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19:20 - L'Aiguillon-la-Presqu'île aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et le profil socio-économique de l'Aiguillon-la-Presqu'île façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de 14% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,16%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (76,17%) met en avant l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (29,13%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1394 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,58%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,01%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 65,93%, comme à l'Aiguillon-la-Presqu'île, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à l'Aiguillon-la-Presqu'île Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à l'Aiguillon-la-Presqu'île il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 29,86% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 46,33% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 27,60% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 32,19% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,26% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 46,56% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,82% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à l'Aiguillon-la-Presqu'île Pour rappel, l'abstention s'élevait à 38,73 % à l'Aiguillon-la-Presqu'île lors de la dernière élection du conseil municipal, un taux particulièrement faible alors que sévissait la pandémie du Covid. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 23,61 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 43,44 % en 2022 à seulement 28,40 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 44,22 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune apparaît donc plutôt comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette contingence à l'Aiguillon-la-Presqu'île constituera en conséquence un 'game changer' pour ces municipales.

14:57 - À l'Aiguillon-la-Presqu'île, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint L'Aiguillon-la-Presqu'île comme une ville acquise au bloc central. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de L'Aiguillon-la-Presqu'île accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,53%, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 29,86%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 53,67% pour Emmanuel Macron, contre 46,33% pour de Marine Le Pen. Concernant le scrutin législatif qui a suivi, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de L'Aiguillon-la-Presqu'île mettaient en avant la Majorité présidentielle (32,67%) devant le Rassemblement National (27,60%). Le second tour entérinait la victoire d'Ensemble !, rassemblant 58,03% des suffrages exprimés.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à l'Aiguillon-la-Presqu'île Si on se penche sur la fiscalité de l'Aiguillon-la-Presqu'île, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 12,08 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 963 300 euros environ la même année. Un montant loin des 676 680 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à l'Aiguillon-la-Presqu'île a évolué pour se fixer à environ 36,60 % en 2024 (contre 18,13 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à l'Aiguillon-la-Presqu'île s'est établi à 1 838 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 888 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "L'aiguillon Avec Vous" grande gagnante de la dernière élection municipale à l'Aiguillon-la-Presqu'île L'étude des résultats des municipales il y a six ans à l'Aiguillon-la-Presqu'île est très instructive. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Michel Piedallu a viré en tête en recueillant 623 suffrages (55,77%). En deuxième position, Alain Barraud a engrangé 44,22% des voix. Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à l'Aiguillon-la-Presqu'île, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, renverser une majorité si large représentera ce dimanche le principal challenge, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.