourou
- Impôts à Kourou
- Dette et budget de Kourou
- Climat et historique météo de Kourou
- Accidents à Kourou
- Délinquance à Kourou
- Inondations à Kourou
- Nombre de médecins à Kourou
- Pollution à Kourou
- Entreprises à Kourou
- Prix immobilier à Kourou