Résultat municipale 2026 à l'Argentière-la-Bessée (05120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Argentière-la-Bessée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Argentière-la-Bessée, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Argentière-la-Bessée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi ROUX
Rémi ROUX (15 élus) L'AVENIR AU COEUR DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 		612 51,17%
  • Rémi ROUX
  • Marie-Laure MARFOURE
  • Benjamin SEMIOND
  • Marie GUIMBERT
  • Denis FRASSIN
  • Françoise BRUNET
  • Sebastien FERRUS MACHADO
  • Marion NICOLAS
  • Loïc RICHARD
  • Celine BLANCHET
  • Grégory TARDY
  • Sylvia VIGNE
  • Michel LAPALUS
  • Stéphanie PERSICOT
  • Cédric MIGLIACCIO
Jean-Pierre RIPPERT
Jean-Pierre RIPPERT (3 élus) QUOI DE NEUF POUR L'ARGENTIERE ? 		440 36,79%
  • Jean-Pierre RIPPERT
  • Alice PRUD'HOMME
  • Laurent THOUVENOT
Alain SANCHEZ
Alain SANCHEZ (1 élu) LE COURAGE D'AVANCER, LA FORCE D'ECOUTER 		144 12,04%
  • Alain SANCHEZ
Participation au scrutin L'Argentière-la-Bessée
Taux de participation 69,52%
Taux d'abstention 30,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 1 211

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à l'Argentière-la-Bessée - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi ROUX
Rémi ROUX (Ballotage) L'AVENIR AU COEUR DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 		531 47,20%
Jean-Pierre RIPPERT
Jean-Pierre RIPPERT (Ballotage) QUOI DE NEUF POUR L'ARGENTIERE ? 		403 35,82%
Alain SANCHEZ
Alain SANCHEZ (Ballotage) LE COURAGE D'AVANCER, LA FORCE D'ECOUTER 		191 16,98%
Participation au scrutin L'Argentière-la-Bessée
Taux de participation 66,02%
Taux d'abstention 33,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 1 150

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