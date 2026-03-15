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19:20 - L'Étang-la-Ville et municipales : démographie, économie et choix électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de l'Étang-la-Ville montrent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des municipales. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 33,73% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 55,54%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,81% et d'une population immigrée de 14,20% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,24% à l'Étang-la-Ville, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN à l'Étang-la-Ville : quelle place aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à l'Étang-la-Ville en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 6,97% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 20,39% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 5,17% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à l'Étang-la-Ville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 13,17% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 18,18% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 24,92% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de l'Étang-la-Ville vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des municipales de 2026 à l'Étang-la-Ville, la désertion des urnes jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 49,26 %, un taux inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 50,74 %) alors que le pays était frappé par l'épidémie de coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 17,51 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 37,98 % en 2022 à seulement 21,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 34,08 % (contre 48,51 % en France). Regarder ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer L'Étang-la-Ville comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Étang-la-Ville : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à l'Étang-la-Ville avait vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (26,91%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,14% des suffrages. Béatrice Piron (Majorité présidentielle) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à l'Étang-la-Ville près d'un mois plus tard avec 42,99%. Thomas Ciano (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 18,28%. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Piron culminant à 75,08% des suffrages exprimés localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Étang-la-Ville : coup d'oeil sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que L'Étang-la-Ville s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de L'Étang-la-Ville choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 44,03% des voix, devançant ainsi Valérie Pécresse crédité de 12,50%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 79,61% pour Emmanuel Macron, contre 20,39% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de L'Étang-la-Ville plébiscitaient Béatrice Piron (Ensemble !) avec 45,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Piron virant de nouveau en tête avec 74,46% des voix.

12:58 - Les impôts locaux, thème de campagne à l'Étang-la-Ville ? Du côté de la fiscalité locale de l'Étang-la-Ville, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 1 385 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 763 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu plus de 28,49 % en 2024 (contre près de 16,91 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 106 700 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 2,43493 millions d'euros (2 434 930 € très exactement) récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 14,56 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à l'Étang-la-Ville À l'Étang-la-Ville, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Daniel Cornalba (Divers centre) a viré en tête avec 658 soutiens (34,11%). Sur la seconde marche, Sylvie Seng (Divers droite) a recueilli 610 votes (31,62%). Jean-Luc Auffret-Cariou (Divers centre) était à la troisième place, glanant 19,18% des suffrages. Le léger écart entre les listes en tête annonçait un second tour incertain. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Daniel Cornalba l'a finalement emporté avec 47,95% des votes, face à Sylvie Seng avec 759 électeurs inscrits (37,87%) et Jean-Luc Auffret-Cariou avec 284 voix (14,17%). En revanche, le deuxième tour s’est conclu par un différentiel marqué et un triomphe indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., engrangeant 303 voix supplémentaires entre les deux tours.