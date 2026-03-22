Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Aigle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Aigle

Le deuxième tour des élections municipales à l'Aigle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Louwagie
Véronique Louwagie Liste divers droite
L'Aigle demain
  • Véronique Louwagie
  • Didier Cousin
  • Nathalie Lenôtre
  • Pascal Samson
  • Émilie Tison
  • Sébastien Chevalier
  • Marie-José Martin
  • Mehdi Afif
  • Marie-Laure Leraisnier
  • Jean-Marie Goussin
  • Patricia Ernoux
  • Fabien Regnier
  • Juliette Charpentier-Seguin
  • Abdellah Lhessani
  • Marina Bellet
  • Emmanuel Daemers
  • Claire Coquelin
  • Lionel Gonnet
  • Mélissande Huby
  • Guillaume Leseigneur
  • Nicole Gondouin
  • Pascal Raison
  • Fleur Gosselin
  • David Gandini
  • Marie-Pierre Mahé
  • David Perrot
  • Emilie Lefebvre
  • Thomas Coignard
  • Maryse Brianceau
  • Jacques Vimbert
  • Sylvie Giroux
Serge Delavallée
Serge Delavallée Liste divers gauche
L'Aigle au cœur - NOTRE AVENIR NOTRE FIERTÉ
  • Serge Delavallée
  • Corine Le Blevec
  • Jean-Yves Garcia
  • Isabelle Clouché
  • Ufuk Caglayan
  • Baya Sklarchik
  • Jean-François Aimé
  • Isabelle Duval de Laguierce
  • Mohammed Tahrat
  • Chantal Lesavetier
  • Patrick Baijot
  • Lucie Clouard
  • Michel Caillot
  • Catherine Tausky
  • Ted Wassoumbou
  • Sophie Bouvet
  • Cossi Félix Hounwaké
  • Amandine Mauduit
  • Arthur Walther
  • Sonia Aydemir
  • Sofyan Ghachi
  • Sophie Pellegrino
  • Michel Dugué
  • Marie-Hélène Lambiotte-Carrara
  • Philippe Rondel
  • Charlotte Pellegrino
  • Louis Garnier
  • Marie-Claude Belloc
  • Jean-Yves Perrot
Vincent Collo
Vincent Collo Liste du Rassemblement National
L'ENVOL DE L'AIGLE
  • Vincent Collo
  • Nicole Mesnil
  • Mickaël Mesnil
  • Bernadette Montané de la Roque
  • Jean-Charles Perret
  • Emma Petrounine
  • Fabrice Couturier
  • Sylvie Mare
  • Dominique Chevallier
  • Vanessa Garavel
  • Aurélien Esnault
  • Catherine Lepiller
  • Valentin Lecaille
  • Evelyne Hild
  • Christophe Corbin
  • Aurélie Jugon
  • Sullivan Corbin
  • Katarzyna Szatanik
  • Frédéric Jean
  • Sonia Aubert
  • Michaël Jugon
  • Josiane Cally
  • Roman Szatanik
  • Henriette El Kashef
  • Laurent Toulmet
  • Ingrid Rudolph
  • Gilles Vanduyse
  • Christiane Rongier
  • Jean-Paul Besnard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Aigle

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique LOUWAGIE
Véronique LOUWAGIE (Ballotage) L'Aigle demain 		1 150 46,41%
Serge DELAVALLÉE
Serge DELAVALLÉE (Ballotage) L'Aigle au cœur - NOTRE AVENIR NOTRE FIERTÉ 		833 33,62%
Vincent COLLO
Vincent COLLO (Ballotage) L'ENVOL DE L'AIGLE 		495 19,98%
Participation au scrutin L'Aigle
Taux de participation 54,87%
Taux d'abstention 45,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 534

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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