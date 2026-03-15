Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Étang-Salé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Étang-Salé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de l'Étang-Salé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Étang-Salé.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Étang-Salé
13:10 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à l'Étang-Salé ?
Dans la cité de l'Étang-Salé, les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui conditionnées par l'issue des dernières élections municipales. Dès le premier tour, Jean-Claude Lacouture (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 47,34% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Mathieu Hoarau (Divers centre) a capté 2 762 voix (39,04%). Une différence notable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean-Claude Lacouture l'a finalement emporté avec 50,00% des voix, face à Mathieu Hoarau rassemblant 49,99% des votants. L'élection s'est finalement avérée bien plus serrée que prévu, le numéro 2 réussissant à inverser la tendance grâce à une bonne réserve de voix. Si Mathieu Hoarau a réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 335 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Municipales à l'Étang-Salé : les horaires des 19 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les votants de l'Étang-Salé sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Les 19 bureaux de vote de la commune de l'Étang-Salé sont ouverts jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. La diffusion des résultats du premier tour à l'Étang-Salé commencera ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Étang-Salé
|Tête de listeListe
|
Mathieu Hoarau
Liste divers droite
LA VOIX DU CITOYEN
|
|
Isaline Tronc
Liste divers centre
L'ENERGIE CITOYENNE EN ACTION
|
|
Vincent Defaud
Liste divers gauche
L'ETANG-SALÉ SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE
|
|
Jean-Claude Lacouture
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR UN ÉLAN NOUVEAU
|
|
Lydie Delgard
Liste divers gauche
NOUT' L'ETANG-SALE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Lacouture (25 élus) Liste d'action municipale pour l'etang-sale
|4 098
|50,00%
|
|Mathieu Hoarau (8 élus) La voix du citoyen
|4 097
|49,99%
|
|Participation au scrutin
|L'Étang-Salé
|Taux de participation
|71,61%
|Taux d'abstention
|28,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 540
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Lacouture Liste d'action municipale pour l'etang-sale
|3 349
|47,34%
|Mathieu Hoarau La voix du citoyen
|2 762
|39,04%
|Gilles Clain Gilles clain
|598
|8,45%
|Joseph Alain Payet Union citoyenne durable (ucd)
|206
|2,91%
|Frédéric Jean Agathe Agissons ensemble pour l'étang-salé
|159
|2,24%
|Participation au scrutin
|L'Étang-Salé
|Taux de participation
|62,06%
|Taux d'abstention
|37,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 367
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Lacouture (29 élus) Liste d'action municipale
|5 394
|71,52%
|
|David Sita (3 élus) Une nouvelle dynamique pour l'etang sale
|1 451
|19,24%
|
|Alain Payet (1 élu) Union citoyenne pour le developpement durable de l'étang-salé
|696
|9,22%
|
|Participation au scrutin
|L'Étang-Salé
|Taux de participation
|72,69%
|Taux d'abstention
|27,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,51%
|Nombre de votants
|7 981
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