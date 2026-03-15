Résultat municipale 2026 à l'Abergement-Sainte-Colombe (71370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Abergement-Sainte-Colombe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Abergement-Sainte-Colombe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Abergement-Sainte-Colombe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck SKRZYDLEWSKI
Franck SKRZYDLEWSKI (12 élus) Un nouvel élan pour l'Abergement Ste Colombe 		348 57,90%
  • Franck SKRZYDLEWSKI
  • Magali FEVRE
  • Johann MICHELIN
  • Cindy GUIGUE
  • Jean-Claude PEULSON
  • Stéphanie BOISSARD
  • Maxime GUYON
  • Florence SORDET
  • Romain DRIGON
  • Céline PERRIN
  • Patrick GUYON
  • Mathilde LE PETIT-LOUBET
Alexandre FONTAO
Alexandre FONTAO BIEN VIVRE A L'ABERGEMENT 		253 42,10%
Participation au scrutin L'Abergement-Sainte-Colombe
Taux de participation 64,25%
Taux d'abstention 35,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 629

Source : ministère de l’Intérieur

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