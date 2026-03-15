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19:20 - L'Abergement-Sainte-Colombe : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Devant le bureau de vote de l'Abergement-Sainte-Colombe, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 1 235 habitants répartis dans 516 logements, ce village présente une densité de 63 hab/km². Ses 62 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (92,05%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,30% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,23% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 166,15 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À l'Abergement-Sainte-Colombe, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à l'Abergement-Sainte-Colombe ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à l'Abergement-Sainte-Colombe il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 35,50% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,40% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 26,15% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 47,07% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 53,57% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,38% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,44% lors du vote définitif, actant la victoire pour Eric Michoux.

16:58 - À l'Abergement-Sainte-Colombe, l'abstention s'annonce forte aux municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à l'Abergement-Sainte-Colombe avait été marqué par une abstention de 65,40 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 34,60 %) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 22,65 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 44,39 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,38 % au premier tour, contre 57,44 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville frappée par un fort abstentionnisme. Cette donnée à l'Abergement-Sainte-Colombe constituera en tout cas une variable majeure pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à l'Abergement-Sainte-Colombe ? Eric Michoux (Union de l'extrême droite) avait enlevé au premier tour des législatives à l'Abergement-Sainte-Colombe en 2024 avec 51,38%. Anthony Vadot (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 23,01%. Le second round n'a pas changé grand chose, Eric Michoux culminant à 62,44% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,57%). La physionomie politique de l'L'Abergement-Sainte-Colombe a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Pour les élections 2026, L'Abergement-Sainte-Colombe demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à l'Abergement-Sainte-Colombe plaçait Marine Le Pen en pole position avec 35,50% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,40% pour Marine Le Pen, contre 42,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de L'Abergement-Sainte-Colombe soutenaient en priorité Elisabeth Roblot (Ensemble !) avec 29,49% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Cécile Untermaier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 52,93%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à l'Abergement-Sainte-Colombe Concernant la pression fiscale de l'Abergement-Sainte-Colombe, le produit fiscal par ménage s'est établi à 440 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 496 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à près de 29,37 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 6 200 euros en 2024, bien en deçà des 215 950 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 19,32 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à l'Abergement-Sainte-Colombe Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales il y a six ans à l'Abergement-Sainte-Colombe ? Seule en lice, 'Ensemble pour l'abergement-sainte-colombe' menée par Stéphane Luc Vivier a logiquement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à l'Abergement-Sainte-Colombe, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'intérêt cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.