Résultat municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon (97216) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Ajoupa-Bouillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Ajoupa-Bouillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Ajoupa-Bouillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry JOACHIM
Thierry JOACHIM GRAND RASSEMBLEMENT BOUILLONNAIS 		339 36,22%
Lucia PHAROSE
Lucia PHAROSE AGIR POUR AJOUPA 		316 33,76%
Lydia BESUBE NINO
Lydia BESUBE NINO L'UNION BOUILLONNAISE 		208 22,22%
José Sylvère ZABEAU
José Sylvère ZABEAU LE RASSEMBLEMENT POPULAIRE BOUILLONNAIS 		73 7,80%
Participation au scrutin L'Ajoupa-Bouillon
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 965

Source : ministère de l’Intérieur

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