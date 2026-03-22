Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Ajoupa-Bouillon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Ajoupa-Bouillon.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Ajoupa-Bouillon
11:47 - Rappel des résultats de dimanche dernier à l'Ajoupa-Bouillon pour l'élection municipale
À l'occasion du premier tour des élections municipales à l'Ajoupa-Bouillon dimanche dernier, le rendez-vous a vu 61,66 % des inscrits se déplacer sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Thierry Joachim qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 36,22 % des suffrages exprimés. Derrière, Lucia Pharose a pris la position de dauphine avec 33,76 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Lydia Besube Nino a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, José Sylvère Zabeau a récolté 7,80 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Ajoupa-Bouillon
Le deuxième tour des élections municipales à l'Ajoupa-Bouillon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lydia Besube Nino
Divers
L'UNION BOUILLONNAISE
|
|
Lucia Pharose
Divers
AGIR POUR AJOUPA
|
|
Thierry Joachim
Divers
GRAND RASSEMBLEMENT BOUILLONNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry JOACHIM (Ballotage) GRAND RASSEMBLEMENT BOUILLONNAIS
|339
|36,22%
|Lucia PHAROSE (Ballotage) AGIR POUR AJOUPA
|316
|33,76%
|Lydia BESUBE NINO (Ballotage) L'UNION BOUILLONNAISE
|208
|22,22%
|José Sylvère ZABEAU LE RASSEMBLEMENT POPULAIRE BOUILLONNAIS
|73
|7,80%
|Participation au scrutin
|L'Ajoupa-Bouillon
|Taux de participation
|61,66%
|Taux d'abstention
|38,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|965
Source : ministère de l’Intérieur
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