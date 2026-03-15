Résultat municipale 2026 à l'Escarène (06440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Escarène a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Escarène, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Escarène [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Celine DUQUESNE
Celine DUQUESNE (18 élus) L'Escarène, Notre Village 		762 51,73%
  • Celine DUQUESNE
  • Maurice TAMAZOUT
  • Anne GASC
  • Raphael SIMON
  • Amelie SMANIOTTO
  • Julien ARNULF
  • Anaïs MIGONE
  • Philippe RATTI
  • Flora MANGIN
  • Herve FOUQUET
  • Virginie CAUCHETEUX
  • Stephane PANERO
  • Jennifer PEREZ
  • Nolan CHOLVIN
  • Corinne AZEMAR
  • Alain PELUSO
  • Lily-Rose SOARES
  • Yoann GUIRAL
Pierre DONADEY
Pierre DONADEY (5 élus) Continuons l'Escarène 		711 48,27%
  • Pierre DONADEY
  • Marie Thérèse BARRIOS
  • Jean-Claude VALLAURI
  • Laurence DOTTAIN
  • Raoul PIALA
Participation au scrutin L'Escarène
Taux de participation 71,31%
Taux d'abstention 28,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 1 524

Source : ministère de l’Intérieur

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