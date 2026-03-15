Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de l'Ajoupa-Bouillon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Ajoupa-Bouillon.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Ajoupa-Bouillon
13:45 - Élections municipales à l'Ajoupa-Bouillon : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale
Avec la montée des prélèvements locaux à l'Ajoupa-Bouillon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,92 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 53 520 €. Un apport qui est loin des 199 700 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à l'Ajoupa-Bouillon a évolué pour se fixer à 48,24 % en 2024 (contre 28,75 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à l'Ajoupa-Bouillon a représenté 488 € en 2024, alors que ce montant se situait à 404 € quatre ans auparavant.
11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Maurice Bonte s'est imposé à l'Ajoupa-Bouillon
Les résultats des dernières municipales à l'Ajoupa-Bouillon ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Maurice Bonte a naturellement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à l'Ajoupa-Bouillon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans réelle compétition. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à l'Ajoupa-Bouillon
Pour les municipales 2026, les nouveaux maires vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. En d'autres termes, ce dimanche, les votants de l'Ajoupa-Bouillon vont devoir se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette fois, les électeurs des communes de moins de 1 000 habitants ne peuvent plus pratiquer le panachage. Ci-dessous, il est possible de voir la liste des prétendants à l'Ajoupa-Bouillon. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de l'Ajoupa-Bouillon sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à l'Ajoupa-Bouillon dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon
|Tête de listeListe
|
Lydia Besube Nino
Divers
L'UNION BOUILLONNAISE
|
|
José Sylvère Zabeau
Divers
LE RASSEMBLEMENT POPULAIRE BOUILLONNAIS
|
|
Lucia Pharose
Divers
AGIR POUR AJOUPA
|
|
Thierry Joachim
Divers
GRAND RASSEMBLEMENT BOUILLONNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Bonte (19 élus) Forces bouillonnaises
|523
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|L'Ajoupa-Bouillon
|Taux de participation
|36,41%
|Taux d'abstention
|63,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|557
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Bonte (17 élus) Force bouillonnaise
|666
|69,30%
|
|Jose Zabeau (2 élus) Rassemblement populaire bouillonnais
|231
|24,03%
|
|Thomas Accamah La force verte
|64
|6,65%
|Participation au scrutin
|L'Ajoupa-Bouillon
|Taux de participation
|68,54%
|Taux d'abstention
|31,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,15%
|Nombre de votants
|1 024
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