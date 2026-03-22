Résultat de l'élection municipale 2026 à Kourou : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Kourou

Le deuxième tour des élections municipales à Kourou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Ringuet
François Ringuet Liste Divers
VIVRE KOUROU ENSEMBLE
  • François Ringuet
  • Françoise Frédoc
  • Jean-Aubéric Charles
  • Martine Papaix
  • Joseph Dorcena
  • Valéria Coelho Maciel Juillerat
  • Jean-Robert Chocho
  • Céline Zulémaro
  • Nicolas Lyonnet
  • Annick André
  • Steeve Lujien
  • Odiale Siesa
  • Rodolphe Horth
  • Audrey Marc
  • Roland Berthier
  • José Lavenaire
  • Gaëtan Stanislas
  • Candida Martinez Carreras
  • Michel Asselos
  • Natacha Pourpoint
  • Sergio Reynoso
  • Gracimara Nascimento Montelo
  • David Penaud
  • Béatrice Hoessler
  • Grégory Mancée
  • Vanessa Prasad
  • Joël Maïpio
  • Esiena Abelinti
  • Richard Espérance
  • Priscka Solega
  • Francivan Boquel
  • Coraline Amina
  • Steven Cazal
  • Audiana Dasman
  • Smith Soké
  • Eliane Charles
  • Wilson Gaspard
Micheline Antoinette
Micheline Antoinette Liste divers gauche
OSONS POUR KOUROU
  • Micheline Antoinette
  • Davy Rimane
  • Marlène Mabie
  • Paulin Laguerre
  • Pénélope Torvic
  • Arnaud Laridan
  • Alexia Sanna
  • Rony Ringuet
  • Vanessa Mailly
  • Vincent Montabord
  • Kathia Hilaire
  • David Goral
  • Aurelie Achamana Gittens
  • Kénan Stephen
  • Rose Michèle Dechesne
  • Steeve Rimane
  • Sylvie Atchaliso
  • Micaël Bonnet
  • Nicole Chong-A-Thung
  • Fernando Silva Farias
  • Florine Doekoe
  • Emile Coeta
  • Calmène Sanna
  • Asfaneh Putcha
  • Gina Jean
  • Imro Gaaga
  • Audrey Dimanche
  • Jaysone Diomard Laguerre
  • Jessica Clarke
  • Jean-René Pedro-Leal
  • Abena Paul
  • Raphaël Miraca
  • Karine Morisseau
  • Rodney Monrose
  • Suze Lamothe
Jean-Etienne Antoinette
Jean-Etienne Antoinette Liste divers gauche
REPARER KOUROU ET AVANCER
  • Jean-Etienne Antoinette
  • Laura Ringuet
  • Salim Fouhane
  • Linley Berthier
  • Georges-Pierre Mignot
  • Alézia François
  • Schenker Bappa
  • Christelle Chocho
  • Patrick Delor
  • Yvane Raymonde Golitin
  • Jean Junior Casilien
  • Nadine Hipos
  • Fabian Thebyne
  • Line Claudia Letard
  • Gilles Le Gall
  • Isabelle Istace
  • Jean-Christian Nicolas Gabriel
  • Béatrice Edouard
  • Serge-Philippe Bace
  • Marie Marseille
  • Renaud Vincent Servais
  • Elvira Xavira Bakalimo
  • Leandro de Paula Soares Lopes
  • Smailen Rodriguez Vala
  • Christian Renon
  • Veronique Maïs
  • Patrick Gilet
  • Solaine Ferreira Dias
  • Alexandre Leiterholt
  • Mariska Adjako Epouse Koese
  • Frans Sante
  • Agathe Gallet
  • Sébastien Collomp
  • Carole Thebyne
  • Jean-Jacques Silva Lopes
Michael Rimane
Michael Rimane Liste Divers
AVENIR KOUROUCIEN
  • Michael Rimane
  • Claudine Ringuet
  • Enrico Berthier
  • Myriam Senes
  • Albert Frank Samuels
  • Keila de Paiva
  • Benjamin Zulemaro
  • Stelly Fernand Laurencin
  • Frédéric Lladeres
  • Marie-France Bango
  • Gilles Dufail
  • Ruanny Cantao Dias
  • Bernard Birebent
  • Mathilde Lubin
  • Jean-Paul Tony
  • Karine Monnera
  • Jean-Marc Blaizot
  • Inès Lindor
  • Laurent Salinier
  • Renata Bragance
  • Eric Louis
  • Juliette Montabord
  • Mafait Seide
  • Chrsitelle Pansa
  • Patrick Fau
  • Aurélie Jacquet
  • Henrique Protasio Botelho
  • Oli-Katiuscia Gueit
  • Jamy Konoe
  • Mariette Pansa
  • Carl Ringuet
  • Tifanny Ferreira de Oliveira
  • Ewald Laurencin
  • Rose Francois Larquet
  • Jean-Michel Modestin
  • Stéphanie Gerbaud Lladeres
  • Lanys Wady

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Kourou

Tête de listeListe Voix % des voix
Michael RIMANE
Michael RIMANE (Ballotage) AVENIR KOUROUCIEN 		1 581 26,95%
François RINGUET
François RINGUET (Ballotage) VIVRE KOUROU ENSEMBLE 		1 485 25,31%
Jean-Etienne ANTOINETTE
Jean-Etienne ANTOINETTE (Ballotage) REPARER KOUROU ET AVANCER 		1 179 20,10%
Micheline ANTOINETTE
Micheline ANTOINETTE (Ballotage) OSONS POUR KOUROU 		1 094 18,65%
Dario ANATOLE
Dario ANATOLE KOUROU DEBOUT, ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU 		276 4,70%
Sébastien CAUGANT
Sébastien CAUGANT LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		141 2,40%
Stéphane ANTOINETTE
Stéphane ANTOINETTE REDORER LE BLASON DE KOUROU 		111 1,89%
Participation au scrutin Kourou
Taux de participation 50,95%
Taux d'abstention 49,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 6 083

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Guyane ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Guyane. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Kourou

En savoir plus sur Kourou