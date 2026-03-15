Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Étang-Salé : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Étang-Salé

Tête de listeListe
Mathieu Hoarau
Mathieu Hoarau Liste divers droite
LA VOIX DU CITOYEN
  • Mathieu Hoarau
  • Louise Simbaye
  • Eric Pinault
  • Marie Frede Francoise
  • Harry Emma
  • Christine Piang-Siong
  • Gilbert Benard
  • Sophia Bentaalla
  • Antony Taochy
  • Mylène Ip-Wo-Hing
  • Mathieu Lepinay
  • Lilas Mardaye
  • Johnny Leperlier
  • Emmanuelle Douanier
  • Stephenson Lallemand
  • Jacqueline Velna
  • Jérémy Lepinay
  • Daisy Taochy
  • Anthony Cadet
  • Lucie Lallemand
  • Didier Celeste
  • Marie Nicole Salem
  • Felix Cadet
  • Claudette Hamon
  • Thierry Ferrere
  • Ida Grondin
  • Bruno Philéas
  • Julie Nassau
  • Rémy Bertil
  • Aurélie Larichaudy
  • Cyrille Calpetard
  • Dorothée Lucas
  • Alexandre Barencourt
  • Anaëlle Bertil
  • Jeanick Cheng-Chung-Wah
Isaline Tronc
Isaline Tronc Liste divers centre
L'ENERGIE CITOYENNE EN ACTION
  • Isaline Tronc
  • Fréderic Agathe
  • Catherine Nativel Lauret
  • Mathieu Lhopital
  • Marie Claude Abar
  • Sébastien Payet
  • Véronne Christelle Delgard
  • Emmanuel Benard
  • Laurence Malarde
  • Didier Thiancourt
  • Green Payet
  • Olivier Claude Pierre Valaeys
  • Olivia Pitarch
  • Marc Léon Cadet
  • Sandra Bonnetain
  • Harry Leperlier
  • Wendy Nelly Valliamee Nadiana
  • Marc Dubois
  • Adeline Roux
  • Philippe Grondin
  • Marie Sandrine Bondon
  • Régis Weil
  • Catherine Rivière
  • Albertus Benard
  • Catherine Riquebourg
  • Damien Techer
  • Béryl Barriere
  • Simon Neocles
  • Isabelle Leclerc
  • Vivien Fourmont
  • Caroline Lauret
  • Xavier Da Silva
  • Céline Calmel
  • Eric Limousin
  • Emmanuelle Colnot
Vincent Defaud
Vincent Defaud Liste divers gauche
L'ETANG-SALÉ SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE
  • Vincent Defaud
  • Aurélie Eugénie Odette de Marco
  • Alain Payet
  • Marianne Simonin
  • Stéphane Pinault
  • Nathalie Millet
  • Antoine Laurenti
  • Carole Agathe
  • Tanguy Jezequel
  • Marie-Christine Heng
  • Jules Benard
  • Anne Françoise Lignereux
  • Kevin Ferrere
  • Isabelle Marie Ange Teyssedre
  • Fabrice Lassays
  • Manuella Noel
  • Eric Millet
  • Laetitia Laurenti
  • Michel Bertil
  • Corinne Andrée Lebeau
  • Didier Leplat
  • Aude Océane Noel Adelatchimy
  • Loris Nicolas Boyer
  • Véronique Dijoux
  • Eddy Thermea
  • Marie-Georges Francia Boyer
  • Daniel Jean Luc Lapierre
  • Marie Hélène Payet
  • Fabrice Riviere
  • Marie-Claire Louise
  • Joël Agathe
  • Odile Steffan
  • Henri-Claude Françoise
Jean-Claude Lacouture
Jean-Claude Lacouture Liste divers droite
ENSEMBLE POUR UN ÉLAN NOUVEAU
  • Jean-Claude Lacouture
  • Marie-Pierrette Dambreville
  • Jean-Louis Thierry Lucas
  • Marie Fabienne Nativel
  • Charles Henri Tell
  • Alice Marie Herlane Grondin
  • Georges-Marie Callieres
  • Sophie Marie Payet
  • Gérard Nicolas Leperlier
  • Amélie Nassau
  • Christophe Hamilton Henry Bertrand Authenac
  • Anne Sophie Hélène Sery épouse Tsang-Lun-Chang
  • Davy Clain
  • Marie Edith Sautron
  • Jean Michel Talerien
  • Karine Baret
  • Bernard Saint-Ange Blin
  • Marie Juliane Leperlier
  • Jean-Luc Payet
  • Léone Marie Reine-Claude Calpetard
  • Bruno Mickaël Lauret
  • Martine Hoarau
  • Alexandre Indiana
  • Marie Juliette Minatchy
  • Willys Incana
  • Audrey Stéphanie Payet
  • Léonel Sylvestre Lecat
  • Katty Samantha Leperlier
  • Joseph Charles Nicolas Adecalom
  • Marie Chloé Leperlier
  • André Gérard Bupto
  • Laurence Marie Paule Monié
  • Stephen Richel Bigot
  • Marie Christine Deveaux
  • Jean Philippe Talerien
Lydie Delgard
Lydie Delgard Liste divers gauche
NOUT' L'ETANG-SALE
  • Lydie Delgard
  • Jean-Michel Dennemont
  • Anaïke Lebon
  • Jean-François Christian Benard
  • Glawdys Dafreville
  • Philippe Gilles
  • Aurore Antson
  • Jonathan Rousseau
  • Marie-Claude Martin-Cocher
  • Éric Jaurès
  • Cécile Arab
  • Philippe André Maurice Mechin
  • Virginie Alsina
  • Jean Vincent Philéas
  • Marie Le Dressay
  • Jean-Dominique Rochetaing
  • Christel Calteau
  • Emmanuel Dayde
  • Hélène Marie Claire Beja
  • Yann-Loïc Tocny
  • Marie France-Line Fontaine
  • Sébastien Rivière
  • Florence Marie Jacqueline Vitry
  • Noah Antson
  • Françoise Gilles
  • Evan David Payet
  • Léa Dennemont
  • Emmanuel Martin-Cocher
  • Aurélie Trécasse
  • Serge Ulentin
  • Sonia Schembri
  • Iris Lebon
  • Nathalie Courtois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Lacouture
Jean-Claude Lacouture (25 élus) Liste d'action municipale pour l'etang-sale 		4 098 50,00%
  • Jean-Claude Lacouture
  • Yolaine Costes
  • Luco Honorine
  • Sonia Abranchet-Lapierre
  • Guy Payet
  • Armande Rivière-Grondin
  • Janus Savigny
  • Laura Payet-Corré
  • Gérard Lepinay
  • Denise Leperlier
  • Jacques Auber
  • Betty Rémy-Honorine
  • Henri Leperlier
  • Claude Goudet-Trotet
  • Alexandre Payet
  • Irèna Lauret-Dijoux
  • Gilles Leperlier
  • Martine Piterboth
  • Jean Bernard Delgard
  • Chloé Bouc-Ricquebourg
  • Philippe Boivin
  • Françoise Velna
  • Jean-Luc Payet
  • Carole Agathe
  • Christian Bénard
Mathieu Hoarau
Mathieu Hoarau (8 élus) La voix du citoyen 		4 097 49,99%
  • Mathieu Hoarau
  • Louise Simbaye
  • Gilles Clain
  • Lucine Savigny
  • Patrick Hoarau
  • Isaline Tronc
  • Harry Emma
  • Mylène Ip-Wo-Hing
Participation au scrutin L'Étang-Salé
Taux de participation 71,61%
Taux d'abstention 28,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 540

