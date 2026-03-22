Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Aiguillon-sur-Vie : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Aiguillon-sur-Vie

Le deuxième tour des élections municipales à l'Aiguillon-sur-Vie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Francky Caboche
Francky Caboche Divers
L'AIGUILLON-SUR-VIE, C'EST VOUS !
  • Francky Caboche
  • Karine Martineau
  • Daniel Redon
  • Marie-Alice Montiel
  • Thierry Gillet
  • Véronique Prouteau
  • Laurent Chatellier
  • Sophie Penaud
  • Philippe Traineau
  • Laurence Gaillard
  • Jérôme Mitard
  • Gwénaëlle Pennec
  • Marc Hoff
  • Carmela Bessonnet
  • Stéphane Montboeuf
  • Patricia Gateau
  • Nicolas Bouilly
  • Nadine Debril
  • Manuel Chaigne
  • Line Guerin
  • Guy Sire
Laetitia Marechal
Laetitia Marechal Divers
VISION COMMUNE
  • Laetitia Marechal
  • Nicolas Michon
  • Caroline Chauveau
  • Matthieu Rousseau
  • Hélène Bénézy
  • Pierre Coulon-Febvre
  • Carole Pike
  • Alexandre Oberrieder
  • Aline Brianceau
  • Antoine Girardeau
  • Sylvie Jauffrit
  • David Costé
  • Amandine Bessonnet
  • Benoit Morin
  • Céline Bonnin
  • Landry Gillet
  • Cindy Levron
  • Christophe Lemaire
  • Alice Jarry
  • Jérémie Collinet
  • Lucie Valoteau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Aiguillon-sur-Vie

Tête de listeListe Voix % des voix
Francky CABOCHE
Francky CABOCHE (Ballotage) L'AIGUILLON-SUR-VIE, C'EST VOUS ! 		515 37,51%
Laetitia MARECHAL
Laetitia MARECHAL (Ballotage) VISION COMMUNE 		481 35,03%
Sébastien PERDRIEAU
Sébastien PERDRIEAU (Ballotage) VOS IDÉES, NOTRE ACTION 		245 17,84%
Camille BENEY
Camille BENEY L'UNION DE L'AIGUILLON 		132 9,61%
Participation au scrutin L'Aiguillon-sur-Vie
Taux de participation 68,20%
Taux d'abstention 31,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 1 405

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vendée ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Vendée. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de l'Aiguillon-sur-Vie

En savoir plus sur L'Aiguillon-sur-Vie