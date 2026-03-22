Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Aiguillon-sur-Vie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Aiguillon-sur-Vie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Aiguillon-sur-Vie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Aiguillon-sur-Vie.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Aiguillon-sur-Vie
11:47 - Rappel des résultats de la semaine dernière à l'Aiguillon-sur-Vie pour les élections
À l'occasion du premier tour des élections municipales à l'Aiguillon-sur-Vie, c'est Francky Caboche qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 37,51 % des suffrages exprimés. Derrière, Laetitia Marechal s'est classée deuxième avec 35,03 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 17,84 %, Sébastien Perdrieau s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Camille Beney a rassemblé 9,61 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. Pour rappel, lors de ce scrutin à l'Aiguillon-sur-Vie, l'élection a enregistré une participation de 68,20 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Aiguillon-sur-Vie
Le deuxième tour des élections municipales à l'Aiguillon-sur-Vie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Francky Caboche
Divers
L'AIGUILLON-SUR-VIE, C'EST VOUS !
|
|
Laetitia Marechal
Divers
VISION COMMUNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Aiguillon-sur-Vie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francky CABOCHE (Ballotage) L'AIGUILLON-SUR-VIE, C'EST VOUS !
|515
|37,51%
|Laetitia MARECHAL (Ballotage) VISION COMMUNE
|481
|35,03%
|Sébastien PERDRIEAU (Ballotage) VOS IDÉES, NOTRE ACTION
|245
|17,84%
|Camille BENEY L'UNION DE L'AIGUILLON
|132
|9,61%
|Participation au scrutin
|L'Aiguillon-sur-Vie
|Taux de participation
|68,20%
|Taux d'abstention
|31,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|1 405
Source : ministère de l’Intérieur
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