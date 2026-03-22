Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Ajoupa-Bouillon

Le deuxième tour des élections municipales à l'Ajoupa-Bouillon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lydia Besube Nino
Lydia Besube Nino Divers
L'UNION BOUILLONNAISE
  • Lydia Besube Nino
  • Tony Gelase Renard
  • Lauriane Belliard
  • Patrick Landally
  • Murielle Bilvin
  • Ludovic Joseph-Mathieu
  • Krystelle Jeremie Jiout
  • Allan Tastet
  • Germaine Nelson
  • Kevin Jeremie
  • Pascale Doyen
  • Gustave Wilfrid Daniel
  • Laura Tastet
  • Hubert Belleau
  • Anna-Eve Etienne
  • Arnaud Terrine
  • Jacqueline Renard
  • Xavier Grangerac
  • Jocelyne Duclovel
  • Jeremy Misantrope
  • Ylia L'Etang
Lucia Pharose
Lucia Pharose Divers
AGIR POUR AJOUPA
  • Lucia Pharose
  • Pierre Fred Techi
  • Isabelle Patricia Jupiter Leonil
  • Edmond Lucien Albeny
  • Aurélie Chevignac
  • Philippe Jock
  • Sabrina Renel
  • Victor Raymond Saban
  • Delphine Timard
  • Jules Davila
  • Nathalie Valliame Davila
  • José Sylvère Zabeau
  • Angella Honorin
  • Michel Marie-Julie
  • Sonia Belleau
  • Guy Ridony
  • Marie-Flore Ridony Pennont
  • Jacques Honore
  • Juliette Valliame Lucette
  • Alain Fidelin
Thierry Joachim
Thierry Joachim Divers
GRAND RASSEMBLEMENT BOUILLONNAIS
  • Thierry Joachim
  • Laurence Imbart épouse Sellaye
  • Stéphan Saban
  • Elodie Daniel
  • Olivier Belleau
  • Clarisse Landally
  • Yannick Saban
  • Vanessa Rangon Epouse Zenoki
  • Cedric Barthelery
  • Carine Valony Epouse Cyrille
  • Edmond Sellaye
  • Linda Marie-Sainte
  • Garry Aïnama
  • Christelle Sadikalay
  • Claude Martinet
  • Julie Honorin
  • Patrick Honore
  • Denise Cledelin Epouse Omere
  • Philippe Negouai

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry JOACHIM
Thierry JOACHIM (Ballotage) GRAND RASSEMBLEMENT BOUILLONNAIS 		339 36,22%
Lucia PHAROSE
Lucia PHAROSE (Ballotage) AGIR POUR AJOUPA 		316 33,76%
Lydia BESUBE NINO
Lydia BESUBE NINO (Ballotage) L'UNION BOUILLONNAISE 		208 22,22%
José Sylvère ZABEAU
José Sylvère ZABEAU LE RASSEMBLEMENT POPULAIRE BOUILLONNAIS 		73 7,80%
Participation au scrutin L'Ajoupa-Bouillon
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 965

Source : ministère de l’Intérieur

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