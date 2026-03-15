Résultat municipale 2026 à l'Étang-la-Ville (78620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Étang-la-Ville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Étang-la-Ville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Étang-la-Ville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel CORNALBA
Daniel CORNALBA (25 élus) Unis pour Agir à l'Etang-la-Ville 		1 812 71,96%
  • Daniel CORNALBA
  • Florence GENOUVILLE
  • Claude CABOCEL
  • Béatrice DESCOMPS
  • Laurent DUBERNAIS
  • Françoise PERRI
  • Marien BESSON
  • Anne LAUNOIS
  • Jean-Marc AMIOT
  • Axelle DEBAISIEUX
  • Romain MILLER
  • Catherine DESAUBLIAUX
  • Olivier MICHAUD
  • Caroline SAMMUT
  • Paul MONNIER
  • Valérie JOURDAN
  • Jean-Pierre CHAMPION
  • Muriel MOUSTIN
  • David GARDON
  • Marie-José LEFEBVRE
  • Philippe EL FADL
  • Claire BANCAL
  • Viktor ROEGEL BAROTHY
  • Céline SAMEE
  • Sébastien KITOKO
Thierry PEDROS
Thierry PEDROS (4 élus) Un élan pour l'Étang 		706 28,04%
  • Thierry PEDROS
  • Sofia CHEDLIVILI
  • Frederic DUCREUX
  • Caroline NIEBEL
Participation au scrutin L'Étang-la-Ville
Taux de participation 63,82%
Taux d'abstention 36,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 2 547

Source : ministère de l’Intérieur

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