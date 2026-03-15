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19:21 - Kourou : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale municipale, Kourou se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 24 470 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 187 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (56,97%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 8 593 résidents étrangers, représentant 35,12% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 850 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 26,06%, annonçant une situation économique fragile. À Kourou, où les moins de 30 ans représentent 52% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Kourou ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Kourou en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 17,04% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,66% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 8,47% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Kourou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,61% aux élections européennes. Le parti nationaliste passait inaperçu dans les suffrages.

16:58 - Kourou : 53,68 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Kourou, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 46,32 % des électeurs (une abstention modeste) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 59,53 % dans la ville (contre 40,47 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 88,91 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 63,49 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 77,62 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, le secteur apparaît comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Kourou : le vote des électeurs l'année de la dissolution Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Kourou avaient propulsé aux avants-postes Davy Rimane (Régionaliste) avec 68,66% au premier tour, devant Sophie Charles (Divers centre) avec 22,41%. Le second round n'a pas changé grand chose, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés localement. Le rendez-vous électoral des Européennes précédemment à Kourou avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,61%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 14,34% des suffrages. .

14:57 - Kourou affichait un équilibre complexe il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Kourou comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Kourou tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 47,73% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 17,04%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,66% pour Marine Le Pen, contre 45,34% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Kourou soutenaient en priorité Davy Rimane (DVG) avec 55,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Davy Rimane virant de nouveau en tête avec 76,10% des voix.

12:58 - Les premières élections à Kourou depuis la réforme fiscale Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Kourou, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,75 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 663 010 €, marquant une forte baisse face aux 2,38298 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Kourou est passé à près de 72,64 % en 2024 (contre 39,72 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Kourou a représenté 1 184 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 800 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Ensemble Kourou 2020" majoritaire à Kourou L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Kourou s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, François Ringuet (Divers centre) a imposé son rythme en obtenant 3 032 voix (55,10%). À sa poursuite, Jean-Etienne Antoinette (Divers gauche) a capté 21,82% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Kourou, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les opposants devront gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.