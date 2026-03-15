Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon

Tête de listeListe
Lydia Besube Nino
Lydia Besube Nino Divers
L'UNION BOUILLONNAISE
  • Lydia Besube Nino
  • Tony Gelase Renard
  • Lauriane Belliard
  • Patrick Landally
  • Murielle Bilvin
  • Ludovic Joseph-Mathieu
  • Krystelle Jeremie Jiout
  • Allan Tastet
  • Germaine Nelson
  • Kevin Jeremie
  • Pascale Doyen
  • Gustave Wilfrid Daniel
  • Laura Tastet
  • Hubert Belleau
  • Anna-Eve Etienne
  • Arnaud Terrine
  • Jacqueline Renard
  • Xavier Grangerac
  • Jocelyne Duclovel
  • Jeremy Misantrope
  • Ylia L'Etang
José Sylvère Zabeau
José Sylvère Zabeau Divers
LE RASSEMBLEMENT POPULAIRE BOUILLONNAIS
  • José Sylvère Zabeau
  • Joseline Désirée Pietrus
  • Willy Germack
  • Samantha Louis-Joseph
  • Hervé Louis-Marie
  • Marlène Sonia Fatna
  • Boris Honore
  • Delia Regent
  • Louis Sinnama
  • Linsay Autuly
  • Narcisse Duplan
  • Céline Nicole Colosse
  • Victor Moïse Bolvin
  • Natacha Neliza Sellaye
  • Mickael Caruge
  • Michelle Eloidin
  • Johan Thomas
  • Liliane Bithume
  • Jean-Marc Zephir
Lucia Pharose
Lucia Pharose Divers
AGIR POUR AJOUPA
  • Lucia Pharose
  • Pierre Fred Techi
  • Isabelle Patricia Jupiter Leonil
  • Edmond Lucien Albeny
  • Sabrina Renel
  • Philippe Jock
  • Aurélie Chevignac
  • Victor Raymond Saban
  • Delphine Timard
  • Jules Davila
  • Nathalie Valliame Davila
  • Jacques Honore
  • Marie-Flore Ridony Pennont
  • Michel Marie-Julie
  • Juliette Valliame Lucette
  • Guy Ridony
  • Angella Honorin
  • Alain Fidelin
  • Sonia Belleau
Thierry Joachim
Thierry Joachim Divers
GRAND RASSEMBLEMENT BOUILLONNAIS
  • Thierry Joachim
  • Laurence Imbart épouse Sellaye
  • Stéphan Saban
  • Elodie Daniel
  • Olivier Belleau
  • Clarisse Landally
  • Yannick Saban
  • Vanessa Rangon Epouse Zenoki
  • Cedric Barthelery
  • Carine Valony Epouse Cyrille
  • Edmond Sellaye
  • Linda Marie-Sainte
  • Garry Aïnama
  • Christelle Sadikalay
  • Claude Martinet
  • Julie Honorin
  • Patrick Honore
  • Denise Cledelin Epouse Omere
  • Philippe Negouai

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Bonte
Maurice Bonte (19 élus) Forces bouillonnaises 		523 100,00%
  • Maurice Bonte
  • Jeanne Albeny
  • Garry Aïnama
  • Lydia Besube
  • Hubert Belleau
  • Murielle Bilvin
  • Olivier Belleau
  • Germaine Nelson
  • Ludovic Joseph-Mathieu
  • Julie Honorin
  • Claude Martinet
  • Laurence Imbart
  • Tony Renard
  • Krystelle Jeremie
  • Stéphan Saban
  • Patricia Isabelle Jupiter
  • Yannick Saban
  • Carine Valony Epouse Cyrille
  • Edmond Sellaye
Participation au scrutin L'Ajoupa-Bouillon
Taux de participation 36,41%
Taux d'abstention 63,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 557

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Bonte
Maurice Bonte (17 élus) Force bouillonnaise 		666 69,30%
  • Maurice Bonte
  • Lydia Besube
  • Olivier Belleau
  • Germaine Nelson
  • Auguste Suedile
  • Julie Etienne
  • Gérard Latouchent
  • Murielle Bilvin
  • Claude Martinet
  • Céline Judith
  • Patrick Honore
  • Carine Valony
  • Tony Renard
  • Jeanne Albeny
  • Hubert Belleau
  • Isabelle Leonil
  • Wilfrid Daniel
Jose Zabeau
Jose Zabeau (2 élus) Rassemblement populaire bouillonnais 		231 24,03%
  • Jose Zabeau
  • Laura Tastet
Thomas Accamah
Thomas Accamah La force verte 		64 6,65%
Participation au scrutin L'Ajoupa-Bouillon
Taux de participation 68,54%
Taux d'abstention 31,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,15%
Nombre de votants 1 024

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