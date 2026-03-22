Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Arbresle : les résultats du 2e tour

Programme de Sheila Mccarron à L'Arbresle (L'Arbresle en commun)

Nouvelle équipe

La liste L’Arbresle en Commun se compose d'Arbresloises et d'Arbreslois de divers âges et horizons. Un tiers des membres a déjà exercé un mandat local, ce qui leur permet d'être opérationnels dès l'élection. Ils s'engagent à agir pour une ville dynamique, vivable et riche de diversité.

Engagements municipaux

Les engagements visent à créer une ville apaisée et dynamique où chacun peut s'épanouir. Cela inclut la sécurité des déplacements, le soutien aux commerces et le renforcement de la vitalité culturelle. L'équipe souhaite également garantir une attention particulière aux plus vulnérables et aux jeunes.

Démocratie participative

Un des objectifs est de favoriser le dialogue entre les habitants et leurs élus. Cela passe par une consultation accrue des citoyens sur les sujets qui les concernent. L'équipe souhaite également améliorer la communication pour rendre l'information accessible à tous.

Vision d'avenir

Le projet est décrit comme à la fois réaliste et ambitieux, tenant compte des contraintes budgétaires actuelles. Il implique un changement de gouvernance et un vrai dialogue entre les Arbreslois et leurs élus. L'équipe se positionne comme un acteur de la dynamique municipale pour les années à venir.