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Lacouture
Jean-Claude Lacouture Liste d'action municipale pour l'etang-sale 		3 349 47,34%
Mathieu Hoarau
Mathieu Hoarau La voix du citoyen 		2 762 39,04%
Gilles Clain
Gilles Clain Gilles clain 		598 8,45%
Joseph Alain Payet
Joseph Alain Payet Union citoyenne durable (ucd) 		206 2,91%
Frédéric Jean Agathe
Frédéric Jean Agathe Agissons ensemble pour l'étang-salé 		159 2,24%
Participation au scrutin L'Étang-Salé
Taux de participation 62,06%
Taux d'abstention 37,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 367

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Lacouture
Jean-Claude Lacouture (29 élus) Liste d'action municipale 		5 394 71,52%
  • Jean-Claude Lacouture
  • Yolaine Costes
  • Luco Honorine
  • Marie-Denise Rangama Épouse Parvaye
  • Janus Savigny
  • Brigitte Calteau
  • Guy Payet
  • Sonia Abranchet Epouse Lapierre
  • Jean-Fred Lapierre
  • Marie-Armande Riviere Epouse Grondin
  • Yanis Maillot
  • Marie-Iréna Lauret Epouse Dijoux
  • Philippe Boivin
  • Marie-Denise Leperlier
  • Jean-Bernard Delgard
  • Laura Payet Epouse Corre
  • Gérard Lepinay
  • Betty Remy Epouse Honorine
  • Jacques Auber
  • Jasmine Gonthier Epouse Delgard
  • Clarel Calpetard
  • Marie-Claude Seychelles
  • Alain Joseph Grondin
  • Marie Anick Riviere Epouse Lebreton
  • Stéphane Batty
  • Marie-Fabienne Agathe Epouse Tell
  • Roland Hoarau
  • Marie-Françoise Velna
  • Vincent Defaud
David Sita
David Sita (3 élus) Une nouvelle dynamique pour l'etang sale 		1 451 19,24%
  • David Sita
  • Dominique Maillot
  • Lionel Caro
Alain Payet
Alain Payet (1 élu) Union citoyenne pour le developpement durable de l'étang-salé 		696 9,22%
  • Alain Payet
Participation au scrutin L'Étang-Salé
Taux de participation 72,69%
Taux d'abstention 27,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,51%
Nombre de votants 7 981

Villes voisines de l'Étang-Salé

En savoir plus sur L'Étang-Salé