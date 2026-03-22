Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Aigle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Aigle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Aigle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Aigle.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Aigle
11:44 - Véronique Louwagie, Serge Delavallée et Vincent Collo forment le trio de tête à l'Aigle
Lors du premier volet des municipales à l'Aigle, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 54,87 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Véronique Louwagie (Divers droite) qui s'est arrogée la première place en s'adjugeant 46,41 % des bulletins valides. À sa suite, Serge Delavallée (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 33,62 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Vincent Collo (Rassemblement National) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Aigle
Le deuxième tour des élections municipales à l'Aigle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Louwagie
Liste divers droite
L'Aigle demain
|
|
Serge Delavallée
Liste divers gauche
L'Aigle au cœur - NOTRE AVENIR NOTRE FIERTÉ
|
|
Vincent Collo
Liste du Rassemblement National
L'ENVOL DE L'AIGLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Aigle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique LOUWAGIE (Ballotage) L'Aigle demain
|1 150
|46,41%
|Serge DELAVALLÉE (Ballotage) L'Aigle au cœur - NOTRE AVENIR NOTRE FIERTÉ
|833
|33,62%
|Vincent COLLO (Ballotage) L'ENVOL DE L'AIGLE
|495
|19,98%
|Participation au scrutin
|L'Aigle
|Taux de participation
|54,87%
|Taux d'abstention
|45,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|2 534
Source : ministère de l’Intérieur
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