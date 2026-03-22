Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Aigle : les résultats du 2e tour

Programme de Véronique Louwagie à L'Aigle (L'Aigle demain)

Confiance et Engagement

Véronique LOUWAGIE exprime sa gratitude envers les Aiglonnes et Aiglon pour leur confiance et leur soutien. Elle souligne l'importance de chaque voix dans le processus électoral et son engagement à être utile à la ville de L'Aigle. Son objectif est de créer une municipalité efficace et à l'écoute des besoins de ses habitants.

Priorités de la Municipalité

Les préoccupations des citoyens sont au cœur des priorités de Véronique LOUWAGIE et de son équipe. Parmi les enjeux majeurs figurent la propreté, la sécurité, et l'amélioration des infrastructures comme les rues et les trottoirs. La santé, la solidarité, et le développement d'une ville verte sont également des points essentiels de son programme.

Expérience et Compétence

Véronique LOUWAGIE bénéficie d'une solide expérience sur le terrain et d'un réseau bien établi à différents niveaux. Son expertise lui permet de défendre efficacement les intérêts de L'Aigle, comme en témoigne son succès dans l'obtention de moyens pour l'hôpital local. Sa capacité de travail et son engagement sont reconnus par des personnalités politiques comme Hervé MORIN et Christophe de BALORRE.

Avenir de L'Aigle

Véronique LOUWAGIE aspire à construire un avenir dynamique et attractif pour L'Aigle. Elle souhaite que chaque citoyen, des plus jeunes aux plus anciens, se sente fier de sa ville. Avec son équipe, elle s'engage à écouter les habitants et à travailler ensemble pour résoudre les problèmes quotidiens et préparer un avenir meilleur.