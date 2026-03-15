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19:21 - Le poids démographique et économique de l'Ajoupa-Bouillon aux municipales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers L'Ajoupa-Bouillon, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 693 habitants répartis dans 961 logements, cette commune présente une densité de 138 hab par km². Ses 53 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (41,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 14,43% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 31,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 51,06 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À l'Ajoupa-Bouillon, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN à l'Ajoupa-Bouillon : quel résultat aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à l'Ajoupa-Bouillon il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 15,59% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,61% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 2,13% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à l'Ajoupa-Bouillon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 24,67% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 15,61% pour le RN. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à l'Ajoupa-Bouillon En parallèle de la municipale 2026, le niveau de la participation pèsera fortement sur les résultats de l'Ajoupa-Bouillon. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 36,41 % lors des municipales de 2020, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors qu'en raison du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont encore une fois 570 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 37,35 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 11,39 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 27,14 %, contre seulement 17,38 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Ajoupa-Bouillon il y a deux ans Un retour sur les résultats de 2024 confirme que L'Ajoupa-Bouillon demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé. Lors des élections européennes, le podium à l'Ajoupa-Bouillon s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,67%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,67%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (15,33%). Marcellin Nadeau (Régionaliste) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à l'Ajoupa-Bouillon après la dissolution avec 51,32%. Yan Monplaisir (Divers droite) suivait à la deuxième place avec 17,46%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marcellin Nadeau culminant à 71,61% des votes localement.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à l'Ajoupa-Bouillon : les résultats qu'il faut comprendre Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de L'Ajoupa-Bouillon accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 47,72%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 19,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,61% pour Marine Le Pen, contre 41,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de L'Ajoupa-Bouillon portaient leur choix sur Justin Pamphile (Régionaliste) avec 48,09% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marcellin Nadeau (Régionaliste), vainqueur dans la commune avec 100,00%. Globalement, ce paysage électoral fait de L'Ajoupa-Bouillon un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Élections municipales à l'Ajoupa-Bouillon : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Avec la montée des prélèvements locaux à l'Ajoupa-Bouillon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 22,92 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 53 520 €. Un apport qui est loin des 199 700 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à l'Ajoupa-Bouillon a évolué pour se fixer à 48,24 % en 2024 (contre 28,75 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à l'Ajoupa-Bouillon a représenté 488 € en 2024, alors que ce montant se situait à 404 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Maurice Bonte s'est imposé à l'Ajoupa-Bouillon Les résultats des dernières municipales à l'Ajoupa-Bouillon ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Maurice Bonte a naturellement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à l'Ajoupa-Bouillon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans réelle compétition. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.