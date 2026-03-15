Résultat municipale 2026 à l'Arbresle (69210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Arbresle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Arbresle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Arbresle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Jean ZANNETTACCI
Pierre-Jean ZANNETTACCI L'Arbresle Demain 		1 063 43,60%
Sheila MCCARRON
Sheila MCCARRON L'Arbresle en commun 		723 29,66%
Nathalie SERRE
Nathalie SERRE L'ARBRESLE ATOUTS COEUR 		652 26,74%
Participation au scrutin L'Arbresle
Taux de participation 55,32%
Taux d'abstention 44,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 2 468

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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