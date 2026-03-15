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19:16 - Élections municipales à l'Escarène : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers L'Escarène, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 563 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 210 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 696 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 33,48% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,79%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 779 euros par an. À l'Escarène, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le Rassemblement national durablement installé à l'Escarène Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à l'Escarène il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 43,25% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 74,49% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 40,50% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 71,26% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 56,93% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 69,52% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandra Masson.

16:58 - À l'Escarène, 28,15 % de participation aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 71,85 % à l'Escarène lors de la précédente élection municipale (un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale), nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 25,98 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 49,03 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,30 %, contre 54,39 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se révèle comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre de ces municipales à l'Escarène, ce paramètre jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à l'Escarène Alexandra Masson (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à l'Escarène suite à la dissolution en 2024 avec 69,52%. Virginie Parent (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 14,18%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (56,93%).

14:57 - Escarène : regard sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de L'Escarène plaçaient Marine Le Pen en tête avec 43,25% des inscrits, devant Éric Zemmour qui terminait à 14,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,49% pour Marine Le Pen, contre 25,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de L'Escarène plébiscitaient Alexandra Masson (RN) avec 40,50% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,26% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que L'Escarène s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de l'Escarène avant ces municipales 2026 ? À l'Escarène, où les impôts locaux ont baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,37 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 64 630 €, marquant une forte baisse face aux 413 770 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à l'Escarène s'est établi à près de 24,98 % en 2024 (contre 14,36 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un cadre national où la moyenne tourne autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à l'Escarène s'est chiffrée à 416 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 455 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à l'Escarène Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore, déterminés par le verdict du dernier scrutin municipal à l'Escarène. Sans aucune opposition, la liste menée par Pierre Donadey a logiquement engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à l'Escarène, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Lors de ces nouvelles élections cette fois, le défi sera de déterminer si une véritable opposition parvient à se fédérer face à cette domination. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni.