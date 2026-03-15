Résultat municipale 2026 à Kourou (97310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Kourou. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Kourou, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Kourou [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
François RINGUET
François RINGUET VIVRE KOUROU ENSEMBLE 		398 25,86%
Michael RIMANE
Michael RIMANE AVENIR KOUROUCIEN 		397 25,80%
Micheline ANTOINETTE
Micheline ANTOINETTE OSONS POUR KOUROU 		315 20,47%
Jean-Etienne ANTOINETTE
Jean-Etienne ANTOINETTE REPARER KOUROU ET AVANCER 		256 16,63%
Dario ANATOLE
Dario ANATOLE KOUROU DEBOUT, ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU 		89 5,78%
Sébastien CAUGANT
Sébastien CAUGANT LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		52 3,38%
Stéphane ANTOINETTE
Stéphane ANTOINETTE REDORER LE BLASON DE KOUROU 		32 2,08%
Participation au scrutin Kourou Partiels *
Taux de participation 51,45%
Taux d'abstention 48,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 1 601

* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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