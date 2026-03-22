Résultat municipale 2026 à l'Argentière-la-Bessée (05120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Argentière-la-Bessée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Argentière-la-Bessée, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Argentière-la-Bessée [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi ROUX (15 élus) L'AVENIR AU COEUR DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE
|612
|51,17%
|
|Jean-Pierre RIPPERT (3 élus) QUOI DE NEUF POUR L'ARGENTIERE ?
|440
|36,79%
|
|Alain SANCHEZ (1 élu) LE COURAGE D'AVANCER, LA FORCE D'ECOUTER
|144
|12,04%
|
|Participation au scrutin
|L'Argentière-la-Bessée
|Taux de participation
|69,52%
|Taux d'abstention
|30,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,41%
|Nombre de votants
|1 211
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à l'Argentière-la-Bessée - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi ROUX (Ballotage) L'AVENIR AU COEUR DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE
|531
|47,20%
|Jean-Pierre RIPPERT (Ballotage) QUOI DE NEUF POUR L'ARGENTIERE ?
|403
|35,82%
|Alain SANCHEZ (Ballotage) LE COURAGE D'AVANCER, LA FORCE D'ECOUTER
|191
|16,98%
|Participation au scrutin
|L'Argentière-la-Bessée
|Taux de participation
|66,02%
|Taux d'abstention
|33,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Nombre de votants
|1 150
Election municipale 2026 à l'Argentière-la-Bessée [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Argentière-la-Bessée sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Argentière-la-Bessée.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Argentière-la-Bessée
18:35 - Le vote de l'Argentière-la-Bessée nettement ancré à gauche il y a deux ans
Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de l'Argentière-la-Bessée avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,20% des bulletins. Valérie Rossi (Union de la gauche) avait ensuite gagné le premier tour des élections des députés à l'Argentière-la-Bessée après la dissolution avec 42,20%. Louis Albrand (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 30,08%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Valérie Rossi culminant à 62,05% des votes localement. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections à l'Argentière-la-Bessée ?
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à l'Argentière-la-Bessée se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Marie-Noëlle Disdier a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 321 suffrages (34,59%). Sur la seconde marche, Patrick Vigne a capté 317 bulletins valides (34,15%). Alice Prud'homme a suivi, glanant 31,25% des électeurs. Avec une marge aussi maigre, la configuration du 2ème tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Patrick Vigne l'a finalement emporté avec 424 bulletins (40,11%), face à Marie-Noëlle Disdier avec 30,74% des électeurs et Alice Prud'homme obtenant 308 électeurs inscrits (29,13%). Dans la continuité des incertitudes du premier tour, l'élection a finalement révélé un renversement de tendance inattendu. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 103 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - À l'Argentière-la-Bessée, Alain Sanchez, Rémi Roux et Jean-Pierre Rippert s'affrontent ce dimanche
Comme le précise la liste des candidats au deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager la liste "Le Courage D'avancer, La Force D'ecouter" emmenée par Alain Sanchez, la liste "L'avenir Au Coeur De L'argentiere-La-Bessee" emmenée par Rémi Roux et Jean-Pierre Rippert, à la tête de "Quoi De Neuf Pour L'argentiere ?" ce 22 mars. Pour choisir, les votants de la ville ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de l'Argentière-la-Bessée.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à l'Argentière-la-Bessée ?
Dimanche dernier, c'est Rémi Roux qui a pris l'avantage avec 47,20 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Pierre Rippert a pris la position de dauphin avec 35,82 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 16,98 %, Alain Sanchez est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à l'Argentière-la-Bessée, le vote a mobilisé 66,02 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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