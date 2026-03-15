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19:19 - L'Arbresle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, L'Arbresle émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 469 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 550 entreprises, L'Arbresle permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,50%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 658 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 9,22%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 489 €/an. En conclusion, à l'Arbresle, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à l'Arbresle Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à l'Arbresle en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 18,73% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,63% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,53% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à l'Arbresle comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 26,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,54% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 32,42% le dimanche suivant.

16:58 - Arbresle classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 56,64 % à l'Arbresle lors du dernier scrutin local (une proportion assez classique) alors que le Covid-19 perturbait la population. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,47 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,04 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,10 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,16 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays. Dans le cadre de l'élection municipale à l'Arbresle, cette particularité jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à l'Arbresle ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que L'Arbresle demeurait à l'époque une ville politiquement partagée, réaffirmant son positionnement. Le choc des Européennes du printemps 2024 à l'Arbresle avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,74%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,79% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à l'Arbresle avaient ensuite placé en tête Anne Reymbaut (Union de la gauche) avec 34,87% au premier tour, devant Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 28,54%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anne Reymbaut culminant à 43,16% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à l'Arbresle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de L'Arbresle soutenaient en priorité Cécile Bulin (Nupes) avec 30,82% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nathalie Serre (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,45% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à l'Arbresle quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,88% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 26,53%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,37% pour Emmanuel Macron, contre 36,63% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de L'Arbresle une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les impôts locaux à l'Arbresle : une tendance stable depuis 2020 Si on analyse la fiscalité de l'Arbresle, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 14,41 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 84 460 €, contre 1 125 540 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à l'Arbresle a évolué pour se fixer à près de 33,24 % en 2024 (contre 22,21 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à l'Arbresle s'est établi à 668 € en 2024 contre 713 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à l'Arbresle Quelles conclusions doit-on tirer des résultats des municipales précédentes à l'Arbresle ? Dès le premier tour à l'époque, Pierre-Jean Zannettacci (Divers gauche) a dominé le scrutin avec 53,11% des soutiens. Sur la seconde marche, Sarah Boussandel (Divers droite) a recueilli 27,21% des bulletins valides. Sébastien Majerowicz (Ecologiste) suivait, glanant 328 bulletins (19,66%). Ce triomphe au premier tour de Pierre-Jean Zannettacci a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à l'Arbresle, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.