Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Arbresle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Arbresle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Arbresle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Arbresle.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Arbresle
11:45 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à l'Arbresle
Pierre-Jean Zannettacci (Divers gauche) a terminé en tête du premier volet des municipales à l'Arbresle dimanche dernier, avec 43,60 % des voix. Dans son sillage, Sheila Mccarron (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 29,66 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. La première place, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour Pierre-Jean Zannettacci, mais il a concédé cependant 9 points. Par ailleurs, avec 26,74 %, Nathalie Serre (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à l'Arbresle, le rendez-vous électoral a mobilisé 55,32 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Arbresle
Le deuxième tour des élections municipales à l'Arbresle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sheila Mccarron
Liste divers gauche
L'Arbresle en commun
|
|
Pierre-Jean Zannettacci
Liste divers gauche
L'Arbresle Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Arbresle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Jean ZANNETTACCI (Ballotage) L'Arbresle Demain
|1 063
|43,60%
|Sheila MCCARRON (Ballotage) L'Arbresle en commun
|723
|29,66%
|Nathalie SERRE (Ballotage) L'ARBRESLE ATOUTS COEUR
|652
|26,74%
|Participation au scrutin
|L'Arbresle
|Taux de participation
|55,32%
|Taux d'abstention
|44,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,41%
|Nombre de votants
|2 468
Source : ministère de l’Intérieur
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