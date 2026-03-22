Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Arbresle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Arbresle

Le deuxième tour des élections municipales à l'Arbresle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sheila Mccarron
Sheila Mccarron Liste divers gauche
L'Arbresle en commun
  • Sheila Mccarron
  • Michel Silberstein
  • Anne Thiéry
  • Fabrice Muscedere
  • Myriam Ouddou
  • Gaspard Pinet
  • Sophie Marcotte
  • Sébastien Majerowicz
  • Ambre Guillaumont
  • Brice Nelain
  • Caroline Faye
  • Julio Santilario
  • Ludivine Rubio
  • Nicolas Provost
  • Françoise Dessery
  • Jonathan Guigue
  • Élodie Lebas
  • Raoul Oualid Hadji
  • Noudjoud Zahri
  • Thierry Mercier
  • Manon Tenoudji
  • Fabrice Matray
  • Nadine Malhomme
  • Antoine Bigo
  • Dorothée Klein
  • Timotei Monnin
  • Sandrine Poyet-Fawal
  • Aurélien Carrias
  • Élaine Bardot
  • Yves Leclerc
  • Mélanie Thomas
Pierre-Jean Zannettacci
Pierre-Jean Zannettacci Liste divers gauche
L'Arbresle Demain
  • Pierre-Jean Zannettacci
  • Dominique Rostaing-Tayard
  • Gilles Peyrichou
  • Cécile Dousset-Lehman
  • Ludovic Melkonian
  • Alexandra Pommier
  • Vincent Lafay
  • Sylviane Champin
  • Pierre-Jean Bouillard
  • Pascale Soquet
  • Abdelghani Laouar
  • Fanny Savoye
  • Thomas Bontemps
  • Yasmina Abdelhak
  • Richard Levaillant
  • Chantal Legrand
  • Christophe Giuliani
  • Monia Benca
  • Eric Merceron
  • Stéphanie Lefevre
  • Ahmet Kilicaslan
  • Louisa Khettar
  • Gonzague Casile
  • Floriane Chabrier
  • Jérôme Petrilli
  • Anne Bouillard
  • Jean-Claude Mahgoun
  • Nathalie Mallet
  • José Douillet
  • Yvette Fragne
  • Jean Claude Gauthier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Arbresle

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Jean ZANNETTACCI
Pierre-Jean ZANNETTACCI (Ballotage) L'Arbresle Demain 		1 063 43,60%
Sheila MCCARRON
Sheila MCCARRON (Ballotage) L'Arbresle en commun 		723 29,66%
Nathalie SERRE
Nathalie SERRE (Ballotage) L'ARBRESLE ATOUTS COEUR 		652 26,74%
Participation au scrutin L'Arbresle
Taux de participation 55,32%
Taux d'abstention 44,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 2 468

Source : ministère de l’Intérieur

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