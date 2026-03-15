Résultat municipale 2026 à l'Aiguillon-la-Presqu'île (85460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Aiguillon-la-Presqu'île a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Aiguillon-la-Presqu'île, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Aiguillon-la-Presqu'île [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent HUGER
Laurent HUGER (23 élus) ENSEMBLE UNIS POUR L'AIGUILLON LA PRESQU'ÎLE 		1 206 66,12%
  • Laurent HUGER
  • Josiane PACTAT LAFAYE
  • Nicolas BOISSEAU
  • Jackie GOUIN
  • Emmanuel DUPUY
  • Aline BOUTEFEUX
  • Jean-François GIRARD
  • Nathalie GARNIER
  • Bruno OUVRARD
  • Séverine FISSON
  • Fabien SURY
  • Pascaline BENOIT
  • Jules-Théo PLAIRE
  • Véronique ROY
  • Eric ROCHER
  • Charlotte ROULOIS RIVERON
  • Laurent ROBLET
  • Charlotte MOURAT
  • Valentin LARCHER
  • Catherine GAUCHER LOTH
  • Christophe BLANCHARD
  • Séverine VOSSART ROSSIGNOL
  • Pierre LEBEAU
Silvia TRAINEAU
Silvia TRAINEAU (4 élus) AVEC VOUS DEMAIN 		618 33,88%
  • Silvia TRAINEAU
  • Jean-Michel PIEDALLU
  • Isabelle HAMEL
  • Marc BANACH
Participation au scrutin L'Aiguillon-la-Presqu'île
Taux de participation 66,83%
Taux d'abstention 33,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 1 906

Source : ministère de l’Intérieur

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